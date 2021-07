La mère adolescente Briana DeJesus révèle que son fiancé Javi Gonzalez a proposé d’utiliser un bébé JAGUAR au zoo de Miami

La star de TEEN Mom 2, Briana DeJesus, a révélé que son fiancé Javi Gonzalez avait proposé d’utiliser un bébé JAGUAR à Miami.

Briana a confirmé ses fiançailles avec Javi en mai.

Briana a révélé que Javi avait proposé d’utiliser un bébé Jaguar[/caption]

Elle a partagé les détails lors d’une récente session de questions-réponses sur Instagram Story[/caption]

Briana a confirmé ses fiançailles en mai[/caption]

La femme de 27 ans a partagé les détails en répondant aux questions des fans lors d’une séance de questions-réponses sur elle Histoire Instagram.

Une Maman adolescente 2 le fan a demandé : « Voulez-vous partager l’histoire de l’engagement/de la proposition ? »

En taguant Javi, elle a simplement répondu en publiant une photo d’un bébé jaguar portant un collier et une étiquette qui demandait : « Veux-tu m’épouser ?

Briana l’a annoncée fiançailles avec Javi après il lui a proposé pendant leur romantique Miami va-t-en.

Elle a partagé un doux hommage TikTok à son fiancé, qui a depuis été retiré de la plate-forme de médias sociaux, pour révéler l’annonce.

Briana a partagé un instantané de la proposition[/caption]

Le couple est resté discret sur les réseaux sociaux[/caption]

La star de télé-réalité partage sa fille Nova, neuf ans, avec Devoin Austin, 28 ans, et Stella, quatre ans, avec son ex Luis Hernandez.

Briana a parlé de ses fiançailles alors qu’elle poursuit sa querelle passionnée avec sa co-star Kailyn Lowry, 29.

Le Soleil a révélé en exclusivité que Kailyn poursuit sa co-vedette de Teen Mom 2, Briana pour avoir affirmé qu’elle avait « battu » son bébé papa Chris Lopez.

Kailyn a intenté une action en justice contre Briana, affirmant que le MTV La star « a affirmé que Lowry avait physiquement battu Christopher Lopez, le père de deux des fils de Lowry, et qu’il était entré par effraction dans la maison de la mère de M. Lopez. »

Kailyn partage ses deux plus jeunes fils avec Chris.

Briana est la mère de deux filles[/caption]

Kailyn poursuit Briana pour diffamation[/caption]

Les stars de Teen Mom 2 se battent depuis des années[/caption]

Selon des documents judiciaires obtenus par The Sun, l’équipe juridique de Kailyn a affirmé que les commentaires de sa co-star étaient faux et avaient été faits « dans le but de causer du tort à Lowry… L’accusé a utilisé Lowry pour attirer davantage l’attention des médias pour elle-même ».

Kailyn est ensuite entrée dans leur querelle de longue date dans les documents judiciaires déposés le 25 juin, qui a commencé lorsque Briana a rejoint Teen Mom 2 en 2017.

Les documents judiciaires affirmaient : « La conduite de l’accusé envers Lowry, y compris la poursuite de l’ancien mari de Lowry et de M. Lopez, est si flagrante qu’en septembre 2020, un influenceur des médias sociaux a créé une vidéo intitulée : « Briana DeJesus est-elle obsédée par Kail Lowry ?!

« Dans cette vidéo, l’influenceur a qualifié la conduite du défendeur envers Lowry de « effrayante », « pathétique » et « poussière ».

Kailyn a critiqué Briana pour avoir fréquenté son ex Javi Marroquin[/caption]

Kailyn et Javi se sont mariés de 2012 à 2017[/caption]

Brittany s’est tournée vers Twitter pour critiquer la co-star de Briana[/caption]

Briana était déjà sortie avec l’ex de Kailyn, Javi Marroquin, avec qui elle partage son fils Lincoln et avec qui elle était mariée de 2012 à 2017.

Peu de temps après que Kailyn ait rempli les papiers, la sœur de Briana Brittany a fustigé la mère de quatre enfants pour avoir fait appel à une équipe juridique contre sa sœur.

S’adressant à Twitter, la star de MTV a écrit: « Vous pouvez tous venir pour moi tout ce que vous voulez, ce n’est que mon opinion personnelle et j’ai droit à ma liberté d’expression mais je pense que Kail Lowry respire DRY P *** Y ÉNERGIE. »

Brittany a poursuivi, partageant d’autres opinions sur la question et la même phrase une fois de plus: «Une femme blanche appelant à l’aide juridique contre une personne de couleur… typique Karen s**t.

« Encore une fois… DRY P *** Y ENERGY! »

Brittany a critiqué Kailyn pour avoir impliqué des avocats dans la querelle[/caption]





Pendant ce temps, la maman de Briana Roxanne a défendu sa fille en affirmant que Kailyn était « à la recherche d’un scénario » avec le procès en diffamation.

Au milieu de la controverse, la mère au franc-parler de Briana, Roxanne, a laissé entendre que Kailyn essayait de faire monter les cotes d’écoute pour Maman adolescente 2.

Elle a tweeté : « On dirait que quelqu’un cherche un scénario. »

Roxanne a critiqué Kailyn pour avoir recherché « un scénario »[/caption]