La menace du porno Revenge secoue Mary Goskirk d’Emmerdale alors que le méchant méchant revient

MARY Goskirk a réalisé qu’elle avait été victime d’une arnaque par sa partenaire Faye Helders plus tôt cette année.

Le méchant fait un retour à Emmerdale la semaine prochaine, faisant chanter Mary avec une photo intime.

TVI

Mary a eu le cœur brisé quand Faye s'est avérée être une arnaqueuse

Elle est impliquée dans un autre des plans de Faye la semaine prochaine

Et leur rencontre prend une tournure sombre

Après être sortie du placard sur la pointe des pieds en tant que lesbienne, Mary Goskirk (Louise Jameson) espérait trouver l’amour dans les bras de Faye (Jane Gurnett).

Mais dans une tournure déchirante qui a laissé les téléspectateurs d’ITV se sentir mal pour Mary, Faye a montré ses vraies couleurs et a révélé qu’elle avait toujours arnaqué son autre moitié.

Faye a fui les Dales avec de l’argent que Mary l’avait aidée à collecter pour ce qu’elle pensait être un refuge pour femmes – mais elle est finalement rattrapée par les autorités.

Comme tout autre criminel, Faye nie toutes les accusations portées contre elle, mais Mary est déterminée à la regarder obtenir de l’argent et fait une déclaration de témoin qui pourrait sceller le sort de l’intrigante.

À venir la semaine prochaine, cependant, Mary reçoit un message d’un numéro inconnu demandant à se rencontrer.

Elle est bouleversée de voir Faye avoir l’air échevelée et, déterminée à rester ferme face à son bourreau, Mary ne peut s’empêcher d’être choquée de découvrir que son ex-amant dort dans sa voiture.

Faye prend les choses d’un cran et dit à Mary qu’elle l’aime, la suppliant de prendre un nouveau départ.

Mais une Mary sage ne croit pas ses mensonges et la conversation prend une tournure lorsque Faye tente de la faire chanter.

En possession d’une photo privée, Faye exige que Mary modifie sa déclaration de témoin ou qu’elle envoie une photo d’elle nue non consensuelle à tous ses contacts.

Le lendemain, les choses s’aggravent encore lorsque Faye entre dans Smithy et rappelle à Mary que le temps presse pour qu’elle retire sa déclaration avant d’envoyer la photo.

Plus tard, la fille de Mary, Rhona ( Zoe Henry ), est incrédule lorsqu’elle retourne à Smithy et trouve Faye suffisante et imperturbable, disant à Mary qu’ils peuvent se rencontrer demain pour confirmer qu’elle a retiré sa déclaration.

Rhona est consternée que le chantage de Faye puisse inciter sa mère à retirer sa déclaration, mais Mary cherche tout simplement désespérément à empêcher l’envoi de sa photo intime.

Elle devient de plus en plus désemparée par cette perspective alors que Rhona promet de régler la situation.

Complètement vaincue par le chantage de Faye, Rhona a le cœur brisé de voir sa mère si vulnérable une fois de plus.

Les choses vont de mal en pis pour Mary lorsque Marlon laisse échapper qu’il est au courant du chantage et qu’elle se sent trahie par Rhona.

Quand April Windsor (Amelia Flanagan) dit à Mary qu’elle est inspirée par la vérité de sa grand-mère, elle se sent coupable de son intention de mentir à la police pour échapper au chantage de Faye.

En se rendant au poste de police pour changer sa déclaration et disculper Faye, Mary se fige, totalement déchirée par ce qu’elle doit faire.

Que va-t-elle décider ?

Mary laissera-t-elle Faye gagner ?

Ou fera-t-elle ce qui est juste ?

Emmerdale est diffusé les soirs de semaine à partir de 19h30 sur ITV.

TVI

Faye fait chanter Mary

Et Rhona est dévastée de voir sa mère si vulnérable