La mère adolescente Cheyenne Floyd traite sa fille Ryder, 3 ans, au «camp de la reine Elsa» sur le thème de Frozen après avoir accueilli un deuxième enfant

TEEN Mom Cheyenne Floyd et sa fille de trois ans Ryder ont profité d’un «camp de la reine Elsa» sur le thème de Frozen.

La nouvelle maman a de nouveau récemment accueilli son deuxième enfant, un fils, Ace.

Cheyenne partagé de nombreux clichés et vidéos de Ryder déguisé en Elsa de Frozen pour un camp sur le thème du film.

Ryder portait une belle robe bleue et a réalisé de nombreux projets d’art et d’artisanat.

Elle a légendé les clichés : « Queen Elsa Camp à @bumobrain, merci d’avoir Rydie, elle aimait faire des glaces, l’heure du conte et bien sûr rencontrer Elsa ! (Je jure que Ryder continue de vivre sa meilleure vie.)

La semaine dernière Cheyenne a posté une photo d’elle avec Ryder pour la première fois depuis la naissance d’Ace.

La maman de deux enfants s’est agenouillée à côté de Ryder sans maquillage et ses cheveux en longues tresses.

Vêtue d’un t-shirt blanc avec des leggings noirs, elle a enroulé une chemise à carreaux autour de sa taille.

Cheyenne a légendé les clichés : « Premier match de T-ball ! Découvrez la face de jeu de Ryder et son premier swing ! # 7 @thatsryderk.

Cheyenne n’a pas encore partagé d’image d’elle nouveau-né visage, mais a promis aux fans qu’elle le ferait bientôt.

Lors d’une séance de questions-réponses sur Instagram avec ses fans, l’une d’elles a demandé « quand nous montrez-vous Ace ? ».

La star de télé-réalité a répondu: « Ace est au-delà de la perfection et nous voulions le garder un peu pour nous… nous le partagerons quand nous serons prêts. »

Après une semaine mouvementée à accueillir leur fils Ace et à ramener le bébé de l’hôpital à la maison, Cheyenne et son fiancé Zach se préparent maintenant à ajouter plus de contenu à leur « folie[y] YouTube de la famille.

le Maman ado a annoncé l’heureux de bébé news sur Instagram, publiant une série de photos à l’hôpital tenant sa nouvelle addition avec sa grande sœur, Ryder.

Elle a révélé des détails sur la naissance sur la première photo, avec l’écriture : « 27/05/2021. 7 livres 2 onces. Bienvenue dans le monde As Terrel Davis.

Dans la légende, elle a déclaré: « La vie est complète, toutes les louanges au plus haut. »





Les fans pensent que le couple Teen Mom OG aura un mariage fin 2022 après avoir repéré un calendrier de compte à rebours dans leur dernier vlog YouTube.

Le mois dernier, le couple a révélé que leur « Organisation de mariage a officiellement commencé !

La jeune maman a demandé à ses fans d’envoyer des recommandations de créateurs de robes de mariée, ainsi que « tout ce qui concerne le mariage ».