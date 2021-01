Soulignant l’importance des animaux comme les baleines dans le maintien des systèmes écologiques, un nouvel article a été publié par les chercheurs du Natural History Museum de Londres qui met en évidence l’importance des excréments de baleines dans l’écologie.

Chef des sciences de la vie au Musée, Ken Norris avec ses collègues a publié cet article qui dit qu’il est nécessaire de conserver le système écologique qui implique certaines des choses fondamentales faites par les animaux, signalé Sci Tech Quotidien.

L’auteur de l’article d’opinion, Ken, a déclaré que nous n’avions pas réalisé jusqu’à présent à quel point les grands animaux, tels que les baleines et les éléphants, sont importants pour les processus à grande échelle de la Terre. Fait intéressant, le caca de baleines dans l’eau agit comme des nutriments pour les planctons. Ces organismes microscopiques deviennent alors la nourriture des petits poissons.

Ces organismes sont ensuite mangés par les oiseaux de mer qui déposent leurs propres excréments sur terre ou peuvent nourrir des oiseaux migrateurs plus gros. Les nutriments de ce système atteignent également la forêt tropicale et la terre si les animaux qui les contiennent sont mangés par des prédateurs de la terre, tels que des oiseaux ou des chats. Ces nutriments océaniques sont importants pour les biomes massifs comme l’Amazonie.

Selon Ken, des recherches antérieures sur le sujet ont révélé qu’en raison de la perte d’animaux plus gros, il y a eu un impact énorme sur les « pompes à nutriments » qui fonctionnent dans des environnements plus grands et qu’elles peuvent avoir diminué de plus de 80%.

Pas seulement les baleines, les activités quotidiennes des animaux comme les éléphants aident les autres à maintenir les processus terrestres.

L’article d’opinion exhorte les défenseurs de l’environnement à penser globalement. Ken a déclaré que les plans de conservation actuels ne sont toujours pas à la hauteur car nous devons réfléchir à l’échelle de ces cycles de nutriments. Bien que tenter de couvrir de plus grandes zones puisse sembler un défi, des missions de conservation à grande échelle ont également eu lieu auparavant.

Selon le chercheur du musée, les impacts de ne rien faire face aux changements qui se produisent dans le système écologique peuvent être graves car ces animaux plus gros agissent comme des pompes à nutriments.

Soulignant l’importance de travailler sur la conservation de systèmes plus vastes, Ken a déclaré: «Nous devons nous pencher sur des écosystèmes tels que l’Amazonie, qui font des millions de kilomètres carrés.»

Jusqu’à présent, les mouvements de conservation se sont concentrés sur des échelles plus petites. Par exemple, les loups ont été réintroduits dans une initiative dans le nord-ouest des États-Unis et dans l’ouest du Canada appelée Y2Y. Mais selon Ken, l’échelle est petite et les défenseurs de l’environnement doivent penser plus grand.

L’article d’opinion publié dans Trends in Ecology and Evolution a également des contributions d’Andrew Terry, James P. Hansford et Samuel T. Turvey.