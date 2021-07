La mère adolescente Catelynn Lowell qualifiée de « écoeurante » pour avoir partagé un appât à clics suggérant que le père de son mari Tyler Baltierra est décédé

TEEN Mom Catelynn Lowell a été qualifiée de « écoeurante » pour avoir partagé un appât à clics suggérant que le père de son mari Tyler Baltierra est décédé.

Les fans n’étaient pas satisfaits de la Ados Maman OG star après avoir relayé la fausse nouvelle concernant le père de son mari sur les réseaux sociaux.

Mercredi, Catelynn a publié la légende trompeuse : « Dévastée de confirmer que les rumeurs sont vraies. Merci comme toujours pour l’amour et le soutien débordants », avec une photo de Tyler et de son père Butch.

Le message accompagnait un lien vers un article précédent détaillant la lutte de la famille de Tyler contre la toxicomanie.

Les fans se sont tournés vers Reddit pour commenter l’article « déplaisant »: « La pauvre butch a été tuée sur Instagram de Cate au moins 3 fois maintenant »

D’autres ont fait écho à la déclaration en disant: « Son clickbait est toujours si écoeurant et exploiteur des autres » et « pouvez-vous imaginer être payé pour faire croire aux gens que votre beau-père est mort ??! »

Un autre utilisateur a écrit: «C’est assez désagréable compte tenu de l’histoire de Butch avec la drogue et tout, je pensais d’abord regarder un article commémoratif avant de lire la légende de OP. Elle savait ce qu’elle faisait cette photo est un choix aussi lol.

Un autre a répondu: «J’ai déjà vu cette légende similaire avec une photo de Butch plusieurs fois auparavant. Catelynn les écrit-elles et les publie-t-elle elle-même, pensez-vous?? C’est tellement faux… et dégoûtant… et bizarre ?

Tyler a eu un relation difficile avec son père qui a lutté contre une dépendance à la drogue et à l’alcool toute sa vie.

Après des années d’essais, Tyler et Butch n’ont plus de relation en raison de la distance qui les sépare et des choix de son père en matière d’alcool et de drogue.

Inquiet pour Ambre

Malheureusement, la soeur de Tyler, Amber suit peut-être le chemin de leur père, comme joué dans un épisode précédent de l’émission de téléréalité.

Dans l’épisode, Tyler maman, Kim, dis-lui et Catelynn, Amber boit et a rechuté, et il a répondu: « Oh, putain. »

Bien que Tyler ait déclaré que sa sœur « se livrait au bonheur », Kim craignait que sa fille ne suive les traces d’elle et du père absent toxicomane de Tyler, Butch.

Tyler a expliqué qu’il comprend ce que les enfants d’Amber peuvent ressentir sans avoir leur mère autour de partager: «En tant qu’enfant, vous avez l’impression que ce qui ne va pas avec moi? Je suis juste énervé par ça. Pourquoi tu ne me mets pas en premier ?

« Pourquoi n’êtes-vous pas assez ici ? Pourquoi ne veux-tu pas être avec moi et traîner avec moi tous les week-ends et te défoncer ? Cela n’a pas de sens.

En 2019, Amber a été arrêtée et accusée de voies de fait et détenue sous caution de 1 500 $.

La mère de deux enfants est allée en cure de désintoxication en 2018 après avoir été arrêtée en 2013 pour possession de matériel de stupéfiants et d’une pipe en verre et a passé 20 jours derrière les barreaux.

Elle a posté à ses deux enfants sur Instagram à l’époque: « Maman vous aime plus que vous ne le savez peut-être en ce moment… Vous ne méritez rien d’autre que le meilleur et je vais vous le donner.

« Tu vas me manquer ces 90 jours. Sache juste que je vous aime tous les deux avec chaque fibre en moi.





Heureusement, Caitlynn et Tyler attendent leur quatrième fille ensemble.

Le couple est déjà parent de filles Novalee, six ans, et Vaeda, un an.

Ils sont également parents d’une fille de 12 ans, Carly, qu’ils ont placée en adoption à sa naissance.

