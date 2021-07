La mère adolescente Bristol Palin s’effondre après son «pire jour de l’année» alors que son fils Tripp, 12 ans, s’envole pour l’Alaska pour être avec son père

TEEN Maman Bristol Palin est tombée en panne à cause de son « pire jour de l’année » juste avant que son fils Tripp ne s’envole pour l’Alaska pour être avec son père, Levi Johnson.

L’ancienne star de télé-réalité est également maman des filles Sailor et Atlee avec son deuxième bébé papa, Dakota Meyer.

dix La mère adolescente Bristol Palin est tombée en panne avant l’aventure estivale de son fils Tripp Crédit : Instagram/Bristol Palin

dix « Le pire jour de l’année », a écrit l’ancienne star de télé-réalité sur un clip de Tripp à l’aéroport Crédit : Instagram/Bristol Palin

Bristol, 30 ans, a profité de ses histoires Instagram pour partager un clip de l’enfant de 12 ans à l’aéroport, alors qu’il souriait et lançait un signe de paix.

Elle a écrit sur le clip : « le pire jour de l’année pour moi – pouvez-vous deviner pourquoi ? »

Dans une autre histoire, une photo montrait le préadolescent aux côtés d’un copain, comme l’a expliqué Bristol: « partir en Alaska pour quelques semaines avec l’un de ses meilleurs amis! »

Tripp sera également en Alaska avec son père, Levi – Bristol et son premier bébé papa se seront fiancés en 2008, avant de rompre en 2009.

dix Le fils aîné de Bristol s’est rendu en Alaska pour passer du temps avec son père, Levi Johnson Crédit : Instagram/Bristol Palin

dix Cependant, il a amené un ami avec lui Crédit : Instagram/Bristol Palin

Cependant, Bristol et Levi se réuniraient et se fianceraient à nouveau en 2010, se séparant quelques semaines plus tard.

le Ados Maman OG alun se fiancerait une troisième fois, cette fois avec Dakota.

Ils arrêteraient en mai 2015, car Bristol annoncerait plus tard sa grossesse avec leur fille aînée, Sailor.

dix Bristol et Levi se sont fiancés deux fois mais ne l’ont jamais officialisé au milieu de leur relation de haut en bas Crédit : AP : Presse associée

dix L’ancien couple accueillerait cependant un enfant, Tripp – maintenant âgé de 12 ans Crédit : Instagram

Le couple a ensuite ravivé leur romance et s’est marié en mai 2016, accueillant leur deuxième enfant, Atlee, l’année suivante.

Ils se sont séparés pour de bon en janvier 2018.

Les ex sympathiques réunis le mois dernier pour célébrer la remise des diplômes de Sailor, posant pour une jolie photo ensemble.

dix L’ex star de MTV finirait par avoir une autre relation de haut en bas, cette fois avec maintenant son ex-mari Dakota Meyer Crédit : reportez-vous à la légende

Au fil des ans, les ex ont montré leurs compétences en coparentalité, mais MTV les fans pensent que le duo s’est beaucoup rapproché ces derniers temps et est de retour en couple.

Plus récemment, Bristol et ses filles ont rejoint Dakota pour fêter son anniversaire.

Bristol a même souri en a gardé son bras fermement autour de la taille de son ex.

Elle a ensuite souhaité à Dakota le « plus joyeux anniversaire » avec une douce vidéo de tout le monde chantant pour lui.

dix Les ex, qui ont accueilli deux filles, se sont à nouveau rapprochés ces derniers temps Crédit : Instagram/Bristol Palin

dix Cela a déclenché des rumeurs selon lesquelles la paire pourrait donner une autre chance aux choses Crédit : reportez-vous à la légende

Un éventuel ravivement survient juste un mois après que Dakota a mis le blâme de leur relation ratée sur ses épaules.

Il avait précédemment écrit sur Instagram : « Le divorce est méchant, il n’y a pas d’autre façon de le dire. C’est un peu comme la guerre. Cela fait ressortir le pire chez toutes les personnes impliquées et je pense que c’est normal.

« Ce qui n’est pas normal, c’est de continuer à se battre. J’ai été coupable de faire des choses par principe.

« Heureusement pour moi, Sailor a une mère forte (qui n’obtient pas le crédit qu’elle mérite) qui est aussi hostile aux conflits que moi et a été capable de le prendre. Ce qui est encore plus chanceux, c’est que j’ai pu le reconnaître dans un moment de réflexion et demain est un nouveau jour. »

Dakota a conclu: « Pour faire court, ne vous accrochez pas au passé et ne clignez pas des yeux. »

Mackenzie McKee a remplacé Bristol lorsqu’elle a quitté la populaire série de téléréalité.