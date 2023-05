La mentalité des Bulldogs après une mauvaise saison – Shaw Local

Les statistiques suggèrent que ce fut la saison la plus maigre de Batavia depuis 1988, mais les fougueux Bulldogs 2-7 l’ont toujours laissé remettre en question un vieil axiome sportif.

Qui a dit que les chiffres ne mentaient jamais ?

« Je ne veux pas dire que c’était une mauvaise année », a déclaré le secondeur senior Mike Greco, « parce que ce n’était pas le cas. On était jeune, on a fait face à l’adversité et l’année prochaine – évidemment je ne reviens pas – mais je sais une chose : ils vont avoir une bonne équipe. Ils vont travailler dur et ils s’en assureront.

Batavia a pris le terrain contre Genève vendredi avec la rare connaissance que le match serait son dernier de l’automne. Les Bulldogs sont entrés dans l’année avec six places consécutives en séries éliminatoires et huit en neuf saisons, mais ont eu du mal à monter des entraînements offensifs soutenus avec une unité qui comprenait 10 nouveaux partants.

Cependant, les joueurs semblaient oublier ces douleurs de croissance de nombreux vendredis soirs, y compris les matchs de la Western Sun Conference contre Genève, Glenbard South et Kaneland, qui ont été décidés au quatrième quart.

« Aussi dur qu’une année comme nous l’avons eu, nos gars ont tout donné chaque semaine, jusqu’au dernier sprint mercredi soir », a déclaré l’entraîneur de Batavia, Mike Gaspari. « Comme je l’ai dit à nos aînés, c’est la marque des jeunes formidables. Ça a été une année difficile, mais je suis vraiment fier d’eux.

Plusieurs seniors se sont attardés sur le terrain après le match de vendredi, parlant et remerciant Gaspari et ses assistants. Ils ont posé pour des photos et ont regardé au-delà de l’extrémité sud du stade, où ils s’étaient réunis pour le premier des deux jours environ 10 semaines auparavant.

« J’aimerai toujours être un Bulldog », a déclaré Greco, un démarreur de trois ans. « Je n’ai aucun regret cette saison »

Vous êtes puni

Après avoir accordé 174 verges au sol à Rochelle lors d’une défaite de la semaine 7, Genève a limité Kaneland et Batavia à un total de 66 verges de victoires pour clôturer la saison régulière.

« Nous allons continuer à arrêter la course, c’est un peu ce dont nous sommes fiers », a déclaré le secondeur des Vikings Asa Bielenberg. « S’assurer que la course n’est pas là, les mettre dans une sorte d’infraction unidimensionnelle. Ensuite, nous faisons confiance à notre [defensive backs] faire leur truc. »

Prenez note, les coureurs Rakem Smith et Kevin Ludwig de Shepard, l’adversaire de premier tour des Vikings en séries éliminatoires samedi.

Exécutez-le en arrière

St. Charles North n’avait disputé qu’une seule fois un match revanche de la Upstate Eight Conference au premier tour des séries éliminatoires avant de faire match nul contre South Elgin cet automne.

En 2005, les North Stars ont perdu contre leur rival de Crosstown, St. Charles East, 40-35, pour clôturer la saison régulière, puis sont tombés face aux Saints en séries éliminatoires, 35-23, la semaine suivante.

North cherche à venger une défaite à nouveau cette fois-ci. South Elgin, qui fait sa première apparition en séries éliminatoires de l’histoire de l’école, a battu les North Stars en prolongation lors de la semaine 8, 10-7.

« Les garçons étaient anxieux et espéraient un autre tir vers eux », a déclaré l’entraîneur de North, Mark Gould. « L’État nous l’a donné. »

JOUEUR DE LA SEMAINE

Nolan Possley St. Charles East, Sr., QB/LB Ce qu’il a fait : Possley a plongé devant pour une course de 1 mètre en double prolongation qui a fini par être le vainqueur de la victoire 14-13 des Saints contre le rival de Crosstown, St. Charles Nord. Le receveur converti a dirigé l’offensive dans une lutte défensive, lançant pour 101 verges et courant pour 44 de plus. La victoire d’East a décroché le premier titre de l’école Upstate Eight Conference depuis 1998. Possley a déclaré: «J’ai dit à l’entraîneur alors qu’il envisageait un panier ou un coin, j’ai dit:« Coin. Nous l’obtiendrons. Nos monteurs de ligne vont avoir le coup de pouce. Les cinq gars de l’extérieur ont eu la poussée, ils ont bouché le milieu. Je croyais en la garde et le tacle et je suis juste sorti.

CE QUE LA SEMAINE DERNIÈRE NOUS A APPRIS

Jouer l’étirement n’a pas à être terrible. Batavia, deux victoires, a maintenu Genève en bouteille jusqu’au quatrième quart de la finale de la saison régulière de vendredi, lorsque Michael Santacaterina et les Vikings se sont échappés. À Aurora Central Catholic, les Chargers à une victoire ont rapidement pris les devants et sont restés proches du champion en titre de la classe 5A, St. Francis, bien que Bob Miller ait finalement avancé pour les Spartans.

CE QUE NOUS APPRENDRONS DANS LA SEMAINE À VENIR

Quel genre de souvenirs St. Charles North, Kaneland et St. Francis ont. Chacune de ces équipes jouera des matchs revanche de conférence au premier tour des séries éliminatoires, avec Kaneland battant Sycamore lors de la semaine 4, St. Francis battant Montini lors de la semaine 4 et North perdant en prolongation contre South Elgin lors de la semaine 8. Tous sauf le St. Francis Le match était serré, bien que Montini ait fait des progrès avant de perdre à Marmion 8-1 vendredi.