La mère adolescente Briana DeJesus partage une rare photo de famille sur le « séjour » avec ses filles, sa mère Roxanne et sa sœur Brittany

La star de TEEN Mom 2, Briana DeJesus, a partagé une photo de famille rare sur son « séjour ».

La jeune femme de 27 ans passe actuellement du temps de qualité avec ses filles, sa mère Roxanne et sa sœur Brittany.

Instagram @__brianadejesus

Briana a partagé une photo de famille rare lors de son « séjour »[/caption]

Instagram @__brianadejesus

La star de Teen Mom 2 a passé du temps de qualité avec sa famille en Floride[/caption]

Briana prendre à Instagram samedi pour partager deux photos des membres de la famille assis ensemble sur un grand jet ski.

Le MTV la fille de la star, Stella, quatre ans, était assise à l’avant du jet ski, tandis que la fille aînée de Briana, Nova, neuf ans, était assise entre Roxanne et Brittany.

Parallèlement aux clichés amusants qui ont été pris à Fort Myers Beach, Floride– Briana a écrit : « Séjour en famille (et non on n’était pas tous sur le même ski à la fois. Uniquement pour la photo lol).”

La mère de deux enfants a continué à documenter le voyage sur elle Histoire Instagram, alors qu’elle partageait une photo d’elle-même et de son fiancé Javi Gonzalez sur un jet ski.

BRIANA REMERCIE ÉMOTIONNELLEMENT DEVOIN

Briana a partagé les clichés quelques jours seulement après la première partie de la Maman adolescente 2 réunion diffusée.

Lors des retrouvailles, Briana est devenue émue en remerciant l’ex Devoin Austin d’avoir « aimé » Stella.

Briana et Devoin partagent leur fille Nova, tandis que le père de Stella est l’ex de Briana, Luis Hernandez.

Luis n’est pas activement impliqué dans la vie de Stella, alors Devoin est intervenu pour s’assurer que l’enfant de trois ans a une figure paternelle.

La personnalité de la télévision a fondu en larmes alors qu’elle remerciait son premier bébé papa, déclarant: « C’est tellement difficile. Ma pauvre petite Stella. Merci. Merci d’aimer Stella.

Devoin a répondu: « Merci de me laisser faire », alors que Briana s’est exclamée: « Elle t’aime tellement. »

TOUR DRAMATIQUE

Le doux moment a rapidement empiré lorsque les ex ont commencé à se battre après que Briana ait accusé Devoin de ne pas subvenir aux besoins financiers de Nova.

Alors qu’ils se criaient dessus, Devoin a arraché son micro et s’est précipité hors du studio.

BESOIN DE CHANGEMENT

Il y a quelques jours à peine, Briana a choqué les fans quand elle a posté une vidéo d’elle-même en train de se couper les cheveux.





Lors d’une vidéo Instagram Live mardi, la star de MTV a coupé le côté gauche de ses cheveux et les a laissés en longueurs inégales.

Briana a déclaré qu’elle avait un « moment Britney Spears », avant d’ajouter: « C’est définitivement quelque chose que j’ai toujours voulu faire. »

Britney, 39 ans, célèbre s’est rasé la tête en 2007 lors de son effondrement public qui l’a amenée être placé sous tutelle.

Médias sociaux – Se référer à la source

Briana est la mère de deux filles[/caption]

Maman adolescente de MTV

Elle s’est disputée avec Devoin lors de la réunion de Teen Mom 2[/caption]

MTV

Briana partage sa plus jeune fille avec l’ex Luis[/caption]