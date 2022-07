La menace électorale en Russie persiste au milieu de la guerre en Ukraine, selon des responsables

Interrogé pour savoir si les pays étrangers militarisaient les allégations de fraude électorale, M. Wray a déclaré que les sujets de division offraient souvent une ouverture. “Nous avons vu différents adversaires étrangers rechercher et s’emparer de tout problème qui nous divise et qui génère, même en soi, un certain niveau de controverse”, a-t-il déclaré. “Plus il est déjà chauffé, plus ils veulent verser de l’essence sur ce feu.”

Il a déclaré que lui et le procureur général Merrick B. Garland «voyaient une rhétorique surchauffée et des opinions passionnées enflammées à travers le spectre politique se transformer en violence et en menaces de violence».

M. Wray a ajouté que le travail du FBI n’était pas de faire tomber les mensonges qui se propagent sur les réseaux sociaux, mais de se concentrer plutôt sur “les violations du droit pénal fédéral ou les menaces nationales d’actions étrangères”.

Plus tôt dans la matinée, Lisa O. Monaco, la procureure générale adjointe, a également pris la parole lors d’un panel.

Lorsqu’on lui a demandé si l’enquête sur l’attaque contre le Capitole se poursuivrait même si M. Trump se présentait à nouveau à la présidence, Mme Monaco a réitéré que le ministère de la Justice suivrait les faits, “indépendamment de la présence ou non de l’objet de ces enquêtes le 6 janvier. .”

“Nous allons continuer à faire notre travail, à suivre les faits où qu’ils aillent, peu importe où ils mènent, peu importe à quel niveau”, a déclaré Mme Monaco. “Nous allons continuer à enquêter sur ce qui était fondamentalement une attaque contre notre démocratie.”

Julian E. Barnes reportage contribué.