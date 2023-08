La mentalité clé de Musovic contre l’USWNT et dans la Coupe du monde de la Suède

SYDNEY – La gardienne suédoise Zecira Musovic a attiré l’attention des gardiennes et des amateurs de football du monde entier lors de la victoire en huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine 2023 contre les États-Unis.

Ses 11 arrêts en 120 minutes ont aidé à éliminer l’un des favoris de la Coupe du monde, mais à l’approche de ce tournoi, rien ne garantissait que Musovic serait même le choix n ° 1 de la Suède entre les poteaux. Cela a été un thème courant tout au long de sa carrière; elle a toujours dû se battre pour le maillot. Mais elle n’a jamais perdu de vue son ambition de devenir la meilleure à son poste.

Dans une interview accordée en 2019 au journal bosniaque Dnevni Avaz, elle a décrit sa quête. « Maintenant, mon objectif est d’être le premier gardien de but de l’équipe nationale. Je veux gagner une médaille d’or dans un grand tournoi, comme les Jeux olympiques ou la Coupe du monde. De plus, je veux être le meilleur gardien de but du monde. »

Sa concentration laser sur cet objectif et sa volonté de travailler sur tous les aspects de son jeu ont été la clé de son récent succès.

« Je pense que ça a été un long voyage pour atteindre ce point où je peux réellement avoir ces jours », a déclaré mercredi le joueur de 27 ans. « Mais aussi en dehors du terrain, le côté mental a été une grande partie de mon jeu et, être capable de faire cette performance, c’est oui, ça a été un long voyage qui a nécessité beaucoup de travail acharné, de détermination et de patience. »

La gardienne suédoise Zecira Musovic a été la vedette du spectacle contre l’USWNT. Alex Grimm – FIFA/FIFA via Getty Images

Musovic est né en Suède de parents qui ont quitté la Serbie pendant les guerres yougoslaves et a trois frères et sœurs. Le matin du match USWNT, elle a téléphoné à sa mère pour un conseil de dernière minute.

« Elle avait un bon feeling », a déclaré Musovic. « Elle croyait en nous en tant que groupe et avait de bons mots d’amour de sa part. Et puis j’étais prêt à partir. »

Musovic a grandi en adorant le tennis de table, mais plus elle frappait dans un ballon, plus sa passion se tournait vers le football. Elle a commencé sa carrière avec Stattena IF, mais a rejoint le FC Malmo en 2012 – l’équipe a fusionné avec le FC Rosengard en octobre 2013, prenant leur nom. C’est là que l’adolescent a commencé à impressionner.

La légende suédoise Therese Sjogran, qui a joué pour l’équipe de 2001 à 2015 et en est aujourd’hui la directrice sportive, se souvient du jeune Musovic.

« Elle a fait preuve d’une telle patience, et quand elle en a eu l’occasion, elle a livré. Quand elle a rejoint, j’ai joué dans la même équipe qu’elle quand elle était jeune », a déclaré Sjogran à ESPN. « Elle est venue chez nous quand elle avait 16 ans, et je jouais encore, mais elle a toujours eu cet esprit combatif.

« L’essentiel est qu’elle croit en elle à travers tous les hauts et les bas. Elle a toujours eu une forte mentalité, et c’est ce qui l’a amenée là où elle est maintenant. Quand elle était avec nous, elle était jeune, donc ça prend du temps pour un gardien de but d’être leur meilleur. Mais pour elle, je pense que le principal, c’est qu’elle croit qu’elle sera n ° 1, peu importe où elle se trouve.

Musovic a commencé à travailler avec l’entraîneur des gardiens Kenneth Mattson au FC Rosengard en 2017, et il se souvient de son dynamisme et de sa concentration.

« Je pense que l’une de ses forces, comme beaucoup dans le jeu d’élite, est la façon dont elle s’améliore dans les petits détails au fil du temps et dans différents domaines », a déclaré Mattson à ESPN. « Elle est très douée pour se fixer des objectifs, se demandant ‘où suis-je?’ et ‘où est-ce que je veux aller?’

« Elle n’a pas peur de demander de l’aide, mais elle fait l’effort. Elle serait la première sur le terrain et plusieurs fois la dernière en dehors du terrain alors qu’elle s’entraîne aux coups de pied de but, aux passes et à des trucs comme ça. Au fil du temps, elle obtient le récompenses. »

Loin de l’entraînement sur le terrain, Musovic a travaillé sur le côté mental de son jeu. « Je fais beaucoup de visualisation et d’entraînement mental, d’entraînement cérébral », a-t-elle déclaré mercredi. « Donc beaucoup d’heures de travail supplémentaires dont je pense que vous ne vous rendez pas compte si vous n’êtes pas dans ce corps. »

Cette force mentale a été un point de référence constant tout au long de sa carrière. Elle n’a jamais eu la tâche facile, mais a en quelque sorte gagné contre toute attente sur des gardiennes plus expérimentées. Lorsqu’elle a rejoint le FC Rosengard, elle avait devant elle la n°1 islandaise Þóra Björg Helgadóttir, puis l’Allemande Kathrin Langert, puis la légende canadienne Erin McLeod. A chaque fois, elle a réussi à décrocher le maillot n°1.

« Cela a toujours été une compétition pour elle, mais elle a la tête et l’esprit pour ça », dit Sjogran. Mattson ajoute: « Vous apprenez beaucoup au cours de ces années. Je me souviens de lui avoir parlé et elle m’a dit que le gardien de but ne se contente pas de sauver des balles, il faut aussi apprendre à se connaître. Et elle a appris à gérer la situation avec la concurrence . »

En février 2017, le FC Rosengard a affronté Chelsea lors d’un match amical à Carshalton Athletic. Cela s’est avéré être un moment fortuit, car elle a sauvé un penalty et a attiré l’attention du personnel de recrutement de Chelsea dans le processus. La manager Emma Hayes et son équipe l’ont surveillée et en décembre 2020, Musovic est passée aux champions de la Super League féminine.

À Londres, elle avait la gardienne allemande Ann-Katrin Berger devant elle dans l’ordre hiérarchique et même avant cette Coupe du monde, alors qu’elle obtenait plus de football en équipe première à Chelsea dans la seconde moitié de la saison dernière, Chelsea est allé et a signé La gardienne anglaise Hannah Hampton.

« Je veux dire, Chelsea la regardera ici et verra comment elle se comporte contre la n ° 1 mondiale », a déclaré Sjogran. « C’est pourquoi je pense qu’elle reste aussi à Chelsea parce qu’elle pense qu’elle le fera, elle sera la n°1. »

Avant cette Coupe du monde, l’un des principaux points d’interrogation autour de la sélection de l’équipe de Suède planait sur le gardien de but. On a demandé au manager Peter Gerhardsson s’il choisirait Jennifer Falk ou Musovic à presque toutes les conférences de presse auxquelles il a assisté, mais lorsque la Suède s’est alignée contre l’Afrique du Sud le 23 juillet, c’était Musovic entre les poteaux.

Elle a commencé alors que la Suède a remporté une première victoire 2-1, puis a gardé sa cage inviolée lors de la démolition 5-0 de l’Italie. Elle a été mise au banc pour Falk lors de la victoire 2-0 contre l’Argentine à la fin de la phase de groupes, mais est revenue pour jouer un rôle énorme (avec ces 11 arrêts) dans la victoire historique 5-4 contre l’USWNT aux tirs au but en huitièmes de finale. 16.

« La regarder et faire ça, cette performance? C’est ce que vous attendez de chaque gardien de but avec qui vous travaillez », a déclaré Mattson. « C’était un très bon match. Elle a fait de superbes arrêts, mais a gardé ce niveau tout au long et est restée stable. C’est là que je l’ai vue s’améliorer, cette capacité à rester à ce niveau pendant 120 minutes. Parfois, dans ces performances, vous peut voir un gardien de but s’en tirer – un peu de chance. Mais ce n’était pas du tout le cas avec elle. Elle a été exceptionnelle tout au long. «

La gardienne suédoise Zecira Musovic bloque un tir de l’attaquante de l’USWNT Sophia Smith. WILLIAM WEST/AFP via Getty Images

Sa performance gagnante contre les États-Unis fait toujours parler d’elle dans le camp suédois quelques jours plus tard. « Je veux dire, elle a fait un match incroyable », a déclaré l’attaquante suédoise Sofia Jakobsson. « Elle était la star là-bas. Je connais Zecira et c’est une gardienne incroyable et elle joue dans l’un des meilleurs clubs du monde à Chelsea. Donc pour moi, ce n’était pas une surprise. J’attendais juste qu’elle brille et elle l’a fait pour nous, et j’espère qu’elle pourra maintenir ce niveau lors des prochains matchs. »

Musovic a admis qu’elle avait du mal à dormir après le match alors qu’elle rejouait ces arrêts et s’accrochait au sentiment de justification de sa propre capacité. « Je voulais juste gagner le match », a-t-elle déclaré. « J’étais tellement déterminé que je voulais gagner le match. Je voulais tout donner à mes coéquipiers pour qu’ils puissent aller de l’avant et marquer.

« La première nuit après le match, je n’ai pas beaucoup dormi, il s’est passé beaucoup de choses en même temps. Beaucoup d’émotions qui tournaient dans ma tête. Mais je pense que je viens d’un environnement à Chelsea où nous faisons cela sur tous les jours, et il faut se recentrer après chaque match. »

Musovic a souvent fait référence à l’impact que Chelsea a eu sur elle lors de cette Coupe du monde, et à la façon dont la mentalité de gagnante et la volonté d’excellence du club l’ont aidée à progresser. Elle a signé un nouveau contrat avec Chelsea en février jusqu’en 2025 mais doit à nouveau se battre pour sa place.

« J’espère vraiment qu’elle jouera plus pour Chelsea, car sinon je pense qu’elle devrait déménager car elle doit jouer régulièrement semaine après semaine », a déclaré Sjogran. « Ils ont de bons gardiens de but à Chelsea, donc s’ils croient en elle et la placent en tant que n ° 1, alors [Musovic] devrait rester. Sinon, je pense qu’elle devrait déménager. Mais en ce moment, je suis surtout content pour elle et elle a sauvé la Suède. Je suis ravi qu’elle ait finalement pris la première place et qu’elle la garde désormais. »

Avant que Musovic ne pense à son avenir en club, elle affrontera le rude test du Japon en quart de finale vendredi à Auckland. Les adversaires de la Suède ont semblé être la meilleure équipe de ce tournoi jusqu’à présent, mais la gardienne visualise déjà les moments où elle sera appelée, le Japon possédant une belle attaque capable de faire entrer le ballon dans la surface et de créer des opportunités de but. , ou testez-la avec des efforts à distance.

Musovic est prête et inébranlable dans sa confiance en soi.

« Je pense qu’il faut être extrêmement concentré et ne jamais s’éteindre », a-t-elle déclaré. « Nous nous faisons confiance, et j’espère que nous pourrons arrêter leurs tirs. Ils ont de très bons joueurs individuels avec de très bonnes qualités, notamment la finition. Ce sera donc difficile, mais rien n’est impossible.

Je suis un optimiste, tu sais. Je rêve grand et c’est l’un de ces rêves. »

Reportage supplémentaire de Caitlin Murray.