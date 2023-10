La ménopause coûte des milliards à l’économie canadienne (rapport)

Plus tôt cette année, Darlene Mulcahey ne se sentait pas bien. Elle ne pouvait pas se concentrer ni se souvenir des informations, et sa productivité au travail était en chute libre.

Mulcahey a réalisé plus tard qu’il s’agissait de symptômes de la ménopause. Mais lorsqu’elle a évoqué le problème avec son manager, celui-ci lui a dit qu’il ne savait pas comment l’aider.

« Je me sentais très seule et sans aucun soutien au travail, alors j’ai finalement dû prendre un congé », a-t-elle déclaré.

La plupart des femmes atteignent la ménopause entre 45 et 55 ans. Cela signifie que deux millions de travailleurs canadiens pourraient être aux prises avec des symptômes, et le manque de soutien pourrait avoir de lourdes conséquences économiques.

Un nouveau rapport de la Fondation canadienne de la ménopause suggère que les journées de travail manquées, la baisse de productivité et la perte de revenus dues aux symptômes de la ménopause coûtent 3,5 milliards de dollars par année. La présidente de la fondation, Janet Ko, a déclaré que de nombreuses femmes finissent par prendre des congés ou même abandonner complètement, souvent au sommet de leur carrière.

« Nous pensons que la ménopause est le chaînon manquant pour expliquer pourquoi davantage de femmes ne brisent pas le plafond de verre », a-t-elle déclaré. « Alors que les femmes devraient gagner le plus, elles reculent en fait, ce qui crée, bien sûr, un effet d’entraînement sur l’économie. »

Réduire l’écart

Près de la moitié des femmes interrogées déclarent ne pas être préparées à la ménopause, et presque toutes déclarent ressentir des symptômes tels que des bouffées de chaleur, des douleurs articulaires et de l’anxiété, selon une enquête nationale menée par Léger pour la Fondation canadienne de la ménopause.

« Je pense que l’une des raisons pour lesquelles on n’en parle pas est parce qu’elle est majoritairement considérée comme négative », a déclaré Ko. « C’est entouré de mystère et de secret parce que c’est enveloppé d’âgisme. »

Janet Ko est présidente de la Fondation canadienne de la ménopause. Elle appelle les entreprises à devenir davantage « inclusives de la ménopause ». (Shawn Benjamin/CBC)

Les employés ont du mal à accéder à l’information et au soutien, 67 pour cent des femmes interrogées déclarant qu’elles ne se sentiraient pas à l’aise de parler de leurs symptômes à leur superviseur. La majorité souhaiterait que les lieux de travail offrent davantage de soutien, notamment une assurance médicale couvrant les traitements et thérapies contre la ménopause, des options de congés et de travail flexible, ainsi que des séances de sensibilisation à la ménopause pour les employés.

Ko appelle les grandes entreprises à intensifier leurs efforts.

« Nous ne pensons pas que ce soit une lourde tâche pour les employeurs. Nous pensons qu’avoir des conversations et briser le tabou est l’une des choses les plus importantes qui puissent être faites. »

Un mouvement ménopause

Partout dans le monde, les entreprises commencent à s’intéresser davantage à ce problème. Adobe, Kellogg’s et Bank of America proposent un soutien spécifique à la ménopause dans le but d’attirer et de fidéliser les employées.

Au Canada, la compagnie d’assurance Sun Life est l’un des principaux employeurs qui s’engagent dans cette cause. « C’est une lacune en matière de santé qui n’est pas suffisamment comblée », a déclaré Helena Pagano, directrice des ressources humaines et de la culture de l’assureur. « C’est un problème qui peut être résolu si nous y consacrons des ressources et un élan. »

REGARDER | La ménopause sort de l’ombre :

La volonté de renommer la ménopause prend de l’ampleur Vidéo en vedetteLe mouvement vers la ménopause s’intensifie, permettant aux femmes de parler plus ouvertement de leurs symptômes et d’exiger un traitement. Ioanna Roumeliotis de CBC entre dans le monde de la défense de la ménopause et découvre une communauté passionnée qui lutte contre un système qui marginalise injustement la santé des femmes.

Pagano a organisé des séances de sensibilisation des employés sur la ménopause et a été submergée par la réponse, le personnel la remerciant « de nous avoir permis d’avoir une conversation que je n’aurais jamais pensé avoir au travail ». La Sun Life offre également une couverture d’avantages sociaux pour l’hormonothérapie substitutive, le soutien en santé mentale et un environnement de travail flexible.

Pagano a déclaré que ce qui est bon pour l’entreprise le sera également pour les employés.

« Cela contribuera à la réussite professionnelle, à la réussite personnelle, au bien-être financier et au bien-être sanitaire de nos collaborateurs. »

Après un congé de quatre mois et un traitement hormonal substitutif, Mulcahey est de retour au bureau et se sent mieux que jamais. Elle a lancé sa propre initiative sur la ménopause : une plateforme virtuelle pour aider les autres à trouver des informations telles que des articles et des vidéos. Elle espère que cela permettra de maintenir davantage de femmes sur le marché du travail.

« C’est très difficile d’essayer de le faire seule », a-t-elle déclaré. « Nous méritons d’être entendus, vus et soutenus. »

Avec des fichiers de Laura MacNaughton