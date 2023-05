La menace d’interdiction de TikTok a des créateurs qui cherchent à créer Instagram après

TikTok a connu une ascension fulgurante aux États-Unis, attirant de plus en plus l’attention des consommateurs de la part des personnes qui passaient plus de temps sur Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. En 2021, TikTok a dépassé le milliard d’utilisateurs mensuels. Un mois d’août Une enquête du Pew Research Center a été trouvée que 67% des adolescents aux États-Unis utilisent TikTok et 16% ont déclaré y être presque constamment.

Spangler compte plus de 200 000 abonnés sur TikTok, et son entreprise a rapporté plus de 100 000 $ l’année dernière, en grande partie grâce à sa portée là-bas. Les données d’Influencer Marketing Hub montrent que le revenu annuel moyen d’un influenceur aux États-Unis était supérieur à 108 000 $ en 2021.

TikTok est devenu un élément majeur de la soi-disant économie des créateurs, qui a dépassé les 100 milliards de dollars par an, selon Centre de marketing d’influence . Les créateurs ont formé des partenariats lucratifs avec des marques et les propriétaires de petites entreprises telles que Spangler utilisent les audiences importantes qu’ils ont construites sur TikTok pour promouvoir leur travail et générer du trafic vers leurs sites Web.

Le PDG de TikTok, Shou Zi Chew, témoigne devant l’audience du House Energy and Commerce Committee sur « TikTok: How Congress Can Safeguard American Data Privacy and Protect Children from Online Harms », à Capitol Hill, le 23 mars 2023, à Washington, DC.

Vivian Tu, qui vit à Miami, s’est préparée à une éventuelle interdiction de TikTok en s’efforçant de développer son audience et de diversifier son contenu sur plusieurs plateformes.

Elle a commencé à publier sur TikTok en 2021 comme un moyen amusant d’aider à répondre aux questions de ses collègues sur la finance et l’investissement. À la fin de sa première semaine sur la plateforme, elle comptait plus de 100 000 abonnés. L’année dernière, elle a laissé derrière elle une carrière à Wall Street et dans les médias technologiques pour poursuivre la création de contenu à plein temps.

Tu partage des vidéos dans le but de servir de visage amical pour l’expertise financière. En plus de publier sur TikTok, elle utilise Instagram, YouTube et Twitter, et elle gère également un podcast et une newsletter hebdomadaire.

Tu a déclaré qu’elle avait commencé à renforcer sa présence sur plusieurs plates-formes avant qu’une éventuelle interdiction de TikTok n’entre dans l’équation, et elle espère qu’elle répartira suffisamment ses sources de revenus pour être OK si quelque chose se passe. Mais elle a appelé son travail sur TikTok, où elle compte plus de 2,4 millions de followers, sa « fierté et sa joie ».

« Ce serait une énorme déception de voir l’application interdite », a-t-elle déclaré à CNBC dans une interview.

Les principales entreprises de médias sociaux aux États-Unis se préparent à essayer de combler le vide.

Méta , qui possède Instagram et Facebook, a injecté de l’argent dans son copieur TikTok, appelé Reels. Le PDG Mark Zuckerberg a déclaré lors de l’appel aux résultats de la société le mois dernier que les utilisateurs partageaient des vidéos plus de 2 milliards de fois par jour, un nombre qui a doublé au cours des six derniers mois, ajoutant « nous pensons que nous gagnons en parts de marché dans les vidéos courtes ».

Instantané et YouTube ont investi des milliards de dollars dans leurs propres fonctionnalités de courtes vidéos pour concurrencer TikTok.

Tu a déclaré qu’elle s’attend à ce qu’il y ait un « exode massif » de créateurs qui afflueront vers d’autres plateformes si TikTok est interdit, mais que l’application est difficile à battre lorsqu’il s’agit de découvrir du contenu nouveau et pertinent.

« C’est pourquoi quelqu’un comme moi, qui n’avait pas un seul suiveur, n’avait pas une seule vidéo, pouvait faire une vidéo et faire en sorte que la toute première obtienne 3 millions de vues », a-t-elle déclaré. « Cela n’arrive vraiment nulle part ailleurs. »