La ménopause prématurée peut entraîner des risques « graves » pour la santé, selon une étude. Un médecin canadien dit qu’il ne faut pas « ignorer » ces symptômes

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne remplace pas un avis médical professionnel, un diagnostic ou un traitement. Contactez un professionnel de la santé qualifié avant de vous lancer dans une activité physique ou de modifier votre alimentation, vos médicaments ou votre mode de vie.

Une étude récente suggère que les femmes ménopausées prématurément courent un risque plus élevé de mourir d’une maladie cardiaque ou d’un cancer. (Photo via Getty Images)

Des bouffées de chaleur aux changements d’humeur, de nombreux symptômes perturbateurs de la ménopause sont généralement associés à cette période de la vie d’une femme. Mais lorsqu’il est question des risques pour la santé liés à la ménopause, en particulier ceux des femmes qui traversent cette phase plus tôt que d’habitude, à quoi faut-il penser en priorité ?

UN étude récente de l’Université finlandaise d’Oulu et de l’hôpital universitaire d’Oulu indique qu’il existe des risques « sérieux » pour la santé des femmes qui connaissent la ménopause avant l’âge de 40 ans, ce qu’on appelle la ménopause prématurée. Selon l’étude, les patientes ménopausées prématurément courent un risque significativement plus élevé de décès prématuré, notamment dû à une maladie cardiaque ou à un cancer.

Les chercheurs ont comparé les dossiers de santé de 5 800 femmes diagnostiquées avec une insuffisance ovarienne prématurée (POI) avec les dossiers de 23 000 femmes entrées en ménopause à un âge standard, ce qui est environ 51 ans au Canada. Selon l’étude, les femmes atteintes de POI sont deux fois plus susceptibles de mourir d’une maladie cardiaque et quatre fois plus susceptibles de mourir de tout type de cancer.

Parler avec Yahoo Canada, un expert de Calgary exhorte les femmes à être conscientes qu’elles peuvent entrer en ménopause à un âge plus précoce et à éviter d’ignorer les symptômes. Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur les risques pour la santé associés à une ménopause prématurée et précoce.

La ménopause prématurée se produit lorsqu’une personne entre dans la phase avant l’âge de 40 ans, tandis que la ménopause précoce survient entre 40 et 45 ans. (Photo via Getty Images)

Quelle est la différence entre une ménopause prématurée et précoce ?

La Dre Shafeena Premji, membre du conseil d’administration de la Société canadienne de la ménopause, explique qu’il existe souvent des idées fausses lorsque les gens décrivent la ménopause. Elle précise que la ménopause prématurée est le terme utilisé lorsqu’une patiente entre dans cette phase avant l’âge de 40 ans. Cependant, la ménopause précoce se produit lorsqu’une personne présente des symptômes entre 40 et 45 ans.

Selon la Cleveland Clinic, la ménopause prématurée et précoce est assez rare. La ménopause précoce survient chez environ 5 pour cent des femmes, tandis que la ménopause prématurée survient chez environ 1 pour cent des patientes. De plus, la ménopause prématurée est très rare chez les personnes dans la vingtaine, touchant seulement environ 0,1 pour cent des patientes.

« Les femmes en ménopause prématurée ou précoce sont traitées de la même manière en ce qui concerne les conséquences à long terme d’une ménopause précoce », partage Premji, propriétaire du Milestone Menopause Centre of Southern Albert de Calgary. « Mais il faut définir de quoi il s’agit, car plus l’âge est jeune, plus le risque est long. »

Comment commence une ménopause prématurée ou précoce ?

En règle générale, la ménopause commence vers l’âge de 51 ans. L’hôpital Mount Sinai de Toronto partage à 55 ou 56 ans, plus de 90 pour cent des femmes sont ménopausées. Pour une ménopause prématurée ou précoce, ces phases peuvent parfois commencer spontanément sans explication, selon Premji.

« D’autres fois, cela peut être dû à une intervention chirurgicale », ajoute-t-elle. « Donc, si vous subissez une ablation chirurgicale de votre ovaire, soit pour un cancer, soit pour une endométriose, ou si vous avez subi une chimiothérapie ou une radiothérapie pour une autre tumeur maligne.

« Il existe également certaines conditions génétiques qui peuvent également provoquer cela. Ainsi, pour les femmes ménopausées de moins de 30 ans, nous recommandons les tests génétiques et le caryotypage. »

Plus de 90 pour cent des femmes sont ménopausées entre 55 et 56 ans. (Photo via Getty Images)

Quels sont les risques pour la santé associés à une ménopause prématurée et précoce ?

Qu’il s’agisse d’une ménopause prématurée ou précoce, il existe plusieurs conséquences potentielles à long terme. Ceux-ci inclus:

Apparition précoce des maladies cardiovasculaires

Apparition plus précoce d’une mortalité prématurée

Risque accru de démence

Risque accru d’ostéoporose

Risque accru de syndrome génito-urinaire de la ménopause (GSM)

Les risques pour la santé les plus importants que les gens devraient connaître sont ceux liés au système cardiovasculaire. Premji explique que c’est parce que les œstrogènes aident à protéger le cœur, ce qui signifie que si vous entrez en ménopause à un âge plus précoce, cela peut avoir des « effets néfastes » sur cette partie de votre corps.

« Nous savons que les femmes ménopausées moyennement deviennent plus résistantes à l’insuline, ce qui entraîne un risque plus élevé de diabète », ajoute-t-elle. « Il existe donc d’autres comorbidités qui augmentent également lorsque vous entrez dans la ménopause. »

Au Canada, les maladies cardiovasculaires sont la Non,. 1 tueur parmi les femmes: « Beaucoup de femmes s’inquiètent du cancer du sein comme cause de décès, mais nous savons en réalité que les accidents vasculaires cérébraux et les crises cardiaques sont la première cause de décès chez les femmes », partage Premji. « Quand une femme entre en ménopause prématurément ou tôt et qu’elle se dit : ‘Oh, je n’ai plus de règles, je n’ai pas à m’inquiéter des serviettes ou des tampons’, beaucoup de femmes pensent que ce n’est rien qu’elles ont besoin d’apporter. jusqu’à leur médecin de famille. »

Il n’est pas normal qu’une femme de moins de 45 ans n’ait pas ses règles au bout de quatre mois. (Photo via Getty Images)

Que devez-vous faire si vous êtes en ménopause prématurée ou précoce ?

Premji, qui siège également au conseil consultatif médical de la Fondation canadienne de la ménopause, note qu’elle voit des femmes ignorer leurs symptômes « tout le temps » dans son cabinet. Elle ajoute qu’il est important que les patientes soient conscientes et défendent leur propre santé, même si les experts affirment qu’elles pourraient être trop jeunes pour quelque chose comme la ménopause.

« S’ils ne le font pas, ils vont rater cette fenêtre d’opportunité pour commencer à administrer des hormones. [replacement] thérapie, qui va les protéger à bien des niveaux en ce qui concerne leur santé globale, y compris leur risque de maladie cardiovasculaire », note-t-elle. « Je vois très souvent des patients dans mon cabinet qui me disent : « Mon médecin m’a dit que c’était trop tôt, je ne peux pas être ménopausée et simplement effacer leurs symptômes. »

Dans un exemple, elle dit que si une femme a moins de 45 ans et n’a pas eu ses règles depuis quatre mois, ce n’est « pas normal » et elle devrait subir un bilan de santé complet avec des analyses de sang. De plus, elle ajoute qu’il est important de détecter ces problèmes le plus tôt possible, sinon les patients risquent de manquer des périodes de traitement où ils pourraient bénéficier grandement : « Plus le délai est long, plus vous risquez de développer ces conséquences à long terme. « .

L’hormonothérapie substitutive est recommandée pour les patientes présentant une ménopause prématurée ou précoce. (Photo via Getty Images)

Premji affirme que dans le monde entier, les organisations de ménopause recommandent le traitement hormonal substitutif (THS) en cas de ménopause prématurée et précoce. Selon une étude de 2023 publiée dans le Journal de l’Association médicale canadiennel’hormonothérapie devrait être le premier traitement proposé aux femmes de moins de 60 ans qui souffrent de symptômes de la ménopause.

« Toutes les femmes de moins de 45 ans qui entrent en ménopause doivent se voir proposer et se voir conseiller de suivre un traitement hormonal substitutif jusqu’à l’âge de 51 ans, qui est l’âge moyen de la ménopause », note Premji.

Quelles ressources sont disponibles concernant la ménopause prématurée et précoce ?

Une ressource recommandée par Premji comprend le site basé au Royaume-Uni Registre international de l’insuffisance ovarienne prématurée, ou le registre POI. Cette base de données permet aux personnes ayant reçu un diagnostic de POI de s’inscrire et de contribuer à améliorer la recherche relative à la ménopause prématurée.

Premji dit également que AskEM d’Australie est un « très bon site Web de défense des droits des patients », où les gens peuvent accéder à davantage d’informations sur la ménopause précoce.

