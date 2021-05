La menace persistante d’épidémies d’automne de Covid-19

Vous l’avez déjà entendu, mais c’est vrai: cet été en Amérique va être si bon. Après un an de peur induite par Covid-19, la campagne de vaccination américaine et le temps plus chaud donneront au pays un sursis bien nécessaire face au coronavirus et à toutes les horreurs qu’il a provoquées.

Mais qu’arrive-t-il après l’été?

L’année dernière, nous avons vu que le coronavirus se propage plus facilement en automne et en hiver que pendant les mois les plus chauds. Plus de 330000 Américains sont morts de Covid-19 en six mois à l’automne et en hiver – un bilan inimaginable, représentant près de neuf fois tous les décès dans un accident de voiture en 2019 et plus de 17 fois tous les meurtres.

Une des causes était la réponse détendue du pays au coronavirus, car une grande partie de l’Amérique a baissé sa garde et ses précautions. Mais les experts blâment également la saisonnalité de Covid-19, car la baisse des températures a poussé les gens à l’intérieur, où le virus se propage plus facilement, et les familles se sont rassemblées pour la saison des vacances.

L’Amérique est dans une bien meilleure situation qu’elle ne l’était l’automne et l’hiver derniers. Une combinaison des vaccins et de l’immunité naturelle contre les infections passées au Covid-19 supprime le virus. Mais le pays n’est pas encore totalement clair: la majorité de la population américaine n’est toujours pas vaccinée et le taux de vaccination quotidienne a considérablement ralenti, se situant maintenant à environ la moitié de ce qu’il était à son apogée à la mi-avril. .

Ensuite, il y a les variantes de coronavirus. Les vaccins font un bon travail en maîtrisant les variantes connues, sur la base de la recherche, mais au moins certaines variantes semblent surmonter une certaine immunité naturelle. Ainsi, les personnes aux États-Unis qui ne sont pas vaccinées mais qui ont déjà eu Covid-19 peuvent encore être vulnérables. Certains experts craignent également que l’immunité naturelle contre une infection antérieure ne soit pas durable – peut-être disparaissant avec le temps, potentiellement à temps pour une vague de chute. (Il existe des préoccupations similaires concernant les vaccins, mais l’immunité induite par le vaccin s’est avérée jusqu’à présent meilleure que l’immunité naturelle dans les essais de recherche.)

Il y a aussi un risque que le temps plus chaud et la saisonnalité potentielle du virus donnent dans un certain sens au pays un faux sentiment de sécurité. En laissant une grande partie des États-Unis (mais pas tous) socialiser en toute sécurité à l’extérieur, alors que les cas et les décès de Covid-19 continuent de diminuer, il y a un risque que les gens quittent le virus trop rapidement – et les autres non vaccinés en viendront à croire, si ils ne l’ont pas déjà, qu’ils n’ont pas vraiment besoin de se faire vacciner.

Tous ces facteurs – les vacances, le temps plus froid, les variantes et au moins une certaine diminution de l’immunité – pourraient se combiner pour créer un retour de Covid-19 cet automne et cet hiver. Les experts à qui j’ai parlé ne croient pas que ce sera une énorme poussée à l’échelle nationale – trop seront vaccinés d’ici l’automne pour que cela se produise. Mais en particulier dans les régions du pays où les taux de vaccination sont faibles, il pourrait y avoir des pics de coronavirus au niveau local ou au niveau de l’État.

«Cela pourrait arriver – si nous stoppons vraiment notre couverture vaccinale», m’a dit Jen Kates, directrice de la santé mondiale et de la politique VIH à la Kaiser Family Foundation. «Si nous augmentons notre couverture vaccinale, cela m’inquiète moins.»

Ce n’est pas une raison de désespérer. Surtout si vous êtes vacciné, vous êtes extrêmement à l’abri de Covid-19. Il s’agit plutôt d’un appel à plus de personnes pour se faire vacciner – c’est la seule façon dont le pays peut garantir qu’une autre vague d’automne ou d’hiver ne se produira jamais.

Nous n’avons toujours pas fini avec la pandémie

Les nouvelles sur Covid-19 aux États-Unis sont vraiment incroyables en ce moment. Près de la moitié du pays a reçu au moins une dose de vaccin. Les nouveaux cas quotidiens de coronavirus représentent moins d’un 10e de ce qu’ils étaient lors d’un pic de janvier, et les décès ont également diminué de plus de 85% par rapport à janvier. Les taux de vaccination plus élevés, la baisse des cas et des décès et le temps plus chaud nous permettront bientôt, s’ils ne l’ont pas déjà fait, de nous engager en toute sécurité dans le genre d’interactions sociales qui étaient dangereuses il y a à peine un an.

Ce sont toutes des nouvelles vraiment fantastiques et passionnantes. Personnellement, je prévois des voyages et des vacances que j’aurais eu trop peur de faire il y a un an. Je ne porte plus de masque à moins que cela ne soit requis par la loi ou par les entreprises que je conduis. Je verrai très bientôt des amis et de la famille que je n’ai pas vus depuis longtemps. En tant que personne vaccinée, je ne m’inquiète plus du tout de mon propre risque de Covid-19 – et de nombreux experts partagent également ce point de vue.

Mais cet optimisme peut être poussé un peu trop loin. Même si les choses se sont améliorées, elles ne sont pas encore complètement revenues à la normale. Les cas et les décès de Covid-19 sont toujours proches ou supérieurs aux niveaux considérés comme assez élevés l’été dernier. Plus de 60% du pays n’est toujours pas complètement vacciné et plus de la moitié n’a pas reçu au moins un vaccin. Dans certains États, les taux de vaccination sont encore plus faibles – les deux tiers de la population n’ayant pas encore reçu un seul vaccin.

«C’est bien de célébrer à ce stade», m’a dit Mauricio Santillana, chercheur à la Harvard Medical School et au Boston Children’s Hospital. «Mais nous ne pouvons pas être pleinement convaincus que c’est la fin.»

Cette importante population non vaccinée signifie que de nombreuses personnes restent vulnérables au virus. Nous ne savons pas quel niveau de vaccination est nécessaire pour l’immunité collective (le niveau d’immunité qui garantit que les infections ne se propageront pas au sein d’une communauté), mais les experts estiment qu’il faudra au moins 60% de la population vaccinée et peut-être aussi élevée que 85 ou 90 pour cent, en partie selon les variantes auxquelles nous avons affaire.

Les vulnérabilités restantes pourraient également augmenter. L’immunité naturelle pourrait s’estomper avec le temps ou des variantes plus infectieuses pourraient apparaître. À mesure que l’automne arrive et que le temps se refroidit, les gens redirigent leurs activités vers des environnements intérieurs mal ventilés où les virus en suspension dans l’air peuvent se propager plus facilement. Les gens pourraient trop baisser la garde, surtout si les cas de Covid-19 continuent de diminuer au cours de l’été.

«Je pense qu’à l’automne et à l’hiver, les choses iront beaucoup mieux», m’a dit Ashish Jha, doyen de la Brown University School of Public Health. «Mais nous pourrions très bien voir une bosse, et nous devrons peut-être mettre en place de légères restrictions de santé publique pendant de courtes périodes si nous constatons une augmentation des cas.» Il a ajouté: «Nous devons être prêts.»

Imaginez un scénario potentiel: les cas et les décès continuent de baisser. L’été apporte un renouveau des activités sociales. Covid-19 commence à ressembler à une chose du passé. Les précautions liées à Covid, légales et volontaires, sont largement écartées. Dans cet environnement, les personnes qui n’ont pas encore reçu le vaccin décident qu’elles n’en ont peut-être pas besoin – après tout, le virus n’est plus vraiment une menace actuelle. Ainsi, les cas et les décès baissent, tout comme les taux de vaccination.

Puis la chute arrive. De plus en plus de gens se déplacent à l’intérieur, voyagent et se rassemblent pour les vacances. Peut-être qu’une nouvelle variante devient la forme dominante du virus aux États-Unis. Dans le même temps, l’immunité naturelle est peut-être affaiblie. Dans quelques régions du pays, comme le sud et le Midwest, une grande partie de la population n’est toujours pas vaccinée. Soudainement, le virus commence à se développer localement, ou peut-être même au-delà, surtout si les taux de vaccination sont faibles dans tout l’État. Les gouvernements locaux et étatiques peuvent être lents à réagir, résistants au rétablissement des restrictions dont ils avaient récemment célébré la fin.

Ce scénario n’est pas garanti. Peut-être que les vaccins sont si bons qu’il s’avère que les taux de vaccination actuels des États-Unis, ainsi que l’immunité naturelle qui s’avère peut-être plus durable qu’on ne le pensait auparavant, suffisent à tenir le coronavirus à distance.

Mais c’est un risque. Et c’est inutile étant donné qu’il existe un bon moyen de l’éviter.

Il existe une solution: vacciner plus de personnes

Les vaccins sont excellents. Les preuves d’essais cliniques et du monde réel ont montré qu’ils éliminent presque le risque de maladie grave, d’hospitalisation et de décès lié à Covid-19. En Israël, qui a la campagne de vaccination la plus avancée au monde, un taux de vaccination de 60% a permis au pays de rester presque totalement ouvert et voir les décès quotidiens de Covid-19 tomber à un chiffre ou à zéro – une grande amélioration pour un pays qui a connu certaines des pires flambées de coronavirus au monde.

Mais les vaccins ne peuvent faire leur travail que si davantage de personnes se font vacciner. L’Amérique n’est pas au taux de 60% d’Israël. Et il y a de fortes chances que les États-Unis vont devoir aller plus loin que cela – étant donné que la réouverture d’Israël implique toujours des mandats de masque et des passeports vaccinaux, que les Américains rejettent de plus en plus.

Tant qu’il y a «des poches de personnes qui choisissent de ne pas vacciner, vous laissez la porte ouverte pour que Covid revienne», a déclaré Santillana. «Nous devons rester vigilants.»

Pour les législateurs et autres dirigeants, cela signifie faire plus de travail pour faire vacciner les gens. Les experts ont appelé à une approche à trois niveaux: améliorer l’accès, offrir des incitations et imposer certains mandats si nécessaire. Cela pourrait signifier, au niveau de l’État, un partenariat avec des lieux de divertissement et de transport pour offrir des photos sur place, fournir des récompenses financières ou autres aux vaccinés et pousser les écoles, y compris les collèges, à exiger des vaccinations. Cela pourrait également signifier, du côté privé, que les employeurs offrent des vaccins sur place, distribuent des primes aux personnes vaccinées et imposent la vaccination pour revenir au bureau.

Pour le public, cela signifie que davantage de personnes choisissent de se faire vacciner. Une chose qui pourrait aider ici est que les personnes vaccinées partagent leurs histoires, étant donné que près d’une personne sur cinq est en mode attentiste avec les vaccins, en grande partie en attente jusqu’à ce que les gens autour d’eux se font vacciner.

L’Amérique vient de traverser une année pandémique avec tant d’incertitude. Il a une chance d’éradiquer l’un des derniers fragments d’incertitude – et le risque d’une nouvelle vague d’automne et d’hiver – si autant de personnes que possible se font vacciner. Mais c’est à tout le monde de faire en sorte que cela se produise.