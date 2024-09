La ménopause, « historiquement » dans l’ombre, est désormais révélée au grand jour, selon les experts – Winnipeg

Une salle de sport de Winnipeg tente de contribuer à changer la stigmatisation entourant le vieillissement et la santé des femmes.

L’objectif de Fifty 5 Fitness est d’aider les femmes à faire face à tout ce qui survient avant, pendant et après la ménopause.

« Les recherches sur les femmes et la ménopause montrent qu’au lieu de faire régulièrement de la musculation en allant à la salle de sport et en effectuant peut-être une série de 8 à 15 répétitions… on ne développe pas vraiment cette force », a déclaré Emily Parkes, propriétaire de l’établissement. « Ce que nous devrions faire maintenant, c’est une série de répétitions entre trois et huit répétitions par exercice. »

Les participants ont déclaré qu’ils apprécient la camaraderie offerte par la salle de sport.

Elles ne sont pas les seules à vouloir entrer en contact avec d’autres personnes confrontées aux mêmes problèmes. Les données de PatientMetRx montrent qu’en 2021 et 2022, le nombre de publications sur les réseaux sociaux concernant la ménopause a augmenté de 57 %. C’est un changement positif, déclare le Dr Monica Christmas, directrice du programme sur la ménopause à l’Université de médecine de Chicago.

« À l’école, on apprend aux garçons et aux filles ce qu’est la puberté… (et) ce qui va arriver à leur corps. Historiquement, nous n’avons pas fait la même chose pour cette autre extrémité du spectre reproductif », a-t-elle déclaré.

La Dre Omolay Famuyide, spécialiste de la ménopause à Winnipeg, affirme qu’elle voit de plus en plus de femmes poser davantage de questions.

« Je ne doute pas qu’une des raisons pour lesquelles nous assistons à ce que j’appelle ce mouvement — et j’espère que c’est un mouvement — est que les femmes sont non seulement d’excellentes défenseuses de leur propre santé, mais que nous disposons également de beaucoup plus d’informations », a-t-elle déclaré.

C’est une posture importante à adopter, dit Christmas.

« Nous sommes de plus en plus nombreux à vivre jusqu’à 80 ans. Nous passons donc une grande partie de notre vie dans cette phase de ménopause », a-t-elle déclaré.