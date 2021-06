La mère adolescente Briana DeJesus affirme que la maison d’Ashley Jones sur MTV est «FAUSSE» après avoir critiqué Kailyn pour «ne pas parler d’arrestation»

TEEN Mom Briana DeJesus a affirmé que la maison d’Ashley Jones sur MTV était « FAKE ».

Cela s’est produit après elle a critiqué Kailyn Lowry pour « ne pas avoir parlé de son arrestation » pour avoir attaqué Chris Lopez dans l’épisode de Teen Mom 2 d’hier soir.

MTV

Briana DeJesus a affirmé que la maison d’Ashley Jones dans la série était fausse[/caption]

MTV

Ashley Jones a été expulsée de chez elle par son propriétaire en septembre 2020[/caption]

Après l’épisode de Teen Mom 2 d’hier soir, Briana a décidé de se battre avec certains de ses partenaires alors qu’elle s’en prenait aux débutants. Ashley.

Les fans de l’émission sauront qu’Ashley a été expulsée de chez elle par son propriétaire en septembre 2020 et qu’elle a été forcée de déménager, tout en faisant face aux problèmes juridiques de son fiancé.

cependant, Briana a affirmé que la maison n’était pas vraiment celle d’Ashley alors qu’un fan a demandé « pourquoi MTV paie-t-il pour [her] domicile? »

La maman de deux enfants a répondu, selon le compte des fans TeenMaman.Thé: « Je ne connais pas tous les détails mais je sais que c’est faux.

« Et cela a été confirmé par MTV parce qu’ils me l’ont dit. »

Instagram

Briana a fait des déclarations sur les réseaux sociaux[/caption]

Instagram

Elle a également critiqué Kailyn Lowry pour ne pas avoir parlé de son arrestation[/caption]

Selon TeenMaman.Thé, elle a ensuite encore claqué Ashley et Kailyn sur une autre histoire Instagram, en disant : « La maison d’Ashley n’est pas vraiment sa maison.

« Films MTV dans une location. Kail ne veut pas filmer l’introduction par effraction dans la maison de la maman de Chris et le battre pour avoir coupé les cheveux de son enfant. Au revoir !

« Soyez vraiment authentique pour une fois ! Alors qui est vraiment faux ? Je filme tout et je continue. Quittez la franchise si vous ne voulez pas montrer votre vraie vie.

«Je suis fier de la maison de ville que j’ai achetée avec l’argent que j’ai gagné en filmant ma véritable histoire. Mon nom et ma marque ne sont pas faux. Prenons tous le contrôle.

« Je ne simule pas de scènes. Je ne demande pas à MTV d’utiliser une autre maison pour filmer et je ne cache rien. Et je suis toujours honnête.

« Je ne me cache pas de l’équipe quand il est temps de filmer une histoire vraie. »

Maman ado

Kailyn était absente de l’épisode Teen Mom 2 d’hier soir et c’était prétendument parce qu’elle avait été arrêtée[/caption]

Tout cela vient après les téléspectateurs ont remarqué que Kailyn n’était pas en vedette dans l’épisode de l’émission d’hier soir, qui a fait sonner Briana.

Certains téléspectateurs ont essayé de faire la lumière sur l’absence de Kailyn, comme l’a demandé une personne sur Instagram : « Est-ce que bri cut kails part? »

Briana a répondu: « Nous l’avons certainement fait. »

Kailyn a ensuite pesé sur le drame, alors qu’elle utilisait son histoire Instagram pour claquer sa co-star.

Instagram

Kailyn et Ashley se sont ligués contre Briana[/caption]

Tout en taguant Briana, Ashley a été entendue en arrière-plan de la vidéo de Kailyn qualifiant la mère de deux enfants de « punk a ** b *** h dans les commentaires de motherf *** king. Putain, mets un nom dessus !

Briana a riposté en affirmant sur son histoire Instagram: « Kail ne veut pas filmer sur l’introduction par effraction dans la maison de la maman de Chris et le battre pour avoir coupé les cheveux de son enfant. »

Kailyn auparavant a appelé son bébé papa Chris Lopez sur les réseaux sociaux pour avoir coupé les longues mèches de leur fils de trois ans Lux sans lui demander d’abord.

Le drame entre les coparents s’est intensifié lorsque Kailyn a été arrêtée pour avoir « coupé » Chris « plusieurs fois avec un poing fermé » sur la coupe de cheveux de leur fils aîné.

Le Soleil a rapporté en exclusivité que la star de Teen Mom 2 a été arrêtée le 26 septembre pour attouchements offensants, bien qu’elle ait nié que la bagarre soit devenue physique à la police.

Selon les documents du tribunal du Delaware, l’incident a eu lieu le 4 septembre lors d’un échange de garde pour leur fils aîné Lux, 3 ans.

Chris a signalé l’« incident domestique » le jour de l’infraction, mais la police ne l’a recontacté que le 25 septembre.

Les documents du tribunal lisaient : « Christopher a indiqué que le 9/04/2020… il avait été frappé par son ex-petite amie, Kailyn Lowry, à plusieurs reprises avec un poing fermé.

« Christopher a déclaré que Kailyn et sa mère s’étaient arrangés pour avoir un échange de garde contre Lux Lowry à sa résidence. »

MTV

Kailyn a été arrêté puis relâché[/caption]

Twitter/Maman adolescente

Briana l’a critiquée pour ne pas être « réelle » dans la série[/caption]

Elle a été libérée sur son propre engagement sans caution, car elle a accepté de se présenter à toutes les audiences du tribunal prévues.

Le Sun a révélé en exclusivité en février que les charges contre Kailyn ont été abandonnées.

Briana a continué à affirmer que Kailyn n’était pas dans l’épisode parce qu’elle a refusé de filmer l’arrestation.

La mère de deux enfants a critiqué Kailyn sur Instagram pour ne pas vouloir partager sa vie authentique dans la série, écrivant: « Comme si quelqu’un filmait dans la série, filmait légitimement un choix de couleur de papier peint alors qu’elle pourrait filmer une situation de violence domestique avec son bébé papa qu’on m’a dit qu’elle essayait de se cacher.

« C’est à l’époque où les cheveux d’un enfant ont été coupés comme il aurait été arrêté après avoir prétendument eu une altercation physique avec son bébé papa. »

Briana a poursuivi: «Bien que je comprenne que nous voulons tous être montrés en train de surmonter nos difficultés et que nous sommes tous fiers de nos noms (et que quelqu’un est fier de sa marque et de ses podcasts) à la fin de la journée, elle ne devrait pas essayer de couvrir la vraie elle ou les choses qui se passent dans sa vraie vie.

Référez-vous à la légende

Briana a affirmé qu’elle avait été assez réelle pour montrer quand elle a eu une MST[/caption]

Elle a ensuite admis avoir partagé ses propres expériences inconfortables sur le MTV spectacle, y compris lorsqu’elle bébé papa Luis Hernandez lui a donné une MST.

Briana a demandé : « Pourquoi devrait-elle s’en tirer en parlant simplement d’acheter une maison de rêve et de laisser son fils concevoir une salle de bain alors que des problèmes réels surviennent dans sa maison ? »

Ashley est également entrée dans le drame, alors qu’elle mettait fin aux affirmations de Briana dans un certain nombre de commentaires sur Instagram.

La jeune femme de 24 ans s’est ensuite tournée vers son histoire Instagram pour expliquer pourquoi elle a un « problème » avec certaines de ses co-stars, qui, selon elle, sont « fausses comme des f ** k ».

Elle a poursuivi: «Je ne suis pas faux comme f ** k et je ne vais pas vous bloquer et parler et jeter des pierres et cacher ma main.

Instagram

Ashley a attaqué Briana sur les réseaux sociaux[/caption]

« Tu veux te battre? Combattez. Arrête d’être un faible a **, punk a ** b *** h.

« Dis ce que tu as à dire. Dites-le avec votre poitrine, dites-le avec vos implants et pensez-le.

Après avoir publié la diatribe, Ashley a tenté de purifier l’air avec Briana en lui envoyant un DM sur Instagram.

Briana a partagé le message d’Ashley, qui disait: « Je voulais tendre la main et dire que je m’excuse pour tout drame qui s’est produit entre nous dans le passé. »

Elle a dit qu’elle avait laissé les « médias et les fans » lui permettre de « croire quelque chose », ajoutant qu’elle aurait dû aller voir Briana au sujet de leur drame.





Ashley a poursuivi: «Je voudrais également présenter des excuses à Jade, mais je suis bloqué.

« De toute façon, tu n’as pas à répondre. Je pensais juste que j’avais fait une offrande de paix.

Cependant, Briana a clairement indiqué qu’elle n’acceptait pas les excuses d’Ashley alors qu’elle affirmait que la nouvelle star de Teen Mom 2 n’était pas propriétaire de la maison dans laquelle elle filmait.

Instagram

Ashley, cependant, s’est excusé d’avoir attaqué Briana[/caption]