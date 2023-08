La «mentalité nous contre eux» à North Shuswap entrave les efforts de lutte contre les incendies

Le BC Wildfire Service exhorte à la collaboration, et non à une mentalité « nous contre eux » alors que les efforts de lutte contre les incendies se poursuivent dans le North Shuswap.

Il s’agit d’un message partagé par l’agent d’information du BC Wildfire Service (BCWS), Forrest Tower, lors d’une mise à jour du mardi après-midi (22 août) sur les 40 000 hectares de feux de forêt de Bush Creek East organisés par le district régional de Columbia Shuswap et le programme d’urgence de Shuswap (SEP ).

Tower a déclaré qu’il y avait eu un nombre croissant d’incidents impliquant des organismes d’intervention (des pompiers forestiers et structurels aux représentants du gouvernement) aux barrages routiers dans la zone de l’ordre d’évacuation dans le nord de Shuswap, « des interactions qui semblent s’aggraver de plus en plus en termes de certains des problèmes qui se produisent, cela aura un impact à long terme sur la façon dont les relations sont gérées à l’avenir.

« Pas d’une manière menaçante, juste d’une manière qu’il est difficile de travailler ensemble quand c’est une mentalité très nous contre eux », a déclaré Tower, qui a exhorté les gens à réfléchir aux « impacts à long terme de certaines des décisions étant fait. »

Interrogé sur les efforts déployés pour apporter des fournitures aux citoyens qui sont restés dans les zones d’évacuation, le directeur des opérations d’urgence du SEP, Derek Sutherland, a déclaré que leur présence créait un environnement dangereux pour BC Wildfire. Pour résoudre le problème, Sutherland a déclaré que la sécurité avait été renforcée.

«Le message que je veux transmettre à la communauté est qu’il y a suffisamment de ressources sur cet incendie pour engager activement tout ce qui leur arrive, et s’il n’y a pas assez de ressources, nous avons des ressources qui attendent d’aller dans les communautés pour faire face à cela, », a déclaré Sutherland. «Ainsi, les membres de la communauté peuvent se sentir en sécurité qu’il y a des pompiers pour faire face à tous les problèmes qui surviennent sur leur propriété si et quand ils choisissent d’évacuer.

« Je les encouragerais donc à évacuer le plus tôt possible. »

La tour a brièvement abordé les préoccupations et la désinformation / « contre-récit » concernant un allumage planifié effectué le jeudi soir 17 août, dans le but de contenir l’incendie qui, la nuit suivante, a été déplacé par des vents violents dans Lee Creek, Scotch Creek et Celista .

« Quiconque souhaite avoir une conversation de 40 minutes avec moi, s’il vous plaît appelez … J’ai des délais qui vont jusqu’à la minute de la décision que nous avons prise », a déclaré Tower.

Plus tôt dans la réunion, Tower a fourni une ventilation des ressources travaillant actuellement sur l’incendie de Bush Creek East. Il a dit qu’il y avait environ 120 pompiers forestiers seuls, et que ce nombre augmenterait, ainsi que plus de 100 pompiers de protection des structures et d’autres membres du personnel.

Vous trouverez ci-dessous une ventilation des priorités du BC Wildfire Service en date de mardi matin:

• Little Shuswap : Les équipes de la région de Loakin Bear Creek se sont concentrées sur la mise en place d’une garde, le nettoyage et l’enlèvement du carburant non brûlé le long du chemin Loakin Bear Creek. La garde de la machine est mise en place et les équipes nettoient le long de cette garde.

• À l’ouest et à l’est du lac Adams : BCWS surveille les propriétés des deux côtés du lac Adams et travaille activement avec le ministère des Transports pour réparer le pont de maintien et dégager le chemin de maintien. Les réparations devraient prendre 4 à 5 jours. La direction du ferry s’est engagée dans toutes les réparations, l’entretien ou le ravitaillement requis pour le ferry. Réponse communautaire efficace engagée avec BCWS des deux côtés du lac. L’équipe de grève d’Interfor nettoie dans la région d’Adams FSR. Évaluations quotidiennes des arbres abattus / tombés le long d’Adams FSR et du chemin 5400. Interfor travaille également avec des équipes pour éteindre les points chauds au-dessus d’Agate Bay.

• Lac Little Shuswap : Des équipes nettoient à l’intersection du chemin Loakin Bear et du FSR Banshee, le long du FSR Cougar, du lac Little Shuswap au chemin Banshee et le long du chemin 5400. Les équipages ont établi une ligne humide au-dessus des structures et ont travaillé en amont, ayant presque atteint le sommet de la selle.

• Sorrento : les équipes d’attaque initiale, un équipage d’unité et un groupe de travail sur la protection des structures travaillent sur le périmètre de tir autour des structures du côté ouest de Sorrento. Actuellement, aucune menace imminente ne pèse sur la voie ferrée et BCWS travaille avec CP Rail pour la supprimer. Actuellement, l’activité des incendies a augmenté dans cette zone, et le service d’incendie local travaille avec BCWS avec un groupe de travail de trois moteurs et deux offres. L’équipe d’attaque initiale soutiendra pendant la nuit. 18 ensembles d’équipements de protection de structure ont été installés sur des structures au nord de Sorrente.

• Scotch Creek/Lee Creek : Équipes travaillant à la construction d’un garde-main directement le long du bord du feu, au-dessus de Scotch Creek. Devrait être terminé d’ici la fin de la journée, le 24 août. Les équipes au sol construisent un garde-main, de l’équipement lourd travaillant à la construction d’un garde-machine derrière Lee Creek, travaillant à l’est d’Eva Road à Lee Creek Drive. Des équipes travaillent à construire une ligne à main et à retirer le combustible non brûlé du bord de l’incendie du côté est du lac Adams. Équipage de l’unité travaillant à la construction d’une ligne à main près de Hilliman Road, travaillant à l’est.

• Celista/Magna Bay : garde de l’équipement lourd sous le bord du feu à Celista, en direction de Magna Bay. La ligne de machines partant du périmètre est au-dessus d’une propriété privée à Magna Bay et se connectant à Ross Creek est en cours d’établissement.

• Turtle Valley : équipe d’attaque initiale, groupe de travail sur la protection des structures et groupe de travail sur l’équipement lourd travaillant dans cette zone. Localisateurs de ligne guidant la construction de la protection de la machine. L’équipe de l’unité sera dans la zone pour renforcer la ligne de machine et le périmètre du feu de travail. Les spécialistes de la protection des structures ont trié les structures et mis en place des équipements dans la zone de la route anglaise. Les équipages du BCWS effectuant des patrouilles de Magna Bay à Turtle Valley. Ils ont répondu à un nouveau départ éclair au-dessus de Magna Bay à 3 heures du matin. Les équipages continuent de travailler pour éteindre cette cible.

