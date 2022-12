La menace terroriste d’extrême droite au Royaume-Uni “augmente régulièrement”, selon des députés britanniques

Le service de sécurité intérieure britannique MI5 a empêché 25 attaques entre mars 2017 et janvier 2020.

Huit de ces attentats étaient motivés par le terrorisme d’extrême droite.

Selon un rapport, le terrorisme d’extrême droite est de plus en plus motivé par Internet.

Les législateurs britanniques ont mis en garde mardi contre une menace croissante des extrémistes de droite et ont exhorté l’armée et la police à renforcer les vérifications des antécédents.

La commission parlementaire du renseignement et de la sécurité a déclaré dans son rapport annuel que le phénomène n’avait cessé d’augmenter depuis 2017, les jeunes hommes férus de technologie étant à l’origine de la hausse.

Un nombre croissant de jeunes de moins de 24 ans sont désormais sur le radar du service de sécurité intérieure britannique MI5 enquêtant sur le terrorisme d’extrême droite (ERWT), a-t-il ajouté.

Sur les 25 attentats que les services de sécurité et la police antiterroriste ont déjoués entre mars 2017 et janvier 2020, huit étaient motivés par une idéologie ERWT.

Le rapport disait :

La nouvelle menace ERWT est fragmentée et complexe, de plus en plus alimentée par Internet et caractérisée par une démographie technologiquement consciente composée principalement de jeunes hommes, dont beaucoup sont encore adolescents, qui sont généralement des « terroristes auto-initiés ».

Peu d’individus suspects appartiennent à des groupes organisés et sont de ce fait difficiles à identifier et à surveiller.

“Leur motivation peut être très individualiste, selon leur situation personnelle particulière, la nature de leurs griefs et la perception de leurs propres capacités”, ont déclaré les députés.

“Déterminer comment, pourquoi et quand ils peuvent choisir d’attaquer est donc particulièrement difficile”, indique le rapport.

Mais les députés, qui examinent le travail des agences de renseignement, ont déclaré que l’armée et la police devaient faire plus pour éliminer les partisans d’extrême droite réels et potentiels.

Les extrémistes d’extrême droite manifestent souvent un intérêt pour la culture militaire, l’armement et les forces armées ou les forces de l’ordre, et rejoignent ou tentent de recruter dans leurs rangs.

Les forces armées britanniques, cependant, ne fournissent pas de directives claires au personnel militaire concernant l’adhésion à une organisation, “sans parler d’une organisation extrémiste”, a déclaré le comité.

Cela “semble être une approche quelque peu risquée”, compte tenu des rôles sensibles de nombreux membres du personnel de service, a-t-il ajouté.

Il a également déclaré qu’il y avait “une inquiétude particulière” concernant un risque similaire dans la police en raison d’un “manque de vérification approfondie des antécédents”.

Le comité a précédemment critiqué le gouvernement pour ne pas avoir sondé une éventuelle ingérence russe dans la politique britannique, y compris le référendum de 2016 sur le Brexit.

Mardi, son président Julian Lewis s’est dit “profondément déçu” que le gouvernement n’ait pas fourni d’informations à temps pour qu’il puisse les examiner.

Les retards ont entravé sa capacité à assurer un contrôle statutaire, a-t-il ajouté.