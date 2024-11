La menace fantôme a presque apporté un changement majeur aux Jedi

Dans un entretien célébrant le 25e anniversaire de Star Wars : Épisode I – La menace fantômel’artiste concept et storyboard Iain McCaig a révélé que George Lucas a presque apporté un changement majeur à la mythologie des Jedi.

Dans La menace fantômeObi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) est l’apprenti de Qui-Gon Jinn (Liam Neeson), mais pendant le développement du film, Lucas a changé ces noms. Le personnage de Neeson s’appelait Obi-Wan et celui de McGregor s’appelait Qui-Gon. Lorsqu’Obi-Wan a été tué par Dark Maul, Qui-Gon aurait pris son nom en hommage.

« C’est intéressant de voir comment les choses évoluent, « , a déclaré McCaig. « Pendant un temps, le plus vieux Le Jedi s’appelait Obi-Wan et le plus jeune Le Jedi s’appelait Qui-Gon. C’était très poignant qu’à la fin, alors qu’Obi-Wan meurt et que Qui-Gon bat Dark Maul et reste avec son maître alors qu’il décède, il assume non seulement la quête de son maître, mais il prend également son nom. Qui-Gon devient Obi-Wan. C’est pourquoi quand tu vois Alec Guinness dans Un nouvel espoiril baisse sa capuche et dit : ‘Obi-Wan ? Voilà un nom que je n’ai pas entendu….’ Parce qu’il n’est pas Obi-Wan, c’est Qui-Gon. Et juste à la fin, George l’a changé. «

C’est un concept très intéressant, et une partie de moi souhaiterait presque que Lucas le garde. On ne sait pas si c’est quelque chose que tous les Jedi auraient fait ou si c’était unique à Obi-Wan et Qui-Gon. Imaginez si cela avait continué. Luke Skywalker (Mark Hamill) aurait-il pris le nom d’Obi-Wan… ou de Yoda ?

La menace fantôme a été réédité en salles plus tôt cette année pour célébrer son 25e anniversaire (je ne peux pas croire que le film soit déjà si vieux), et il a été intéressant de voir comment l’opinion des gens à son sujet a changé. La sortie originale a été déçue par certains fans, mais au fil des années, une nouvelle génération a adopté le film. Même si ce n’est certainement pas le meilleur de la franchise, il y a beaucoup à aimer La menace fantômey compris la séquence passionnante de course de pods et le duel climatique au sabre laser entre Obi-Wan, Qui-Gon et Dark Maul.