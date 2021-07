La mère adolescente Briana DeJesus aperçoit ALLIGATOR devant sa maison en Floride et dit que ses deux filles «voulaient le garder» comme animal de compagnie

TEEN Mom Briana DeJesus a repéré un ALLIGATOR à l’extérieur de sa maison en Floride et a déclaré que ses deux filles « voulaient le garder » comme animal de compagnie.

Briana, 29 ans, a crié « WTF! » quand elle a repéré un reptile près de sa « maison ».

5 Briana a dit que ses filles « voulaient garder » le bébé alligator Crédit : Instagram / @_brianadejesus

5 Briana a trouvé un «bébé alligator» près de chez elle Crédit : Instagram / @_brianadejesus

Ce n’était pas un alligator de grande taille, comme dans les films d’horreur, que la star de télé-réalité a repéré.

le Maman adolescente 2 la star a dit qu’elle avait repéré un « bébé alligator » en elle histoire Instagram.

Dans l’histoire suivante, Briana a mentionné que ses filles – Stella, quatre ans et Nova, neuf ans – « voulaient le garder ».

La star de la télévision a écrit en plaisantant dans la légende: « Je voulais vraiment l’attraper et le jeter doucement dans le lac, mais nous avons décidé d’appeler le contrôle des alligators de la vie sauvage.

« Je ne sais pas pourquoi je le dis comme si je connaissais le genre lol. »

La star de télé-réalité partage Nova, neuf ans, avec Devoin Austin, 28 ans, et Stella avec son ex Luis Hernandez.

L’année dernière, le Maman ado la star a expliqué dans ses histoires Instagram que son ex Devoin avait acheté un serpent comme cadeau pour sa fille.

Elle a écrit: « Je ne peux pas croire que son père a cédé et a eu son serpent. Je l’ai battu **. »

le MTV La star a dit qu’elle n’était pas sûre du sexe du serpent ou de ce dont ils avaient besoin pour le nourrir.

Briana a admis plus tard qu’il y avait déjà eu une victime.

La star de la télévision a tweeté : « Ce foutu serpent a déjà grignoté le doigt de Nova. J’ai fini. »

Sa Maman ado les adeptes ne pouvaient pas croire qu’elle avait gardé un serpent de compagnie dans la maison.

Un utilisateur déconcerté a déclaré: « Vous leur avez acheté un serpent ?? »

Un autre fan a écrit : « Quel foutu serpent ? Déteste ces choses ! A quoi penses-tu femme ? »

Un commentateur a ajouté: « Ils le feront et quand ils grandiront, ils le feront toujours. »

Récemment, Briana a partagé une photo sur les réseaux sociaux de ses petites filles alors qu’elles tenaient plusieurs sacs à provisions du magasin American Girl Doll.

Les trois avaient pris un jour de congé de la « réalité ».

Briana a sous-titré son message: « A ignoré la réalité pour aujourd’hui et a emmené les filles à un rendez-vous.

« Avoir une petite culpabilité de maman après avoir regardé l’épisode d’hier soir. Cela ne règle pas grand-chose mais j’aime mes filles et tout ce que je veux faire, c’est les protéger », a-t-elle expliqué.

« Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à la parentalité, ce qui rend les choses beaucoup plus difficiles, mais je fais de mon mieux.

« Merci les gars d’être à l’écoute et d’avoir envoyé à Stella et moi tant de bons commentaires et d’avoir montré tant de soutien ! #teenmom2. »

La réalité a fait que Briana a été critiquée lorsqu’elle a « forcé » une Stella visiblement bouleversée à passer du temps avec son père Louis, qui a été absente la majeure partie de sa vie.

5 Briana a emmené Stella « à un rendez-vous » Crédit : Instagram @_brianadejesus

5 Briana, Nova et Stella photographiées ensemble Crédit : médias sociaux – Se référer à la source