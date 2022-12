La menace nord-coréenne augmente alors que les États-Unis établissent un commandement

L’armée américaine a activé son premier commandement de la Force spatiale sur un sol étranger mercredi en Corée du Sud, le nouveau commandant de l’unité se disant prêt à faire face à toute menace dans la région.

La création des forces spatiales américaines coréennes donne à la nouvelle branche de l’armée américaine sa première présence officielle sur la péninsule coréenne à un moment où la Corée du Nord teste des missiles balistiques à un rythme record et où la Chine renforce ses forces de missiles balistiques.

La nouvelle unité “sera chargée de coordonner les opérations et les services spatiaux tels que l’avertissement de missiles, la navigation et la synchronisation de position et les communications par satellite dans la région”, selon les forces américaines en Corée.

Une cérémonie de lancement de la nouvelle unité a eu lieu dans un hangar de la base aérienne d’Osan à Pyeongtaek, à 65 kilomètres (40 miles) au sud de Séoul, où est basée la 7e armée de l’air américaine.

Interrogé sur ce que des adversaires potentiels comme Pékin ou Pyongyang pourraient tirer de la formation de l’unité, le commandant des Forces spatiales coréennes, le lieutenant-colonel Joshua McCullion, a déclaré qu’il espérait que cela aurait un effet dissuasif. “L’espoir est qu’ils voient que nous sommes prêts”, a-t-il déclaré.

“Mes tuteurs et moi-même sommes prêts à partir, de jour comme de nuit”, a-t-il déclaré, en utilisant le terme officiel désignant les membres de l’US Space Force.

“C’est (le message) que nous voulons que l’adversaire, quel qu’il soit, prenne.”

McCullion a reconnu que la nouvelle force, établie en tant que branche militaire distincte en décembre 2019, a fait l’objet de satire dans les médias, certains se moquant de sa jeunesse relative et la comparant à “Star Trek”.

Mais il a dit que personne ne devrait sous-estimer les capacités de la force.

“Nous sommes une jeune force, cela fait exactement partie du jeu auquel nous jouons en ce moment. Nous devons juste construire et grandir.”

Brick. Le général Anthony Mastalir, qui a présenté la nouvelle unité lors de la cérémonie de mercredi, a déclaré qu’il s’agissait d’un exemple de “dissuasion intégrée” qui montrait la capacité “sans précédent” des États-Unis et de leurs alliés à projeter leur puissance sur terre, en mer, dans les airs et maintenant. dans l’espace.

“Ce nouveau commandement garantira que les capacités spatiales permettant la dissuasion intégrée sont prêtes à se battre ce soir”, a déclaré Mastalir, ajoutant que la force est prête à affronter tout adversaire dans la zone d’opérations du nouveau commandement.

Le général de l’armée américaine Paul LaCamera, commandant des forces américaines en Corée, a noté que la Chine et la Russie avaient développé des capacités anti-satellites, tandis que la Corée du Nord et l’Iran travaillaient tous deux contre les intérêts américains dans l’espace.