La mère adolescente Briana DeJesus s’effondre et remercie l’ex Devoin Austin d’avoir « aimé » sa fille Stella, 4 ans, dans un clip de retrouvailles

TEEN Mom Briana DeJesus est tombé en panne et a remercié son ex Devoin Austin d’avoir « aimé » sa fille de 4 ans Stella dans un clip de retrouvailles.

L’homme de 26 ans, qui partage sa fille Nova de 9 ans avec Devoin, a été touché par la façon dont il s’est rapproché de Stella, qui est sa fille de son ex Luis Hernandez.

4 La mère adolescente Briana DeJesus est devenue émue lors de l’émission de retrouvailles Crédit: Teen Mom de MTV

4 Elle a été tellement touchée par la gentillesse de son ex Devoin Austin avec sa fille Stella Crédit: Teen Mom de MTV

Briana, s’est effondrée dans une réunion émouvante alors qu’elle s’adressait à Devoin.

Elle a dit: « C’est si dur. Ma pauvre petite Stella. Merci. Merci d’aimer Stella. »

Devoin a répondu: « Merci de me laisser faire », alors que Briana jaillissait: « Elle t’aime tellement. »

Ce fut une percée pour la paire qui n’a pas toujours été d’accord.

DES HAUTS ET DES BAS

Le mois dernier, Briana a fustigé son ex Devoin pour avoir noué une amitié avec son ennemi de longue date Kailyn Lowry, disant qu’ils se « méritent » l’un l’autre.

Briana et Kailyn, 29 ans, a commencé à se quereller après que la mère de deux enfants soit sortie avec Javi Marroquin, l’ex-mari et le bébé papa de Kailyn, pendant une courte période après leur séparation.

Le Maman adolescente 2 les stars sont depuis dans une méchante querelle, se cachant pendant des années, et maintenant Kailyn est récemment devenue amie avec Devoin.

Le père de Nova a rejoint le rival de Briana sur son podcast Coffee Convos et l’a fait pour parler de leur accord de garde.

Pourtant, Devoin s’est engagé pour prendre soin de la fille de Briana, Stella, a été un moment émouvant pour elle.

BRIANA sanglote

Il vient comme le père de Stella, Luis a été dans et hors de la vie de leur fille Stella depuis sa naissance en 2017.

Un peu plus tôt ce mois-ci, elle a sangloté et a avoué qu’elle « ne peut pas arrêter de s’excuser » auprès de sa fille Stella qui a pleuré lorsqu’elle a été envoyée voir son père, Luis.

Le MTV la plus jeune fille de la star ne voit pas souvent son père, Louis, et a eu une « fusion » avant une réunion prévue entre le duo sur l’épisode.

Peu de temps après la diffusion de l’émission, Briana est allée sur Instagram Live et a complètement fondu en larmes à cause de la réaction intense de son tout-petit à la situation.

« Je me sens tellement mal pour Stella en ce moment », a-t-elle déclaré avec émotion avant d’ajouter: « Mes lunettes s’embuent à force de pleurer, j’ai besoin d’un mouchoir. »

La star de télé-réalité a ensuite avoué: « Ça fait mal, ça fait. Les bonnes mamans apprennent de leurs erreurs et de leurs excuses et je m’excuse auprès de Stella depuis 30 minutes.

« Elle me dit ‘de quoi parles-tu’ et je pleure et je me dis ‘je suis vraiment désolé !' »

‘ÉTRANGERS’ PÈRE-FILLE

Dans un récent épisode de Teen Mom, Luis est venu chez Briana pour passer du bon temps avec leur fille.

Avant son père est arrivé, Stella a commencé à sangloter et à s’enfuir de sa mère – s’enfouissant même dans leur canapé pour tenter de se cacher.

Suite à la réaction contrariée, Briana a déclaré dans un confessionnal : « Luis est à peu près un étranger pour Stella…

« Stella n’agirait pas comme ça si Luis était plus présent. Je ne peux pas la forcer à faire quoi que ce soit…

« Mais je pensais que c’était une bonne idée qu’ils puissent passer du temps ensemble. »

Elle a poursuivi: « Je lutte avec ce quotidien … que Luis continue ou non d’entrer et de sortir ou de rester à l’écart pour toujours. »

4 L’ancien couple s’est réuni pour le spectacle de la réunion Crédit: Teen Mom de MTV

4 Elle a crédité Devoin, vu ici avec Stella et sa sœur Nova, d’avoir aimé le jeune Crédit : Instagram/Devoin Austin