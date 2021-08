La mère adolescente Cheyenne Floyd admet que son fils qui allaite Ace, 2 mois, est «extrêmement dur» car elle avait «honte»

La star de TEEN Mom OG, Cheyenne Floyd, a admis que l’allaitement de son fils de deux mois, Ace, était « extrêmement difficile ».

La femme de 28 ans a déclaré qu’elle se sentait « honte » dans un nouveau message.

Cheyenne a admis que l'allaitement de son fils de deux mois, Ace, avait été « extrêmement difficile »

La Teen Mom OG s'est ouvertement ouverte sur le sujet dans un nouveau post Instagram

Cheyenne prendre à Instagram dimanche pour parler de la période difficile qu’elle a vécue pendant qu’elle allaite son deuxième enfant.

En l’honneur de la Semaine mondiale de l’allaitement, le MTV La star a partagé une photo d’elle portant une robe blanche alors qu’elle allaitait Ace.

À côté de la photo, Cheyenne a écrit : « Cette semaine est consacrée à la normalisation de l’allaitement, à la sensibilisation et à l’amélioration du soutien aux parents qui allaitent.

« Il se concentre sur l’éducation, l’encouragement et l’autonomisation de celles qui sont sur le chemin de l’allaitement. »

Après avoir noté que « l’allaitement peut sembler différent pour tout le monde », le Ados Maman OG La star a partagé qu’elle avait allaité sa fille Ryder, quatre ans, pendant deux ans et qu’elle était « déterminée à faire de même avec Ace ».

Elle a poursuivi: «Mon parcours actuel a été beaucoup plus difficile, mentalement et physiquement.

« Les premières semaines ont été extrêmement difficiles. Alors qu’il prenait le sein, je redoutais la douleur qui s’ensuivrait. Mes mamelons ont craqué, saigné, pelé, et je jure qu’ils étaient en colère contre moi.

« J’étais confuse parce qu’ils ne l’avaient pas fait lors de ma première expérience d’allaitement et j’avais honte que cela n’ait pas été aussi facile cette fois-ci.

« L’allaitement n’est pas facile, les mères ont besoin de soutien et de savoir qu’elles ne sont pas seules.

‘BONS JOURS ET MAUVAIS JOURS’

Elle a ajouté que le processus est devenu plus facile, écrivant: « J’allaite maintenant exclusivement Ace et nous avons vraiment nos bons et mauvais jours, mais dans l’ensemble, je m’engage à allaiter aussi longtemps que mon corps le permet. »

La personnalité de la télévision a demandé à ses abonnés de partager leur expérience avec l’allaitement, ajoutant : « Tous les parcours d’allaitement ne se ressemblent pas. Aucun chemin n’est meilleur qu’un autre. Je crois que chaque alimentation devrait être célébrée.

Le message personnel de Cheyenne s’est terminé avec elle expliquant que la photo avait été prise lors de la séance photo du nouveau-né d’Ace et que ses « mamelons commençaient enfin à guérir et que l’allaitement n’était pas si tendre ».

Elle a expliqué: « Je voulais une photo pour revenir sur une célébration que j’ai combattue contre la douleur. »

La star de MTV a accueilli Ace en mai avec son fiancé Zach Davis, alors qu’elle est également la mère de Ryder avec son ex Cory Wharton.





CHEYENNE AFFICHE SES COURBES

Le post franc de la mère de deux enfants arrive peu de temps après elle a partagé des clichés d’elle-même affichant ses courbes dans un minuscule short en jean.

Cheyenne a posé en short court pour une série de photos Instagram afin de promouvoir la société de soins de la peau de luxe, TRADEMARK by Taylor Morgan.

Elle a sous-titré le message: « quelques choses à propos de moi… je garde mes cheveux coiffés et mes soins de la peau sur le point Friday Glow fourni par @trademarkbytm @thetaylor.morgan body oil & mist.

Cheyenne partage son plus jeune enfant avec son fiancé Zach

La star de MTV est également la mère de Ryder, quatre

Elle affichait ses courbes dans un short court il y a quelques jours à peine