La mentalité de Jude Bellingham contribue à dynamiser l’Angleterre, déclare Gareth Southgate, alors que la star est pressenti pour devenir le meilleur joueur des Trois Lions de tous les temps.

Gareth Southgate a déclaré que Jude Bellingham « avait donné un ton brillant » à l’Angleterre après sa performance éblouissante lors de leur victoire 3-1 contre l’Italie.

Lors de sa 27e apparition avec les Trois Lions, Bellingham a joué un rôle clé dans la victoire qui a scellé la place de l’Angleterre à l’Euro 2024 en Allemagne l’été prochain.

4 Bellingham a encore une fois prouvé son statut de classe mondiale contre l’Italie Crédit : Getty

4 Southgate a révélé à quel point sa mentalité était bénéfique pour l’Angleterre Crédit : Getty

Bellingham, malgré son âge, est désormais un titulaire régulier sous Southgate et sa performance à Wembley en est un autre exemple.

Il a remporté le penalty pour le premier but de Harry Kane de la soirée avant de donner à Marcus Rashford une sublime passe décisive pour le deuxième but de l’Angleterre.

Le milieu de terrain a également démontré son leadership sur le terrain et Southgate estime qu’une telle mentalité constitue un énorme coup de pouce pour l’Angleterre.

S’adressant exclusivement à talkSPORT, il a déclaré : « Il a fait preuve d’une brillante constance et sa mentalité nous aide en tant qu’équipe car il avance vers ces défis.

« Nous pensons que nous avons fait des progrès depuis la Coupe du Monde, les résultats et les performances le montreront et des soirs comme ce soir, c’est là qu’il faut vraiment se montrer contre les grandes équipes. Il nous a donné un ton brillant. »

Bellingham a reçu les applaudissements des fans, en particulier au milieu de son incroyable début de vie au Real Madrid, où il a marqué dix buts en autant de matchs.

Même ses coéquipiers sont impressionnés par sa qualité. Lorsque Sky Sports a demandé à Harry Maguire s’il existait un meilleur milieu de terrain au monde, il a répondu : « Non, aucune chance.

« Depuis qu’il est venu s’entraîner avec les garçons, on pouvait voir sa mentalité, son physique. Il est incroyable pour un si jeune garçon d’avoir la tête sur les épaules mais de pouvoir y faire face physiquement.

« Il a l’air énorme là-bas et c’est tout à son honneur. Je sais pertinemment qu’il est humble et il le prend dans sa foulée et il est là-dedans heureux et il continuera à aider l’équipe, c’est sûr. »

Les performances de Bellingham pour l’Angleterre lors de leur campagne de qualification pour l’Euro 2024 ont été essentielles pour les envoyer dans l’avion pour l’Allemagne l’été prochain.

4 Bellingham a joué un rôle crucial dans les deux premiers buts des Three Lions dans la soirée Crédit : Getty

4 Il pourrait très bien être l’homme qui fera la différence pour l’Angleterre l’été prochain. Crédit : Getty

Il reviendra probablement à Madrid et démontrera une fois de plus son talent dans l’un des plus grands clubs de football mondial, et Jason Cundy de talkSPORT pense qu’il pourrait très bien devenir le meilleur joueur anglais de tous les temps.

« À chaque match, je le vois, il est l’homme du match ou l’un des deux », a-t-il déclaré sur The Sports Bar après la victoire de l’Angleterre.

« Maintenant, je ne vais pas dire que j’ai vu tous les matchs quand il était à Dortmund, j’ai vu des matchs de Ligue des Champions, je l’ai vu jouer contre Manchester City, j’ai vu des matchs de Ligue des Champions avec le Real. Madrid.

« Je pense qu’il a le potentiel de devenir le meilleur joueur anglais de tous les temps. C’est une grande déclaration mais il est juste à un niveau différent. »