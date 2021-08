La mère adolescente Cheyenne Floyd fond en larmes à cause de la maladie rare de sa fille de 4 ans Ryder dans une nouvelle vidéo émotionnelle

TEEN Mom Cheyenne Floyd a fondu en larmes à cause de la maladie rare de sa fille Ryder, âgée de quatre ans, dans une nouvelle vidéo émouvante.

Ryder, quatre ans, que Cheyenne partage avec l’ex Cory Wharton, souffre de VLCAD carence, une maladie génétique rare qui empêche le corps de décomposer certaines graisses.

La mère adolescente Cheyenne Floyd a fondu en larmes à cause de la maladie rare de sa fille de quatre ans Ryder dans une nouvelle vidéo émotionnelle

Ryder, quatre ans, que Cheyenne partage avec l'ex Cory Wharton, souffre d'une déficience en VLCAD, une maladie génétique rare qui empêche le corps de décomposer certaines graisses

Cheyenne admis dans son vlog, Soyons réalistes: « J’avais juste envie de faire des choses dos à dos, et je ne savais tout simplement pas comment les gérer. Et une partie de moi a l’impression que je ne voulais même pas savoir comment les gérer. Je voulais juste que quelqu’un que tout aille bien. Et je n’étais pas dans cette position. «

Elle a poursuivi : Et quand j’étais enceinte d’Ace, j’étais tout le temps nerveuse, j’attendais que quelque chose se passe, j’attendais de mauvaises nouvelles… .

« Même en découvrant qu’Ace n’avait pas de VLCAD, ce que Ry a. C’était difficile. Ce n’était pas difficile du point de vue, bien sûr, j’étais tellement heureux qu’il ne l’ait pas. Mais comment voulez-vous célébrer le fait qu’il ne l’ait pas eu alors que Ryder l’a toujours ? Et en tant que mère, vous vous êtes sentie tellement coupable. »

Le trouble VCLAD provoque une hypoglycémie, un manque d’énergie et une faiblesse musculaire.

Cette saison sur Maman ado 2, Cheyenne et son fiancé, Zach Davis, ont subi un dépistage génétique pour découvrir les chances.

« Je suis impatient de faire le dépistage génétique du bébé comme nous l’avons fait pour Ryder », a déclaré Cheyenne aux caméras, avant de s’asseoir avec Zach.

Cheyenne a admis: « Ça craint que nous ayons même cette conversation, ça craint que nous devions prendre ces mesures, ça craint que le bébé soit en danger », a conclu l’alun de MTV.

Cheyenne a pris à Instagram dimanche pour parler de la période difficile qu’elle traverse depuis allaitement maternel son deuxième enfant.

En l’honneur de la Semaine mondiale de l’allaitement, le MTV La star a partagé une photo d’elle portant une robe blanche alors qu’elle allaitait Ace.

À côté de la photo, Cheyenne a écrit : « Cette semaine est consacrée à la normalisation de l’allaitement, à la sensibilisation et à l’amélioration du soutien aux parents qui allaitent.

« Il se concentre sur l’éducation, l’encouragement et l’autonomisation de celles qui sont sur le chemin de l’allaitement. »

Après avoir noté que « l’allaitement peut sembler différent pour tout le monde », le Ados Maman OG La star a partagé qu’elle avait allaité sa fille Ryder, quatre ans, pendant deux ans et qu’elle était « déterminée à faire de même avec Ace ».

Elle a poursuivi: «Mon parcours actuel a été beaucoup plus difficile, mentalement et physiquement.

« Les premières semaines ont été extrêmement difficiles. Alors qu’il prenait le sein, je redoutais la douleur qui s’ensuivrait. Mes mamelons ont craqué, saigné, pelé, et je jure qu’ils étaient en colère contre moi.

« J’étais confuse parce qu’ils ne l’avaient pas fait lors de ma première expérience d’allaitement et j’avais honte que cela n’ait pas été aussi facile cette fois-ci.

« L’allaitement n’est pas facile, les mères ont besoin de soutien et de savoir qu’elles ne sont pas seules.

La star a accueilli Ace en mai avec son fiancé Zach Davis.

Cheyenne a demandé: 'Comment célébrez-vous [Ace] ne pas avoir [VCLAD] quand Ryder l'a encore ? Et en tant que mère, tu te sentais tellement coupable'

Cheyenne s'est rendue sur Instagram dimanche pour parler de la période difficile qu'elle a vécue en allaitant son deuxième enfant