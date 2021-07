La mère adolescente Cheyenne Floyd montre son corps post-bébé après avoir donné naissance à son fils Ace et révèle la «pression d’un retour parfait»

TEEN Mom Cheyenne Floyd a montré son corps post-bébé sur Instagram après avoir donné naissance à son fils Ace et elle a révélé la « pression d’un retour en force parfait ».

La star de télé-réalité a posté une série de photos professionnelles dans son « nouveau corps », cinq semaines après la naissance de son fils.

Cheyenne Floyd/Instagram

Cheyenne Floyd a posté des photos d’elle montrant son corps post-bébé[/caption]

Cheyenne Floyd/Instagram

Elle a dit qu’elle embrassait son nouveau corps[/caption]

Cheyenne Floyd/Instagram

Elle a écrit qu’elle essayait de relâcher les pressions pour avoir le retour parfait[/caption]

Elle a légendé le message: « Je travaille à embrasser mon nouveau corps car il a eu l’honneur de porter deux beaux bébés. Essayer de relâcher la pression d’avoir le retour parfait et de me donner de la grâce. Je vous présente donc mon soutien-gorge d’allaitement et mes leggings post-partum préférés #momoftwo »

Certains de ses camarades Maman ado les costars ont fait l’éloge de la star dans les commentaires.

Kailyn Lowry a écrit : Tu es superbe !

Et Briana DeJesus se vantait : « Tu es magnifique ne laissez personne vous dire le contraire !

Instagram

Cheyenne n’a commencé que récemment à publier des photos de son fils[/caption]

Instagram @cheynotshy

Elle a commencé à partager des photos de son fils après l’âge d’un mois[/caption]

Cheyenne a récemment donné aux fans un aperçu de son nouveau-né.

Plus tôt cette semaine, la personnalité de la télévision a partagé des images d’hôpital inédites d’elle-même donnant naissance à son fils nouveau-né Ace dans un nouveau vlog YouTube.

Dans la vidéo de 25 minutes, Cheyenne a admis qu’elle était « nerveuse » de devenir mère de deux enfants.

le MTV la star partage déjà sa fille Ryder, âgée de quatre ans, avec son ex Cory Wharton.

Youtube

Cheyenne a partagé des images hospitalières inédites de la naissance de son fils[/caption]

Youtube

Elle a partagé la vidéo sur son vlog YouTube[/caption]

Après avoir fait le tour de la pépinière d’Ace, Cheyenne et son fiancé Zach Davis se sont rendus à l’hôpital pour qu’elle se fasse induire.

Une fois arrivés à l’hôpital. Cheyenne a été mis sur Pitocin pour accélérer le travail.

Tout au long du clip, Cheyenne a pratiqué son exercice de respiration et s’est moquée de sa famille pendant que le groupe attendait l’arrivée d’Ace.

Alors que son travail actif commençait, Cheyenne a dit à Zach: « J’aimerais arrêter de trembler. »

Instagram

Cheyenne est déjà mère de sa fille Ryder[/caption]

Instagram

Cheyenne a admis qu’elle était nerveuse de devenir maman de deux enfants[/caption]

Elle a ensuite admis qu’elle souffrait et qu’elle ne pouvait pas sentir la péridurale.

La vidéo a ensuite été coupée à Cheyenne en train d’accoucher, qui a été diffusée en direct à ses amis et aux membres de sa famille.

Une fois Ace émergé, le Ados Maman OG la star s’est penchée pour tenir son petit garçon pour la première fois.

Ace a pleuré alors que Cheyenne riait joyeusement en rencontrant son fils.

Instagram

Elle partage son plus jeune fils avec son fiancé Zach[/caption]

Instagram

Elle partage sa fille de quatre ans avec son ex Cory Wharton[/caption]

Après qu’Ace ait été nettoyé, Zach a été autorisé à couper le cordon ombilical du nouveau-né.

La star de la télévision a proclamé que son fils était « si mignon », tandis que les membres de sa famille étaient d’accord.

Un Zach torse nu a ensuite été documenté en train de bercer Ace, alors qu’il assurait à son fils: « Papa est là. »

Le nouveau père a dit plus tard à Cheyenne qu’il était « très heureux et satisfait » alors qu’il s’était lié avec Ace.

Instagram/Cheyenne Floyd

Cheyenne et Zach ont attendu plusieurs semaines avant de montrer le visage de leur nouveau-né sur les réseaux sociaux[/caption]

Après que Cheyenne ait apprécié les sushis pour la première fois depuis qu’elle est tombée enceinte, elle a expliqué qu’elle et Ace étaient toujours à l’hôpital en attendant de passer trois autres tests avant leur sortie.

La mère de deux enfants protégeait son plus jeune enfant immédiatement après sa naissance, alors qu’elle attendait quelques semaines pour partager son visage avec le monde.

Elle a d’abord partagé un photo professionnelle d’Ace et de sa fille de 4 ans Ryder – qu’elle partage avec son ex Cory Wharton – suivi d’un autre se casser du nouveau-né emmitouflé dans une couverture alors qu’il tenait un petit animal en peluche placé dans un panier.

À côté des clichés, elle a écrit : « Les plus grandes bénédictions de Dieu.

Cheyenne Floyd/Instagram

Elle a dit aux fans qu’ils le partageraient quand ils seraient prêts[/caption]

Notre famille CRAZ

Elle a partagé des photos de Ryder tenant son petit frère[/caption]

Cheyenne a précédemment expliqué pourquoi elle attendait de partager une photo du visage d’Ace lors d’une séance de questions-réponses sur son Instagram.

Un fan a demandé : « Quand allez-vous montrer Ace ?

Cheyenne a répondu: « Ace est au-delà de la perfection et nous voulions le garder pour nous un peu… nous le partagerons quand nous serons prêts. »

Avant la grande révélation du visage d’Ace, la star de la télévision avait répondu ouvertement aux questions et partagé de brefs aperçus de son fils nouveau-né sur les réseaux sociaux.

Notre famille CRAZ

Ace est né le 27 mai 2021[/caption]





Cheyenne a annoncé l’heureux des nouvelles de bébé sur Instagram, postant une série de photos à l’hôpital tenant sa nouvelle addition avec sa grande sœur, Ryder.

Elle a révélé des détails sur la naissance sur la première photo, en écrivant : « 27/05/2021. 7 livres 2 onces. Bienvenue dans le monde As Terrel Davis.

Dans la légende, elle a déclaré: « La vie est complète, toutes les louanges au plus haut. »

Cheynotshy/Instagram

Cheyenne a dit que sa vie est maintenant terminée[/caption]