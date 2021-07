TEEN Mom Bristol Palin a admis qu’elle avait besoin d' »aide » avec ses trois enfants alors qu’elle se tournait vers les réseaux sociaux à la recherche d’une nounou.

L’ancienne star de télé-réalité était auparavant émue alors que son fils de 12 ans, Tripp, s’est envolé pour l’Alaska pour être avec son père.

5 La mère adolescente Bristol Palin a admis qu’elle avait besoin d' »aide » avec ses trois enfants Crédit : Instagram

5 L’ancienne star de télé-réalité s’est rendue sur Instagram à la recherche d’une « nounou » ou « assistante personnelle » Crédit : Instagram

Bristol se dirigea vers ses histoires Instagram pour partager un court clip révélant qu’elle pourrait avoir besoin d’un coup de main.

Elle a commencé: « … Je cherche une sorte de nounou/assistante personnelle… et c’est tellement pathétique, mais je le suis vraiment.

« J’ai beaucoup trop de choses à faire et j’ai besoin de m’organiser pour mettre mes entreprises à niveau – tout régler. J’ai besoin d’aide. J’ai trois enfants et un million d’endroits où être constamment – un million de différent les choses se passent.

« J’ai donc vraiment besoin d’aide pour tout mettre à niveau dans la vie. »

Bristol explique ensuite le type de personne qu’elle recherche, y compris quelqu’un qui « habite dans la région d’Austin », « peut passer une vérification des antécédents » et quelqu’un qui est « super fiable et digne de confiance ».

La jeune femme de 30 ans a également déclaré qu’elle recherchait une personne qui « connait bien les médias sociaux et peut suivre toutes mes pages … »

UNE MAMAN OCCUPÉE

En plus de partager son fils aîné avec son ex Levi Johnston, Bristol est également maman de filles Sailor et Atlee avec son deuxième bébé papa, Dakota Meyer.

Plus tôt ce mois-ci, l’ancien MTV la star a admis le « pire jour de l’année pour moi », alors qu’elle voyait Tripp se diriger vers Alaska avec un copain pour être avec Levi.

Bristol et son premier bébé papa se sont fiancés en 2008, avant de rompre en 2009.

Cependant, Bristol et Levi se réuniraient et se fianceraient à nouveau en 2010, se séparant quelques semaines plus tard.

LA VIE D’AMOUR DE BRISTOL

le Ados Maman OG alun se fiancerait une troisième fois, cette fois avec Dakota.

Ils arrêteraient en mai 2015, car Bristol annoncerait plus tard sa grossesse avec leur fille aînée, Marin.

Le couple a ensuite ravivé leur romance et s’est marié en mai 2016, accueillant leur deuxième enfant, Atlee, l’année suivante.

Les deux se sont séparés pour de bon en janvier 2018.

Alors que Bristol a peut-être besoin d' »aide » avec ses enfants, elle et Dakota ont récemment montré leurs compétences en coparentalité, et les fans pensent que l’ancien couple pourrait être de nouveau ensemble.

Non seulement les ex se réunir le mois dernier pour célébrer la remise des diplômes de Sailor, mais Bristol et leurs filles ont également rejoint Dakota pour célébrer son anniversaire.

Bristol a même souri en a gardé son bras fermement autour de la taille de son ex.

Elle a ensuite souhaité à Dakota le « plus joyeux anniversaire » avec une douce vidéo de tout le monde chantant pour lui.

5 Bristol partage son aînée avec l’ex Levi Johnson et ses deux filles avec Dakota Meyer Crédit : Instagram

5 Les fans pensent que Bristol et Dakota pourraient donner une autre chance aux choses Crédit : reportez-vous à la légende