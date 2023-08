La mentalité décidera du choc des quarts de finale entre la France et l’Australie

ADELAIDE, Australie – Tout au long du tournoi, c’était le match que la France attendait. « C’est pourquoi vous jouez à la Coupe du monde », a déclaré la milieu de terrain Grace Geyoro à ESPN.

« Face au pays hôte [Australia] devant 50 000 fans pour une place dans le dernier carré de la Coupe du monde ? Ça ne devient pas beaucoup plus gros que ça. Je vois cela comme une grande opportunité. » Geyoro et ses coéquipières ont facilement écarté le Maroc lors de leur huitième de finale, marquant trois fois dans les 23 premières minutes avant de remporter une victoire 4-0, et pensent à samedi, en Brisbane, où ils rencontreront les hôtes du tournoi.

« C’est une très bonne équipe avec de grands joueurs », a ajouté Geyoro. « Nous les avons vus contre le Danemark lundi.

« Ils seront à domicile, mais nous avons l’habitude d’avoir des supporters contre nous dans ce tournoi. L’ambiance sera incroyable et ce sera à nous de bien gérer la pression. Nous devons jouer avec nos qualités et si nous le faisons , nous serons difficiles à battre. »

La France vise son premier titre en Coupe du monde féminine, mais doit vaincre l’Australie, pays hôte du tournoi, en quart de finale pour progresser. (Photo de Joe Prior/Visionhaus via Getty Images)

Les Matildas n’ont aucun secret pour les Français, qui ont perdu leur match amical contre l’attaquant Sam Kerr & Co. le 14 juillet. Plus inquiétant pour les hôtes, c’est que Kerr, l’un des meilleurs joueurs du monde et certainement la star de cette équipe australienne , n’a pas encore joué une minute à la Coupe du monde après s’être blessé au mollet avant son premier match de groupe.

« L’avantage d’avoir déjà joué contre eux, c’est qu’on sait exactement à quoi s’attendre. On est prêts et il n’y aura pas de surprise. Ils jouent avec intensité et il va falloir imposer notre jeu », a expliqué l’attaquante française Eugénie Le Sommer.

Pour l’attaquante Selma Bacha, la clé sera dans l’unité de l’équipe de France. « Nous les connaissons très bien. Nous ne ferons pas les mêmes erreurs que nous avons commises en amical. Défensivement, nous n’étions pas bons. Nous n’avons pas assez communiqué, nous devrons donc mieux faire cela et nous les atteindrons. » plus.

« Nous savons [Australia] Nous aurons un soutien incroyable, mais nous serons dans notre bulle et nous ferons tout notre possible pour aller en demi-finale. »

L’équipe française a beaucoup changé depuis ce match amical. « Tout sera différent par rapport à ce moment-là de notre point de vue », a déclaré la milieu de terrain Kenza Dali. « Nous jouons dans une formation différente maintenant (4-4-2 au lieu d’un 4-3-3). Physiquement, certaines filles sont devenues de plus en plus fortes depuis ce match. Match après match, nous sommes meilleures physiquement.

« Notre équipe a évolué depuis le début du tournoi. Le match amical contre eux avait un contexte particulier : on venait de finir pas mal de travail de remise en forme, on voyageait depuis 26 heures [to get to the World Cup] et certaines filles n’avaient pas bien dormi depuis des jours. Gagner ou perdre ce genre de matchs amicaux d’échauffement n’a pas d’importance. Ce sera différent : c’est un quart de finale de Coupe du monde », a déclaré Dali.

Un aspect que beaucoup de joueurs français ont déjà mentionné est à quel point ils devront être forts mentalement et intrépides pour battre les Australiens.

« Individuellement, vous me connaissez : je ne crains personne. Nous sommes des compétiteurs et pour gagner cette Coupe du monde, il va falloir battre tout le monde », a déclaré Bacha. Il y a aussi peu de peur de sa partenaire attaquante sur le côté gauche, Sakina Karchaoui.

« Quand vous avez la foule derrière vous, vous avez une force et vous donnez le meilleur de vous-même à chaque fois », a déclaré Karchaoui. « Nous n’avons pas peur. Nous savons que ce sera difficile. C’est une équipe de haut niveau mais nous sommes aussi une équipe française forte. Nous nous améliorons de mieux en mieux et j’ai confiance en mon équipe. »

Pour Dali, le contexte émotionnel est la chose la plus importante à gérer pour la France d’ici samedi après-midi ; il s’agit moins de leur jeu que de leur état d’esprit.

« Pour moi, le quart de finale sera gagné par celui qui gère toutes les émotions. Tout est dans la tête. Mentalement, si on peut gérer la pression et les émotions, on peut aller loin. Samedi sera un match un peu comme celui du Brésil, avec tout le stade contre nous et nous devrons être forts mentalement. Nous sommes en mission », a déclaré Dali.

Les Français sont l’un des favoris du tournoi, alors que plusieurs de leurs rivaux pour le trophée se sont déjà retirés, dont le Canada, le Brésil, l’Allemagne et les États-Unis. Même si certaines des meilleures équipes – le Japon et l’Angleterre ont joué certains des meilleurs football jusqu’à présent – sont toujours dans le tournoi, l’entraîneur de la France Hervé Renard et ses joueurs pensent que cela pourrait être leur année. Une victoire contre l’Australie samedi – fixant une date de demi-finale avec l’Angleterre ou la Colombie à Sydney le 16 août – ferait croire aux autres aussi.