La mère adolescente Chelsea Houska montre les nouveaux cheveux violets de sa fille préadolescente Aubree

La maman TEEN Chelsea Houska a montré les nouveaux cheveux violets et la coupe fraîche de sa fille préadolescente Aubree dans ses histoires Instagram.

L’alun de 16 ans et enceinte a révélé les nouvelles mèches ondulées et la teinte violette d’Aubree à ses six millions de followers.

Chelsea a légendé la photo: « Les vacances d’été appellent une côtelette et des cheveux violets pour Aubree ».

L’ancienne esthéticienne et sa fille ont vécu de nombreuses aventures ensemble récemment, notamment un voyage de pêche en famille qui ne s’est pas déroulé exactement comme prévu.

Chelsea a documenté la sortie mouvementée sur les réseaux sociaux en détaillant les nombreux incidents survenus pendant l’escapade.

La star de MTV répertoriée tout ce qui a mal tourné dans la légende : de la gestion de « merde » à « zéro poisson » qui se fait attraper.

La personnalité de la télévision a partagé des instantanés de ses adorables enfants souriant alors qu’ils jouaient près de l’eau.

Dans l’un des clichés, Layne, deux ans, avait un énorme sourire sur le visage tout en tenant un ver dans sa main.

Dans le cliché suivant, Aubree a montré à Watson, quatre ans, et à Layne comment utiliser la canne à pêche.

Malgré les inconvénients, l’ancien Maman adolescente 2 La star a admis que sa famille « a quand même réussi à passer le meilleur moment ».

Dans l’ensemble, la femme de 29 ans a estimé qu’elle avait « créé de très bons souvenirs ».

Chelsea partage sa fille Aubree avec l’ex Adam Lind.

La co-fondatrice d’Aubree Says est également maman de Watson, Layne et de bébé Walker, trois mois, qu’elle partage avec son mari Cole DeBoer, 33 ans.

La famille de six personnes a passé beaucoup de temps de qualité ensemble depuis que le couple a décidé de quitter la série derrière à mesure que leurs enfants grandissaient et poursuivaient d’autres projets de carrière.

Chelsea récemment sauté sur Instagram à jaillir de sa « famille mignonne » avec une série de photos adorables.

La star de télé-réalité a posté une photo de sa fille aînée tenant de jolies fleurs jaunes devant la caméra.

Dans un deuxième plan, la star de la télévision et son mari se sont réunis autour de leurs deux enfants du milieu, Watson, quatre ans, et Layne, deux ans, alors qu’ils rempotaient des plantes.

Une dernière image montrait les tout-petits aidant leur père à faire les travaux de jardinage, alors que Chelsea légendait le message: « REGARDEZ MA CUTE FAMILYYY. »

Les fans ont clairement été séduits par l’affichage, alors qu’ils se sont précipités vers les commentaires pour complimenter la famille.

» CHELSEA ET COLE SPINOFF S’IL VOUS PLAÎT « , a écrit l’un d’eux avec enthousiasme, car 45 personnes ont aimé le commentaire en accord.

« Oui, je suis d’accord. Édition Homestead », a ajouté un autre, tandis qu’un troisième a crié : « HOLY CRAP OUI ! »

« Je viens de regarder la première de la saison de Teen Mom 2…. ce ne sera plus jamais pareil sans toi, mais je suis tellement heureux que tu aies pris la décision qui était la meilleure pour toi et ta belle famille », s’est exclamé un autre.

En novembre 2020, Chelsea et son mari ont révélé qu’ils quitteraient Teen Mom après une décennie sur le programme.

Plus tôt ce mois-ci, la mère de quatre enfants a expliqué davantage sa décision, alors qu’elle a crédité sa fille Aubree comme motif.

L’alun Teen Mom a admis qu’elle se sentait « inquiete » des effets que le spectacle aurait sur sa fille à long terme et qu’il était temps pour elles de passer à la phase suivante de leur vie.

Dans une conversation avec E! Nouvelles, Chelsea a expliqué que la décision de partir était une « accumulation » d’un sentiment « dans son cœur » qu’elle ne pouvait pas contourner.

« Je n’avais tout simplement plus l’impression que j’étais censée être dans cette émission », a-t-elle expliqué, avant de parler des « conversations » qu’elle a eues avec la préadolescente.

« Il y avait des conversations qu’Aubree et moi avions de temps en temps. Il est arrivé un moment où j’étais juste inquiet parce que je ne veux pas qu’elle soit jamais comme si elle ne pouvait pas me dire des choses parce que ça allait être diffusé à des millions de personnes de personnes.

« Quand elle était petite, ce qui se passait avec son père, c’était de mon point de vue, et en vieillissant, ça a commencé à venir d’elle.

« Je pense que cela mérite d’être privé pour elle. C’est finalement ce qui m’a poussé à décider de m’éloigner et de quitter ce chapitre de la vie », a-t-elle avoué.