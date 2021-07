La mère adolescente Briana DeJesus déchire des photos lors d’une escapade sans enfants après avoir été qualifiée de «mauvaise mère» à sa fille Stella, 3 ans

TEEN Mom Briana DeJesus a passé un week-end entre filles à Philadelphie sans ses enfants alors qu’elle repoussait les tirs.

Briana, 27 ans, est allée à l’hôtel Dandelion avec son amie Shirlz, où elles se sont régalées d’huîtres et d’une petite salade César.

5 Briana DeJesus de Teen Mom et son amie Shirlz ont passé une journée à Philadelphie Crédit : Instagram/Briana DeJesus

Ils ont également déchiré en coups de feu, exhibant sept verres avec deux spiritueux de couleurs différentes sur leur table.

Après leur déjeuner extravagant, Briana et Shirlz se sont rendues à Rage Philly pour « laisser sortir un peu de colère » et « casser des conneries ».

La première « salle de rage » de Philly permet aux gens d’écraser un tas de « cassables » avec une batte de baseball dans une pièce tout en portant un équipement de protection.

Les amis ont tout cassé, des jouets pour enfants aux assiettes et même un petit tricycle.

Ils ont ensuite profité d’une séance de karaoké en covoiturage et chanté sur le morceau Relacion de Sech.

Briana a gardé son look décontracté pour sa journée amusante avec Shirlz et portait un t-shirt Guns N Roses sur des leggings de sport noirs et des baskets noires.

Son week-end sans enfants survient après que les fans de Teen Mom l’ont critiquée pour avoir mal parlé de son ex bébé papa Luis Hernandez devant leur fille.

Dans l’épisode de cette semaine, on voit Briana descendre les escaliers et lui dire « hola » fille de quatre ans, Stella avec ex Louis.

Elle commence à parler aux avocats de leurs arrangements de garde en cours.

« Je viens de rencontrer un avocat pour voir quelles sont mes options pour les droits parentaux de Luis avec Stella », dit-elle en voix off.

Mais ensuite, elle s’ouvre à sa mère Roxanne pendant que la grand-mère nourrit Stella.

« Il [the lawyer] m’a dit dans l’État de Floride, tant que le père n’abuse pas de l’enfant, ils n’accepteront pas de renoncer à leurs droits, donc Luis aura toujours des droits sur Stella et Devon aura toujours des droits sur Nova », dit-elle à sa mère .

Roxanne s’interroge alors sur la logique de la loi étant donné que Luis n’est pas « vraiment présent » dans la vie de Stella.

« Si je n’avais pas appelé sa mère, il ne serait pas venu », dit-elle à Briana, qui répond, « Je suppose que parce qu’il a fait des tentatives… ils ne lui retireront pas ses droits. »

Ils se demandent ensuite si « la violence psychologique » suffirait à amener les autorités à retirer les droits de Luis, mais Briana dit « qu’ils ont besoin de voir du sang et des ecchymoses » pour agir.

Briana poursuit en disant qu’elle veut Luis dans la vie de Stella mais qu’elle ne peut pas « le forcer » et que sa fille n’est « pas à l’aise avec lui ».

« Je ne sais pas quoi faire. Votre fille ne peut pas gagner cette bataille, c’est sûr », dit Briana alors que la scène se termine en coupant Stella qui joue avec ses poupées.

Alors que les fans n’ont pas tardé à féliciter Deion pour s’être présenté à Nova, ils ont critiqué Briana et Roxanne pour avoir parlé de garde et d’abus devant Stella.

« Arrête de parler devant ta fille !!!!!! » a écrit un utilisateur d’Instagram.

5 Ils ont apprécié un déjeuner décadent et des shots dans un pub chic Crédit : Instagram/Briana DeJesus

5 Les amis sont ensuite allés dans une salle de rage pour casser des objets avec une batte de baseball Crédit : Instagram/Briana DeJesus

5 Briana est maman de Nova, neuf ans, et Stella, quatre ans Crédit : instagram