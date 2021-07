La mère adolescente Briana DeJesus admet qu’elle a « pleuré tout le temps » lors de la finale de la saison de l’émission MTV après les affirmations d’une mauvaise mère

La maman TEEN Briana DeJesus a admis qu’elle avait » pleuré tout le temps » lors de la finale de la saison de l’émission MTV après que sa mauvaise mère ait affirmé.

La star de télé-réalité a révélé aux fans dans ses histoires Instagram qu’elle était devenue émue en regardant l’épisode.

Briana a admis qu’elle était en larmes en regardant la finale de la saison de Teen Mom 2[/caption]

Briana a écrit : « Un autre épisode difficile que je devais regarder. (J’ai pu voir l’épisode avant qu’il ne soit diffusé ce soir) et Jésus j’ai pleuré tout le temps. ): #teenmom2″

La maman de deux enfants a subi une bataille difficile entre le père de sa fille, qui a été son scénario dans la série toute la saison.

Briana partage sa Nova de neuf ans avec Devoin Austin, et Stella, quatre ans, avec Luis Hernandez.

La « fusion » de Stella

Dans l’épisode de la semaine dernière, le MTV étoiles La plus jeune fille, qui ne voit pas souvent son père, Louis, a eu une « fusion » avant une rencontre prévue entre le duo.

Peu de temps après la diffusion de l’émission, Briana, 27 ans, est allé sur Instagram Live et complètement fondu en larmes sur la réaction intense de son tout-petit à la situation.

« Je me sens tellement mal pour Stella en ce moment », a-t-elle déclaré avec émotion avant d’ajouter: « Mes lunettes s’embuent à force de pleurer, j’ai besoin d’un mouchoir. »

La star a ensuite avoué : « Ça fait mal, ça fait mal. Les bonnes mamans apprennent de leurs erreurs et de leurs excuses et je m’excuse auprès de Stella depuis 30 minutes.

« Elle me dit ‘de quoi parles-tu’ et je pleure et je me dis ‘je suis vraiment désolé !' »

Briana a ensuite montré son amour pour ses supporters en déclarant: « Merci beaucoup les gars pour tous vos gentils mots et merci de vous inquiéter pour Stella. Stella va bien.

« De toute façon il est tard, je vais sortir d’ici. Je vais coucher avec Stella ce soir.

Luis est un « étranger »

Au cours de l’épisode de Maman ado, Luis est venu chez Briana pour passer du bon temps avec leur fille.

Avant que son père est arrivé, Stella a commencé à sangloter et à s’enfuir de sa mère – s’enfouissant même dans leur canapé pour tenter de se cacher.

Suite à la réaction contrariée, Briana a déclaré dans un confessionnal : « Luis est à peu près un étranger pour Stella…

« Stella n’agirait pas comme ça si Luis était plus présent. Je ne peux pas la forcer à faire quoi que ce soit…

« Mais je pensais que c’était une bonne idée qu’ils puissent passer du temps ensemble. »

Elle a poursuivi: « Je lutte avec ce quotidien… que Luis continue ou non d’entrer et de sortir ou de rester à l’écart pour toujours. »

La culpabilité de maman

Les téléspectateurs ont vu le Maman adolescente 2 star clash avec le père de son bébé dans l’émission alors qu’il a été dans et hors de la vie de leur fille Stella depuis sa naissance en 2017.

Dans un épisode précédent, Briana est tombée en panne et a ravalé ses larmes alors qu’elle avoué sa douleur pour sa plus jeune fille.

« Je me sens tellement coupable, elle ne peut pas faire l’expérience des deux parents », a déclaré le Maman ado avoué.

Stella est montrée pendant une fraction de seconde, traînant seule sur un canapé en short bleu et un débardeur blanc à froufrous, regardant tout autour de la pièce.

Rendez-vous entre filles

La star de la télévision a fait face à la réaction des fans lorsqu’elle a « forcé » sa fille à passer du temps avec Luis alors que l’enfant était visiblement contrarié.

Briana prendre à Instagram le lendemain de la diffusion de l’épisode sur partager une mise à jour émotionnelle.

Elle a pris une photo de ses deux filles tenant plusieurs sacs à provisions du magasin American Girl Doll, alors qu’elles prenaient un jour de congé de la «réalité».

La personnalité de la télévision a sous-titré son message: « A ignoré la réalité pour aujourd’hui et a emmené les filles à un rendez-vous.





« Avoir un peu de culpabilité de maman après avoir regardé l’épisode d’hier soir. Cela ne règle pas grand-chose, mais j’aime mes filles et tout ce que je veux, c’est les protéger », a-t-elle expliqué.

« Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à la parentalité, ce qui rend les choses beaucoup plus difficiles, mais je fais de mon mieux.

« Merci les gars d’être à l’écoute et d’avoir envoyé à Stella et moi tant de bons commentaires et d’avoir montré tant de soutien ! #teenmom2, a-t-elle conclu.

Briana a été en désaccord avec le père de sa fille qui a joué dans la série[/caption]

Elle a dit que le père de Stella était un étranger pour elle et qu’il s’était effondré lorsqu’elle allait le voir.[/caption]

Briana a informé les fans de la culpabilité qu’elle ressentait après avoir regardé cet épisode[/caption]