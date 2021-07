La mentalité n’était pas là pour battre la Suède

La milieu de terrain de l’équipe nationale féminine des États-Unis, Lindsey Horan, a déclaré que la défaite 3-0 contre la Suède avait « énervé » l’équipe et a ajouté que « la mentalité n’était pas là » pour gagner le match.

L’USWNT était largement considéré comme le favori pour remporter la médaille d’or aux Jeux olympiques alors qu’il participait au tournoi avec une séquence de 44 matchs sans défaite et en tant que vainqueur de la Coupe du monde.

Cependant, Stina Blackstenius a marqué dans les deux mi-temps et Lina Hurtig a ajouté le troisième de la Suède après 72 minutes pour démanteler complètement l’équipe.

« Ce match nous a laissés énervés. C’est la réalité. Quand je le regarde, je pense que la Suède avait un excellent plan de match et ils l’ont très bien exécuté. Ils sont sortis et voulaient gagner », a déclaré Horan lors d’une conférence de presse sur Vendredi.

« Il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous pouvons revenir et regarder en arrière et dire que nous aurions pu faire ceci, nous aurions pu le faire, mais à la fin de la journée, la mentalité n’était pas là. Je pense que nous le savons tous, et nous le savons pour ce prochain match.

« Je pense que chaque joueur sur le terrain a l’impression qu’il aurait pu faire plus ou qu’il aurait pu changer certaines erreurs qu’il a commises ou certaines décisions qu’il a prises. Cela incombe à chacun d’entre nous.

« Je pense que c’est formidable que nous puissions maintenant revenir sur le fait de jouer contre une équipe aussi incroyable que la Suède – l’une des meilleures au monde maintenant – et éliminer chaque erreur et décision que nous avons commises là-bas et regarder vers ce match et ce que nous pouvons faire plus. »

Lindsey Horan est la dernière joueuse de l’USWNT à critiquer les performances de l’équipe. Photo de Richard Callis/ISI Photos/Getty Images

L’équipe de Vlatko Andonovski affrontera la Nouvelle-Zélande – qui a perdu 2-1 contre l’Australie – lors de son deuxième match du Groupe G samedi, et il a déclaré que c’était là où ils se concentraient.

« Évidemment, il y a eu des moments de jeu [against Sweden] où l’équipe ne ressemblait tout simplement pas à l’équipe que je connais depuis des années, même avant d’être entraîneur. Je pense que nous comprenons tous cela et nous savons tous que nous n’avons pas beaucoup de temps pour y penser », a-t-il déclaré.

« Nous sommes déjà en mode jeu. Nous avons déjà préparé notre plan de match aujourd’hui et nous nous préparons pour le match de demain. Aussi mauvais que ce soit le dernier match, nous n’avons pas trop de temps pour y penser. il.

« Nous devons nous concentrer sur le prochain match et nous devons gagner le match. »

On craignait que Sam Mewis ait subi une blessure lorsqu’elle a été remplacée au début de la seconde mi-temps, mais Andonovski a confirmé qu’il s’agissait d’un changement tactique plutôt que provoqué par une blessure.