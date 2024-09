La Mercedes-AMG C63 bénéficie d’une réduction importante en Allemagne

L’AMG C63 a été commercialisée en Allemagne en juin 2023 avec un prix de départ de 114 887 € pour la berline. En septembre 2024, elle coûte désormais 115 174 €. Ou est-ce le cas ? En réalité, elle est en réalité beaucoup moins chère maintenant que Mercedes a adopté une stratégie de prix plus transparente sur son marché national. Elle peut être achetée pour 105 960 €, ce qui signifie qu’elle coûte à peu près le même prix que la BMW M3 Competition xDrive (105 300 €).

Il n’est pas rare qu’un constructeur automobile indique le prix total et essaie ensuite de vous attirer avec une remise importante. Mercedes fait cela après avoir adopté le modèle de vente par agence en Allemagne. Il n’y a plus de listes de prix disponibles sur le site Web de l’entreprise puisque le constructeur automobile ajuste dynamiquement les prix dans le configurateur. Un client ne peut plus négocier un prix final avec le concessionnaire. Mercedes fixe le prix et c’est tout.

Mercedes vend désormais directement des voitures aux clients, théoriquement Cela permet d’éliminer les inquiétudes que pourrait avoir un client quant à la possibilité d’obtenir une meilleure offre du concessionnaire. Le concessionnaire physique est toujours impliqué dans le processus puisqu’il finalise la transaction et perçoit une commission fixe pour chaque véhicule vendu.

La marque de luxe allemande a supprimé les listes de prix habituelles au format PDF à la fin du mois de juillet et, à l’avenir, elle modifiera fréquemment les prix et les remises sur son site Web. La berline AMG C63 est actuellement à 9 214 € de réduction, soit environ 10 220 $ au taux de change actuel. La remise est encore plus importante dans le cas de la berline AMG C43, puisqu’elle coûte désormais 74 136 €, en baisse de 10 110 € (11 213 $).

Plusieurs C63 sont en stock et bénéficient de remises importantes, ce qui abaisse le prix demandé au niveau de celui de la M3 xDrive. Cependant, c’est avant toute incitation applicable de la part des concessionnaires BMW, car les Bavarois n’ont pas adopté le modèle d’agence. Cela devrait arriver en 2026. BMW promet que « des prix standard à l’échelle nationale pour des modèles de véhicules identiques garantiront la transparence des prix pour les clients ».

Mercedes n’a pas encore publié les chiffres de vente de l’AMG C63 sur son marché intérieur, mais de nombreuses informations non confirmées indiquent que la voiture ne se vend pas très bien. Le constructeur à l’étoile a défendu sa décision de passer d’un moteur V-8 à un quatre cylindres hybride rechargeable. Dans une interview accordée à Vitesse supérieure magazine, le PDG d’AMG, Michael Schiebe, a déclaré :

« Nous voulons être très, très progressistes en matière de technologie. Et nous sommes convaincus du concept d’hybridation, là nous resterons avec le quatre cylindres. »

Le mois dernier, le patron australien de l’entreprise a déclaré que les gens adopteraient les AMG à quatre cylindres comme des smartphones, ajoutant que « les transitions prennent toujours du temps et nécessitent toujours un peu de persuasion et d’expérience ».

Cela ne veut pas dire que les V8 sont morts. Mercedes a récemment confirmé son intention de lancer de nouveaux modèles AMG équipés de moteurs huit cylindres. Selon les rumeurs, le CLE63 serait le premier sur la liste.

En attendant, il est facile de comprendre pourquoi les passionnés préféreront la M3 à la C63. En plus d’avoir un moteur à combustion plus gros, elle se débarrasse des éléments électriques, ce qui la rend beaucoup plus légère. La version européenne de la berline sportive de BMW pèse 1 700 kg en version Competition xDrive, soit près de 385 kg de moins que l’AMG. La M3 est également disponible dans des configurations à propulsion arrière moins chères, y compris un modèle de base doté d’une boîte de vitesses manuelle.

Aux États-Unis, une AMG C63 coûte 85 050 $, ce qui la rend 1 425 $ plus accessible que la M3 Competition xDrive. Cependant, une M3 de base avec boîte manuelle est moins chère, à 77 175 $.