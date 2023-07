La menace nucléaire de la guerre en Ukraine incite Ottawa à mettre à jour ses plans en cas de catastrophe

L’Ukraine sécurise les armes, la formation des pays du G7 et de l’OTAN

Le Canada, le Japon, les États-Unis et d’autres pays de l’OTAN ont promis des armes et une formation dans le cadre des garanties de sécurité à l’Ukraine. Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré qu’il s’agissait d’envoyer un message au président russe Vladimir Poutine selon lequel le Canada soutient l’Ukraine et continuera de le faire.