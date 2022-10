La menace d’une grève des chemins de fer pousse la chaîne d’approvisionnement à intensifier ses plans d’urgence

Une vue aérienne des conteneurs d’expédition et des trains de fret avant une éventuelle grève s’il n’y a pas d’accord avec les syndicats des cheminots, à la gare de triage BNSF Los Angeles Intermodal Facility à Los Angeles, Californie, le 15 septembre 2022. Bing Guan | Reuter

Les responsables de la logistique dépoussièrent leurs plans pour une éventuelle grève des chemins de fer en novembre qui pourrait faire des ravages sur la chaîne d’approvisionnement et coûter à l’économie américaine jusqu’à 2 milliards de dollars par jour. Le Comité de la Conférence nationale des transporteurs (NCCC), représentant les chemins de fer de fret du pays dans la négociation collective nationale, a informé mercredi la Fraternité de la division des employés de l’entretien des voies de la Fraternité internationale des Teamsters (BMWED) que la dernière proposition du syndicat ne serait pas acceptée. . Un accord entre les chemins de fer et plusieurs grands syndicats pour éviter une grève, avec les recommandations de l’administration Biden, se rapprochait de son achèvement avant d’être rejeté par le BMWED la semaine dernière. “Ce n’est pas le moment d’introduire de nouvelles revendications qui ravivent la perspective d’une grève des chemins de fer”, a déclaré le NCCC dans un communiqué. Tom Nightingale, PDG d’AFS Logistics, a déclaré à CNBC que les responsables logistiques répondaient aux appels des clients en prévision d’une éventuelle grève. “Les expéditeurs prudents avaient déjà un plan en place il y a un mois, et la plupart de ceux qui n’en avaient pas ont maintenant intensifié leur planification d’urgence après l’appel de réveil du mois dernier”, a déclaré Nightingale. “La proactivité est la clé du succès de la chaîne d’approvisionnement.” Pour de nombreuses expéditions intermodales – expéditions qui utilisent plusieurs modes de transport tels que l’océan, le camionnage et le fret ferroviaire – il peut s’écouler une semaine entre le moment où la cargaison est ramassée et son arrivée sur les voies ferrées, selon Nightingale. “Ce décalage aggravera les effets des retards et des interruptions de service, donc gérer efficacement le risque de perturbation intermodale signifie que vous devez planifier tôt et souvent”, a-t-il déclaré. En prévision d’une grève en septembre, Norfolk Southern, Berkshire Hathaway filiale BNSF, CSX et Union Pacifique tous ont commencé à réduire le fret environ cinq jours avant la date de la grève dans le but de déplacer des matières dangereuses essentielles, telles que le chlore et l’éthanol. Ce fret avait priorité sur le fret commun. “Les expéditeurs étaient très sensibles à la grève potentielle des chemins de fer”, a déclaré Nightingale. “Aucun expéditeur ne veut perdre son emploi ou risquer de perdre un client alors qu’il a été prévenu aussi longtemps à l’avance d’une perturbation imminente.” En conséquence, AFS a constaté une augmentation significative du nombre de clients cherchant à déplacer des charges de l’intermodal vers d’autres modes comme le transport par camion complet et même le transport par camion complet (LTL). “Les expéditeurs ne veulent pas de marchandises avec une durée de conservation limitée dans une gare de triage, en particulier des produits comme les produits chimiques et les aliments et boissons réfrigérés”, a-t-il déclaré.

En vertu de la Railway Labour Act, le Congrès a le pouvoir d’imposer la résolution du Conseil présidentiel d’urgence de Biden ou d’ordonner aux trains de fonctionner comme d’habitude avec une prolongation des négociations. Le 19 novembre est le premier que les syndicats des chemins de fer peuvent faire grève. “Bien qu’il soit prématuré de faire des prédictions sur ce qui pourrait arriver dans les négociations, les chemins de fer prendront toutes les mesures nécessaires et prudentes pour assurer la sûreté et la sécurité du réseau et des communautés que nous desservons”, a déclaré un porte-parole de l’Association of American Railroads dans un communiqué. e-mail à CNBC. “Le réseau ferroviaire ne s’allume pas et ne s’éteint pas comme un interrupteur et la planification et le positionnement avancés des actifs prennent du temps. Si l’incertitude persiste avant l’expiration du statu quo avec BMWED, l’action passée est un bon indicateur de la manière dont ces plans opérationnels sont exécutés, et des décisions spécifiques sur le calendrier seront prises au fur et à mesure que les événements l’exigeront.” “Si vous êtes dans la logistique et que vous ne planifiez pas déjà un scénario pour un éventuel arrêt de travail, vous êtes peut-être en retard en ce moment”, a déclaré Brian Bourke, directeur de la croissance de SEKO Logistics. “Tout le monde attend après les élections tout mouvement ou nouvelle supplémentaire, mais le moment est venu de commencer à planifier.”

La colère des syndicalistes