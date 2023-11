La menace du Hezbollah est visible depuis l’espace

Ô VER LE PASSÉ Le mois dernier, il existe une menace très réelle : outre les combats acharnés entre Israël et le Hamas à Gaza, les tensions à sa frontière nord pourraient dégénérer en un deuxième front. Des dizaines de villages et de villes israéliens ont été évacués près de la frontière avec le Liban où opère le Hezbollah, puissante milice et parti politique et ennemi juré d’Israël. Le 27 octobre, le Département d’État américain a conseillé à ses citoyens au Liban, soit quelque 86 000 personnes, de partir immédiatement. Mais la rhétorique du Hezbollah ces derniers jours témoigne de la retenue. Dans un discours prononcé le 3 novembre, Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, a semblé montrer qu’il voulait éviter de s’engager dans une guerre totale. Nos données satellitaires montrent si ce discours correspond à la réalité du terrain (voir carte).

Les données satellite sont mises à jour deux fois par jour et comptabilisent les grands incendies détectés par FIRMS, un système satellite de la NASA initialement conçu pour détecter les incendies de forêt. Grâce à un modèle d’apprentissage automatique, nous sommes en mesure d’estimer si les événements captés par les satellites sont liés à des combats ou à des incendies non liés à la guerre. Comme toute vision de la guerre, elle est imparfaite et incomplète. Mais contrairement à d’autres méthodes, elle offre une indication cohérente et neutre des activités militaires probables.