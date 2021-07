La star de TEEN Mom 2, Briana DeJesus, a tweeté sa « journée a été un enfer ».

La maman de deux enfants a ajouté hier qu’elle avait » pleuré 50 fois » dans un message émouvant après le drame de bébé papa.

Hier Briana a tweeté: « Aujourd’hui a été l’enfer. J’ai pleuré environ 50 fois.

Son tweet vient après qu’elle ait semblé laisser entendre qu’elle emmène son bébé papa Luis Hernández au tribunal pour une pension alimentaire pour enfants sur ses histoires Instagram.

Briana, 26 ans, a répondu aux questions des fans sur ses histoires Instagram où elle a indiqué qu’elle pourrait intenter une action en justice contre l’ex-petit ami Luis Hernandez pour non-paiement de la pension alimentaire pour leur fille de quatre ans.

Lorsqu’un fan a montré son soutien à la star de télé-réalité dans sa bataille avec Luis, l’encourageant à le tenir « responsable » et à le poursuivre en justice, Briana a répondu: « Continuez à regarder cette saison! Tu verras »

Briana a laissé entendre qu’elle emmène son bébé papa Luis Hernandez en justice pour une pension alimentaire pour enfants sur ses histoires Instagram[/caption]

Briana a également eu une relation difficile avec sa fille aînée, le père de Nova, Devoin Austin[/caption]

Les téléspectateurs ont vu le Maman adolescente 2 star clash avec le père de son bébé dans l’émission alors qu’il entre et sort de leur fille La vie de Stella depuis sa naissance en 2017.

Dans un épisode précédent, Briana est tombée en panne et a ravalé ses larmes alors qu’elle avoué sa douleur pour sa plus jeune fille.

« Je me sens tellement coupable, elle ne peut pas faire l’expérience des deux parents », Maman ado avoué.

Briana a affirmé l’année dernière qu’il lui en voulait de ne pas être avec lui à long terme et qu’il exprimait son ressentiment contre sa fille.

Plus tôt dans la saison 10 de Teen Mom 2, elle a dit elle a contracté une MST de lui et a admis elle ne « pardonnera jamais » Luis pour lui avoir donné « le clap » et pour « laisser tomber » Stella.

Briana a une fille Nova, 9 ans, et Stella, 4 ans[/caption]

En mai, Briana a annoncé ses fiançailles avec Javi après qu’il lui eut proposé lors de leur escapade romantique à Miami[/caption]

Briana a également eu une relation difficile avec sa fille aînée, le père de Nova, Devoin Austin.

Cette saison, Briana a critiqué Devoin, 28 après qu’il oublié pour récupérer l’enfant de neuf ans dans son cours de gymnastique.

Elle a partagé : « Devoin a oublié de venir la chercher à la gymnastique. Quand il est venu chercher Nova, je l’ai regardé dans ses yeux, et je lui ai dit, pouvez-vous s’il vous plaît prendre Nova à 8h30 aujourd’hui. Il m’a regardé mort dans les yeux et m’a dit que tu l’avais compris.

« 10h22 pile ce soir, elle entre et elle est toute triste et hystérique et elle est comme si mon père m’avait oublié. Elle est en haut, elle est tellement bouleversée en ce moment.





Plus tôt cette semaine Ados Mom fan a demandé: « Qu’est-ce que tu Javi encore ensemble? »

La star de MTV a tagué son fiancé et a répondu à l’abonné en lui montrant sa bague de fiançailles brillante.

En mai, Briana l’a annoncée fiançailles avec Javi après qu’il lui ait proposé pendant leur escapade romantique à Miami.