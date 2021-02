Des personnalités du gouvernement de Boris Johnson ont une «mentalité très blokey» aggravée par la prédominance de ministres formés dans des écoles non mixtes, a déclaré un député du Parti conservateur.

Caroline Nokes, présidente du Comité spécial sur les femmes et les égalités à la Chambre des communes, a fait valoir qu’il y avait de «sérieuses questions sur le calibre des femmes» sélectionnées pour des postes gouvernementaux de haut niveau.

Elle a dit à BBC Radio 4 Heure de la femme: «Je pense que c’est toujours une mentalité très blokey au sommet. Je ne pense pas que la prédominance de l’éducation non-mixte autour de la table du Cabinet nous fasse beaucoup de faveur.

«Et je pense qu’il est vraiment important qu’il y ait beaucoup plus de reconnaissance, nous avons besoin de plus de femmes au parlement dans tous les partis, nous avons besoin de plus de femmes au gouvernement et nous devons être prêts à écouter leurs opinions et à agir en conséquence.

Ses commentaires interviennent alors que le Comité des femmes et des égalités publiait ses conclusions d’une enquête sur l’impact économique de l’urgence de Covid sur les femmes, les ministres trouvant que le gouvernement avait à la fois négligé et aggravé les inégalités entre les sexes préexistantes.

Mme Nokes, qui a perdu son rôle de ministre de l’Immigration lorsque M. Johnson est devenu Premier ministre, a ajouté: «Je ne suis pas convaincue qu’ils écoutent. Je souligne depuis le début de la pandémie combien peu de femmes sont assises autour de la table du Cabinet, comment leurs voix ne sont pas prises en compte dans les débats et les décisions que prend le gouvernement.

«Je pense qu’il est absolument essentiel que le gouvernement prenne conscience du fait qu’il doit prendre les égalités beaucoup plus au sérieux qu’il ne l’a fait jusqu’à présent.

Les femmes sont surreprésentées dans les industries les plus ravagées par les mesures de verrouillage telles que le commerce de détail, l’hôtellerie, le tourisme, les arts et le secteur de la beauté, tandis que des recherches récentes ont révélé que les femmes sont deux fois plus susceptibles d’avoir besoin de s’absenter du travail sans salaire pour s’occuper des enfants en raison de fermeture des écoles.

Les propos de Mme Nokes font écho à ceux d’Alex Davies-Jones, qui siège à la commission des femmes et des égalités, un jour plus tôt. Elle a dit L’indépendant de nombreuses femmes travaillant dans des secteurs à prédominance féminine sont des travailleuses indépendantes et sont tombées entre les mailles du filet des programmes de soutien du gouvernement.

« Le commerce de détail, l’hôtellerie, les salons de beauté et la coiffure ont été les premiers à fermer à cause du virus et les derniers à s’ouvrir. Ces industries apparemment oubliées contribuent de manière significative à l’économie. Les femmes qui travaillent dans ces industries ont été oubliées », a déclaré le député travailliste de Pontypridd au Pays de Galles a déclaré.

«Le gouvernement doit avoir des femmes autour de la table lorsqu’il élabore ces politiques. C’est un acte d’accusation choquant que nous n’ayons eu qu’une poignée de femmes membres du cabinet devant les briefings quotidiens. Il y a une absence choquante de femmes au sommet. De plus, aucune des politiques n’est menée par des femmes, ce qui est vraiment décevant. »

La députée a déclaré qu’elle avait parlé à des femmes qui pensent que le gouvernement conservateur ne «reflète pas leurs expériences et ne les voit pas» et n’élabore pas par la suite des politiques qui les soutiennent pendant la crise.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré qu’il avait « fait tout ce qu’il fallait » pour protéger « des vies et des moyens de subsistance » pendant la pandémie « et qu’il continuera de le faire ».

«Nous préservons les emplois et les revenus des gens avec des programmes économiques d’une valeur de plus de 200 milliards de livres sterling, y compris le programme de revenu du travail indépendant pour les 1,7 million de travailleuses indépendantes au Royaume-Uni», ont-ils ajouté.