La menace d’invasion de la Biélorussie est faible, déclare le chef des espions ukrainiens

Wagner dirige des unités de prisonniers qui se voient promettre l’amnistie en échange d’une période de service en première ligne, montrent des vidéos des efforts de recrutement dans les prisons. Ces unités d’infanterie ont été envoyées en avant dans de coûteuses attaques par vagues humaines contre les lignes ukrainiennes, a déclaré M. Budanov.

L’alliance de M. Prigozhin et du général Surovikin a conduit au transfert d’armes lourdes de l’armée aux unités de Wagner, élargissant le rôle de l’organisation dans la guerre, a déclaré M. Budanov. Les mercenaires de Wagner avaient auparavant combattu en Syrie et en Afrique. Le groupe se présente comme une société militaire privée.

La guerre de la Russie en Ukraine se déroule désormais dans deux arènes largement distinctes : les batailles terrestres dans le sud et l’est, et une compétition entre les systèmes de défense aérienne ukrainiens et les missiles de croisière et drones russes visant les infrastructures électriques.

Depuis octobre, la Russie a tiré des volées de missiles et de drones sur l’infrastructure énergétique de l’Ukraine à des intervalles d’environ une semaine à 10 jours, a déclaré M. Budanov, avec une échelle moyenne d’environ 75 missiles par volée. Les drones ont été fournis en grande partie par l’Iran, et M. Budanov a déclaré que la Russie comptait également sur Téhéran pour reconstituer son arsenal de missiles.