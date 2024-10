« La Mercury Tower est-elle un sauveur ou un symptôme du destin urbain de Malte ?

La tour Mercury tordue de Zaha Hadid Architects est un symbole des priorités urbaines confuses de Malte et soulève des questions sur l’influence que les bâtiments individuels devraient avoir sur un lieu, écrit Ann Dingli.





La Mercury Tower est le grand bâtiment le plus récemment achevé de Malte. Une tour carrée et tordue de 31 étages conçue par Zaha Hadid Architects, c’était apparemment l’un des derniers projets à être approuvé par la défunte directrice elle-même.

L’un des nombreux gratte-ciel qui poussent actuellement sur les îles, il se trouve à quelques minutes de la côte dans une ville appelée Paceville – un représentant épais et vaillant de la morphologie urbaine complexe de Malte.

Paceville est une pseudo-péninsule hérissée de pointes qui fait saillie sur la côte est de Malte. Cette ville autrefois endormie symbolise l’immersion de l’archipel méditerranéen dans le capitalisme de la fin du XXe siècle. Ses origines urbaines remontent aux années 1920, avec une série de villas en bord de mer construites par un promoteur et avocat nommé Pace.

Qui voudrait y vivre pour 22 millions d’euros reste un mystère invétéré

Dans les années 1960, la topographie de la péninsule s’est révélée propice à la prospection. C’est devenu un terrain fertile pour les grands hôteliers et une carte métaphorique dans l’élan boule de neige du boom touristique encore plus grave du pays dans les années 1980.

À cette époque, des avertissements prophétiques avaient été lancés de loin aux îles par des penseurs architecturaux et urbains. Ils ont prévenu que, sans plan, Malte deviendrait la proie d’un intense surdéveloppement et la victime de ses propres privilèges climatiques et géographiques.

Un demi-siècle plus tard, Malte est l’un des pays les plus denses de l’Union européenne, avec l’explosion de la construction rapide cité comme la deuxième préoccupation dans la perception du public par les jeunes en 2020juste derrière la menace mortelle de la pandémie de Covid-19.

Tout cela contrastait fortement avec la campagne officielle sur le but et le potentiel de la tour. Le projet a été salué comme un phare économiquement régénérateuret, selon une première déclaration de conception, visait à créer une « forme verticale, emblématique et esthétique » dans « l’environnement urbain le plus dynamique de Malte ». Le dynamisme dans le cas de Paceville se traduit par un collage discordant de clubs de strip-tease, de fast-foods, d’immeubles de bureaux, de centres commerciaux et de boutiques de souvenirs minables, ainsi que par les hôtels géants qui encerclent son périmètre.

Plus tôt cette année, l’un des appartements penthouse de Mercury Tower a été mis sur le marché pour 22 millions d’euros. Dans un rayon de cinq minutes, un Burger King, un immeuble de bureaux de banque, un club de strip-tease et une pizzeria nommée « Eat Me I’m Famous » pour des raisons qui échappent à tout le monde siègent en joueurs dans ce quartier de vitalité ainsi ordonné. Qui voudrait y vivre pour 22 millions d’euros reste un mystère invétéré.

Cela exclut certainement l’habitant moyen de l’île, dont le salaire annuel moyen était de 21 444 euros en 2023, selon l’Office national des statistiques de Malte. Pour eux, à 625 000 €, même le plus petit appartement de la Mercury Tower est hors de portée.

On pourrait raisonnablement affirmer que la Mercury Tower a été construite exactement au bon endroit.

Ainsi, sans aucune revendication significative sur une partie de son immobilier résidentiel, l’accès du public à Mercury Tower se fait par le biais de l’offre d’un nouvel équipement public. Cela soulève une question plus noble et plus existentielle : que veut réellement le public maltais ?

L’idée d’utiliser l’influence d’un architecte de renom pour bâtir sa réputation n’est en aucun cas exclusive aux îles, et n’est pas non plus mutuellement exclusive pour galvaniser la dynamique urbaine. Le projet Valletta City Gate de Renzo Pianoachevé en 2015, a changé la façon dont la capitale de l’île a évolué à la fois au niveau granulaire et quotidien, ainsi que dans l’orientation de sa trajectoire culturelle.

Mais ce bâtiment avait un programme différent : une maison pour le parlement et un espace public nouvellement conçu qui servait d’entrée à la ville. La Mercury Tower et son plan directeur comprennent des appartements, un hôtel, des commerces, des cafés et une nouvelle place destinés à investir dans le « domaine civique » de Paceville, comme indiqué dans ses informations officielles.

Le choix du mot « civique » s’inscrit dans le rôle du projet en tant que dispositif d’introspection, où la question devient de savoir quelle est la psyché civique des îles aujourd’hui. Est-ce du shopping et des villas à prix prohibitifs dans le ciel ? C’est peut-être le cas, et Mercury Tower n’est pas responsable de cela.

Mais il se peut également, comme dans de nombreux contextes urbains en développement rapide, que les aspirations publiques ou civiques soient en contradiction avec l’agenda commercial et/ou le schéma politique du pays. On peut penser que la tour représente des priorités urbaines en contradiction avec l’identité de son lieu – un peu comme la tournure de son 10e étage, dont l’apparence sinueuse ne concorde guère avec la langue vernaculaire historique ou contemporaine des îles.

L’histoire récente autour du site est épineuse, avec un plan directeur de grande hauteur ayant été proposé et critiqué par l’opinion publique en 2016, et avec une série de tours existantes ou prévues sur son orbite. On pourrait raisonnablement affirmer que la Mercury Tower a été construite exactement au bon endroit : le cœur obscur de la vie nocturne de Malte, où le développement chaotique et l’abandon presque total de la planification urbaine stratégique ont été laissés d’une manière ou d’une autre à perdurer.

Faut-il enfin réduire avec force l’influence de bâtiments singuliers ?

La tour se trouve dans ce qui pourrait être considéré comme un foyer d’échecs de conception à Malte. Mais avec une telle domination visuelle imminente sur une île de la taille de Malte (316 kilomètres carrés), l’impact du bâtiment dépasse la ligne rouge de Paceville. Sa masse sans compromis peut être vue de loin et, dans un esprit similaire à la façon dont elle rencontre la Mercury House conservée de 1903 à sa base, elle semble soudaine et étrangère.

Ajoutez à cela une identité nationale colorée par des siècles de domination étrangère, un scandale politique constant avec une complicité perçue de l’environnement bâti et le manque de synchronicité qu’une tour de cette taille entretient avec les préoccupations mondiales en matière de carbone, et la question que nous nous posons est la suivante : assez binaire : la Mercury Tower est-elle un sauveur ou un symptôme du destin urbain de Malte ?

Et sur une base plus globalement pertinente : faut-il enfin réduire avec force l’influence des bâtiments singuliers, en résistant à la symbolisation du message global de ce que sont les lieux, ou de ce que certaines personnes ou pouvoirs veulent qu’ils soient ?

Anne Dingli est un écrivain maltais en architecture et en design basé à Londres.

La photo est de Susannah Farrugia.

