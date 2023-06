La mention de Hrithik Roshan dans Tiku Weds Sheru de Kangana Ranaut attire l’attention des téléspectateurs : Regardez

L’acteur de Bollywood Nawazuddin Siddiqui fait la promotion de son prochain film Tiku Weds Sheru qui est produit par Kangana Ranaut. Maintenant, dans la vidéo promotionnelle du film, Hrithik Roshan a été mentionné.

Nawazuddin a laissé tomber la promo avec la légende : « Sheru miya ki toh baat hi kuch alag hai ! Célibataire le plus désirable aise salut thodi na kehta hai! Dekhiye inki voyage d’amour en montagnes russes, jald salut (Sheru est une personne spéciale, il n’est pas le célibataire le plus désirable pour rien. Regardez bientôt son voyage d’amour en montagnes russes).

Regarder la vidéo:

Dekhiye inki voyage d’amour en montagnes russes, jald salut #TikuWedsSheruOnPrimeEncore 2 jours!@iavneetkaur #SaiKabir @ManikarnikaFP @KanganaTeampic.twitter.com/Yvu0OdqzmH– Nawazuddin Siddiqui (@Nawazuddin_S) 21 juin 2023

Dans le clip, on peut l’entendre dire : « Main aisi ladki dhund raha hu jo mera dhyaan rakhe lekin mujhse zyada mere bhai ka, baap ka, dada ka sabka dhyaan rakhe. (Je cherche une fille qui non seulement s’occupe de moi mais plus que ça, s’occupe aussi de mon frère, père, grand-père, tous). » Il poursuit en mentant en disant qu’il traite tout le monde avec respect et n’a pas mauvaises habitudes. »

Il mentionne en outre: «Les filles qui veulent une vie meilleure et qui s’intéressent à moi peuvent m’envoyer leurs données biographiques. Je vais le lire, observer le genre de personnalité que vous avez et en apprendre davantage sur votre maison et votre famille, alors seulement je penserai à vous épouser.

La bande-annonce montre l'histoire de deux acteurs en herbe qui se marient et ressemble à une comédie romantique de Bollywood. Le film marque les débuts à Bollywood d'Avneet Kaur et devrait sortir sur Prime Video le 23 juin.





Le synopsis officiel du film disait : « Sheru et Tiku sont des âmes marginalisées des couches défavorisées de la société. Ils sont ambitieux pour une vie meilleure, mais la vie a des plans différents pour eux. Shiraz, populairement connue sous le nom de Sheru, est originaire de Bhopal, une petite ville de l’Inde. Sheru vient à Mumbai à la recherche d’une vie meilleure. Étant semi-analphabète, Sheru travaille comme proxénète pour un don local, Shahid Bhai, et aussi comme artiste junior comme leurre, où il trouve des filles pour son entreprise de proxénétisme. Il risque tout pour gagner la confiance de son patron afin d’être promu en partenaire égal. Tiku vit avec sa grande famille musulmane conservatrice à Bhopal. Ce qui suit quand ils se réunissent est un ensemble de situations hilarantes qui les mettent parfois sur le bord.

Pendant ce temps, Kangana Ranaut sera ensuite vue dans le film Emergency dans lequel elle jouera le rôle de l’ancien Premier ministre indien Indira Gandhi. Le film met également en vedette Anupam Kher, Satish Kaushik et Milind Soman dans des rôles clés.