TEEN Maman Briana DeJesus a sangloté et a avoué qu’elle « ne peut pas arrêter de s’excuser » auprès de sa fille Stella qui a pleuré lorsqu’elle a été envoyée voir son père, Luis.

le MTV étoiles fille de quatre ans ne voit pas souvent son père, Luis Hernández, et a eu une « fusion » avant une réunion prévue entre le duo dans l’épisode de ce soir.

Stella a pleuré avant d’être envoyée passer du temps avec son père, Luis[/caption]

La fillette de quatre ans a tenté de se cacher avant que son père ne vienne pour une rare visite[/caption]

Peu de temps après la diffusion de l’émission, Briana, 27 ans, est allée sur Instagram Live et a complètement fondu en larmes devant la réaction intense de son tout-petit à la situation.

« Je me sens tellement mal pour Stella en ce moment », a-t-elle déclaré avec émotion avant d’ajouter: « Mes lunettes s’embuent à force de pleurer, j’ai besoin d’un mouchoir. »

La star de télé-réalité a ensuite avoué: « Ça fait mal, ça fait. Les bonnes mamans apprennent de leurs erreurs et de leurs excuses et je m’excuse auprès de Stella depuis 30 minutes.

« Elle me dit ‘de quoi parles-tu’ et je pleure et je me dis ‘je suis vraiment désolé !' »

Briana a ensuite montré de l’amour pour ses supporters en déclarant: « Merci beaucoup les gars pour tous vos gentils mots et merci de vous inquiéter pour Stella. Stella va bien.

« De toute façon il est tard, je vais sortir d’ici. Je vais coucher avec Stella ce soir.

Dans l’épisode de ce soir de Maman ado, Luis est venu chez Briana pour passer du bon temps avec leur fille.

Avant que son père est arrivé, Stella a commencé à sangloter et à s’enfuir de sa mère – s’enfouissant même dans leur canapé pour tenter de se cacher.

‘ÉTRANGERS’ PÈRE-FILLE

Suite à la réaction contrariée, Briana a déclaré dans un confessionnal : « Luis est à peu près un étranger pour Stella…

« Stella n’agirait pas comme ça si Luis était plus présent. Je ne peux pas la forcer à faire quoi que ce soit…

« Mais je pensais que c’était une bonne idée qu’ils puissent passer du temps ensemble. »

Elle a poursuivi: « Je lutte avec ce quotidien… que Luis continue ou non d’entrer et de sortir ou de rester à l’écart pour toujours. »

Les téléspectateurs ont vu le Maman adolescente 2 star clash avec le père de son bébé dans l’émission alors qu’il a été dans et hors de la vie de leur fille Stella depuis sa naissance en 2017.

Dans un épisode précédent, Briana est tombée en panne et a ravalé ses larmes alors qu’elle avoué sa douleur pour sa plus jeune fille.

« Je me sens tellement coupable, elle ne peut pas faire l’expérience des deux parents », a déclaré le Maman ado avoué.

Stella est montrée pendant une fraction de seconde, traînant seule sur un canapé en short bleu et un débardeur blanc à froufrous, regardant tout autour de la pièce.

‘NE JAMAIS PARDONNER’

Tout comme Luis a été intermittent dans la vie de sa fille, il l’a également été dans la vie de Bri depuis la naissance de Stella.

Elle a affirmé l’année dernière qu’il lui en voulait de ne pas être avec lui à long terme et qu’il exprimait son ressentiment contre sa fille.

Plus tôt dans la saison 10 de Teen Mom 2, elle a dit elle a contracté une MST de lui et a admis elle ne « pardonnera jamais » Luis pour lui avoir donné « le clap » et pour « laisser tomber » Stella.

« J’ai coupé les ponts avec lui et, plutôt que de continuer à venir pour sa fille, il a décidé de prendre le fait que je ne serais pas avec lui après qu’il m’ait baisé comme ça sur Stella », a-t-elle déclaré. Magazine des célébrités.





«Il vient de sortir sa carte habituelle« disparue »toute parce que son stupide ** m’a donné une MST, je l’ai confronté à ce sujet et je l’ai coupé.

«Il a cessé de venir la voir complètement et il n’a même pas appelé pour la voir. Je ne suis pas innocent ici. Évidemment, je reconnais le fait que j’ai couché avec lui.

Elle a ajouté: « Mais ce qui craint le plus, c’est qu’il a donné à Stella (et à moi) une once d’espoir qu’il pourrait en fait être une figure paternelle dans sa vie, seulement pour balayer cela à la seconde où je ne serais pas avec lui à long terme . «

L’ex de Briana, Luis, est venu rendre visite à leur fille malgré leur drame ensemble[/caption]

Stella n’était pas ravie de passer du temps avec son père[/caption]