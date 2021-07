La mère adolescente Catelynn Lowell enceinte de TWINS un an après avoir fait une fausse couche avec son mari Tyler Baltierra

La star de TEEN Mom Catelynn Lowell est enceinte de TWINS.

Elle a partagé la nouvelle un an après avoir fait une fausse couche avec son mari Tyler Baltierra.

5 Catelynn a annoncé qu’elle attendait des TWINS avec Tyler Crédit : Twitter/Catelynn Baltierra

5 Elle a partagé l’heureuse nouvelle un an après avoir fait une fausse couche Crédit : Instagram/Tyler Baltierra

Le joueur de 29 ans a pris à Twitter mercredi pour partager les nouvelles passionnantes.

A côté d’une photo de l’échographie, Catelynn a écrit : « Notre secret est enfin dévoilé, ce sont les TWINS !

PLUS DE BÉBÉS EN VOIE

Les amoureux du lycée sont déjà les parents des filles Novalee, six ans, Vaeda, deux ans et Carly, 12 ans – qu’ils ont placées en adoption lorsqu’elle était bébé.

En février, le couple ont annoncé qu’ils attendaient un quatrième bébé en partageant une photo de Novalee et Vaeda tenant une pancarte indiquant : « 27 semaines jusqu’à ce que je devienne une grande sœur ».

Le Ados Maman OG La star a sous-titré son message: « Cet arc-en-ciel valait la tempête. Bébé Baltierra arrive bientôt. »

Un jour plus tard, le MTV étoile a dit ils vont avoir une petite fille et a insisté sur le fait qu’ils ne sont pas déçus de ne pas avoir de garçon.

Elle a dit Celebuzz à l’époque : « Bien que Tyler ait exprimé son désir d’avoir un garçon, il n’est pas du tout déçu.

« Sa réaction a été: » Eh bien, je suppose que je ne vais pas avoir de garçon » -LOL. Dans l’ensemble, nous sommes simplement ravis de compléter notre famille, quel que soit le sexe. «

Elle a ajouté : « Nous avons hâte de rencontrer la petite fille ! »

DOUBLEZ L’AMOUR APRÈS LA PERTE

En décembre, la star de Teen Mom OG ouvert sur une fausse couche tragique.

S’adressant aux médias sociaux, Catelynn a déclaré à ses fans: «J’ÉTAIS enceinte et ravie de le partager avec vous tous et j’ai le cœur brisé de révéler que j’ai perdu le bébé.

«Je partage ceci pour vous faire savoir que vous n’êtes pas seul.

«Nous sommes tous dans le même bateau et tout le monde éprouve de la douleur, une perte et le rétablissement et je suis toujours en train de faire face à cette perte car elle était récente et à tous les traumatismes émotionnels qui suivent une telle perte dans une situation déjà horriblement difficile. année. »

Elle a poursuivi et remercié les fans pour leur amour et leur soutien : « Sachez que je suis là pour vous et que vous vous souciez autant que vous êtes là pour me soutenir.

« Je n’en ai parlé que pour aider ceux qui vivent la même chose à savoir qu’il y a quelqu’un d’autre chaque jour qui vit cela. »

La personnalité de la télévision a conclu: « C’était douloureux à partager… mais encore une fois, vous n’êtes pas seul. »

Catelynn et Tyler, 29 ans, sont sortis ensemble depuis qu’ils sont adolescents et se sont mariés en 2015.

Ils ont été présentés aux fans lors de leur première apparition ensemble sur 16 And Pregnant sur MTV.

La fausse couche de Catelynn l’année dernière n’était malheureusement pas la première fois qu’elle perdait un bébé.

Au cours d’un épisode émotionnel de Ados Maman OG en 2018, Tyler a parlé pour la première fois du «traumatisme» de leur fausse couche passée.

Il se souvient : « Quand vous la voyez trembler et qu’elle a du sang partout, c’est comme si vous ne savez pas vraiment quoi faire.

«Elle s’est en quelque sorte nettoyée et nous avons en quelque sorte compris ce qui se passait.

«Alors nous avons juste vu sur le lit et pleuré. Nous nous sommes juste tenus l’un contre l’autre. Il n’y a rien que vous puissiez vraiment faire.

5 Le couple est ensemble depuis l’adolescence Crédit : Getty

5 Ils partagent les filles Novalee et Vaeda, alors qu’ils ont abandonné leur premier-né Carly pour adoption Crédit : Instagram