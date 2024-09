La ménopause peut augmenter votre risque de développer une maladie cardiaque, un diabète de type 2 et de l’hypertension, mais l’exercice peut aider à réduire les risques

La ménopause affecte chaque femme différemment et l’expérience de chaque personne est unique. Si certaines femmes voient la ménopause comme un nouveau départ dans la vie, d’autres peuvent ressentir une multitude de nouveaux symptômes et de changements dans leur corps. Bon nombre de ces changements peuvent également avoir un effet sur la santé, augmentant même le risque de développer certains problèmes de santé.

Un exemple est le risque pour une femme de développer des maladies cardiométaboliques, qui peut augmenter après la ménopause. Maladie cardiométabolique désigne un groupe de maladies chroniques courantes qui affectent le cœur, les vaisseaux sanguins et le système métabolique. Il s’agit notamment des maladies cardiovasculaires, du diabète de type 2 et des facteurs de risque associés (comme l’hypertension artérielle).

Avant la ménopause, on constate que la prévalence des maladies cardiométaboliques est plus faible chez les femmes que chez les hommes. Cependant, cet avantage en termes de risque diminue après la ménopauseBien que de nombreuses raisons expliquent ce phénomène, comme l’âge, les changements hormonaux qui accompagnent la ménopause sont également un facteur clé.

Au cours de la ménopause, plusieurs hormones clés, comme l’œstrogène, la progestérone et la testostérone, subissent des changements importants. Ces changements hormonaux peuvent provoquer divers symptômes de la ménopause, comme des bouffées de chaleur et des sautes d’humeur. changements physiologiques qui peut modifier le fonctionnement des systèmes cardiovasculaire et métabolique.

Par exemple, les fluctuations hormonales pendant la ménopause sont liées à hypertensionchangements dans taux de cholestérol (en particulier une augmentation du « mauvais » cholestérol LDL), une augmentation de la graisse abdominale et des changements dans la façon dont le corps traite la glycémie.

Tous ces changements physiologiques constituent des facteurs de risque clés dans la probabilité qu’une personne développe une maladie cardiométabolique. Cela peut expliquer pourquoi certaines femmes ménopausées présentent un risque plus élevé de développer une maladie cardiométabolique. maladie cardiovasculaire par rapport aux femmes préménopausées du même âge.

Il est à noter que l’œstrogène, principale hormone sexuelle féminine, diminue considérablement pendant la ménopause. L’œstrogène est non seulement essentiel à la régulation du cycle menstruel, mais il joue également d’autres rôles physiologiques, tels que protéger le cœur. Par conséquent, le déclin des œstrogènes pendant la ménopause pourrait jouer un rôle dans le risque de maladie cardiométabolique chez la femme.

Comment l’exercice peut aider

Beaucoup de médicaments sur ordonnance Les traitements disponibles pour lutter contre les symptômes de la ménopause peuvent également contribuer à réduire le risque de maladie cardiométabolique. Mais ce n’est pas la seule façon de gérer le risque. Une méta-analyse que j’ai publiée précédemment avec des collègues montre que la combinaison d’exercices de force et d’endurance peut également aider les femmes ménopausées. réduire leur risque des maladies cardiométaboliques en améliorant plusieurs facteurs de risque.

Nous avons examiné 40 études portant sur 2 132 participants au total. Nous avons constaté que les femmes ménopausées qui effectuaient au moins 12 semaines d’exercices combinés d’endurance et de force à une intensité modérée à élevée présentaient de plus grandes améliorations dans de multiples facteurs de risque de maladies cardiométaboliques par rapport aux femmes qui effectuaient des formes alternatives d’exercice.

Les participants qui ont effectué des exercices combinés de force et d’endurance à une intensité modérée à élevée ont considérablement amélioré leur graisse abdominale, leur taux de cholestérol, leur taux de sucre dans le sang et leur tension artérielle.

Cependant, même si les groupes d’entraînement combiné d’endurance et de musculation ont enregistré les plus grandes améliorations globales du risque cardiométabolique, il convient de noter que la plupart des formes d’exercice régulier ont amélioré au moins un facteur de risque de maladie cardiométabolique, quel qu’il soit. Par exemple, notre étude a révélé que presque tous les types d’exercice que nous avons examinés ont amélioré le tour de taille.

Cela montre que l’activité physique régulière ne doit pas être sous-estimée comme option pour réduire le risque de maladie cardiométabolique chez les femmes ménopausées. De plus, combiner des exercices d’endurance et de musculation en une seule séance d’entraînement est une solution efficace et flexible.

Commencer

Le programme d’exercices qui vous convient dépendra de votre niveau de forme physique de départ. Essayez de commencer par des exercices que vous pouvez faire confortablement tout en parlant, mais qui sont suffisamment intenses pour que vous ayez du mal à tenir une mélodie ou à chanter.

Voici un exemple de ce à quoi pourrait ressembler une séance d’entraînement efficace d’endurance et de force :

Commencez par cinq minutes de marche douce, soit autour de votre maison, soit à l’extérieur. Passez à 20 à 30 minutes de marche rapide ou de cardio (comme le vélo, le jogging ou la danse). Ensuite, faites 20 à 30 minutes de musculation. Vous pouvez essayer des mouvements tels que des squats sur chaise, des pompes contre un mur et des élévations des mollets. Vous pouvez commencer avec le poids de votre corps au début. Au fur et à mesure que vous gagnez en confiance, vous pouvez incorporer plus de poids ou des bandes élastiques pour plus de résistance. Enfin, faites une période de récupération de cinq minutes au cours de laquelle vous effectuez des étirements doux ou une marche très légère pour ramener votre rythme cardiaque à un niveau plus bas.

D’après nos recherches, une combinaison d’entraînement en endurance et en force présente le plus grand bénéfice sur le risque cardiométabolique post-ménopause lorsqu’elle est pratiquée pendant au moins 12 semaines à une intensité modérée à élevée.

Bien sûr, chaque personne est différente et certaines personnes préfèrent pratiquer d’autres types d’exercices. L’essentiel est de commencer quelque part.