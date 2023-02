La menace d’extrême droite italienne a disparu, mais une terreur familière revient alors que Meloni s’installe au pouvoir

Après la victoire du Premier ministre italien Giorgia Meloni aux élections nationales de septembre dernier, beaucoup ont exprimé leur inquiétude quant au fait que le chef des Frères d’Italie, autrefois aberrants, un parti d’origine néo-fasciste, pousserait le pays brusquement vers la droite.

Alors qu’elle atteignait les 100 premiers jours de son mandat la semaine dernière, ces craintes se sont pratiquement évaporées, remplacées par une crainte familière que le premier Premier ministre de 46 ans dirige l’Italie exactement sur la même voie que presque tous les autres dirigeants l’ont fait au cours des trois dernières décennies : un déclin lent et régulier.

Le pays souffre d’une faible productivité et de maigres salaires ; est empêtré dans de lourdes formalités administratives et sous-investi dans la recherche ; n’a pas de véritable plan d’immigration et est de plus en plus vidé de ses jeunes les plus prometteurs, avec 1,2 million de jeunes Italiens travaillant désormais à l’étranger pour de meilleures opportunités.

“Ce dont l’Italie a besoin maintenant, ce sont des idées”, a déclaré Nathalie Tocci, politologue italienne et directrice de l’Istituto Affari Internazionali, l’Institut des affaires internationales basé à Rome. “Et il n’y en a pas.”

Attentes faibles pour Meloni

Meloni a été élu après un bref gouvernement technique dirigé par l’ancien banquier européen très respecté Mario Draghi. De nombreux Italiens avaient placé leurs espoirs sur lui pour redresser le pays.

Comparée aux attentes de Meloni si basses qu’elles frôlent la catastrophe, a déclaré Tocci, elle a bien performé en tant que Premier ministre jusqu’à présent.

Lors de la campagne électorale de l’automne dernier, Meloni a livré des dénonciations enflammées contre le politiquement correct et les “lobbies LGBT”, a exprimé une tolérance zéro pour les migrants traversant la mer Méditerranée et s’est moquée de l’Union européenne, qu’elle avait longtemps rejetée comme inutile, pour la craindre.

Pourtant, dès les premières heures du matin suivant sa victoire électorale, une Meloni atténuée est montée sur scène : sombre, sérieuse, l’air plus effrayée que festive.

Meloni s’adresse aux médias au siège électoral de son parti à Rome le 25 septembre 2022. (Gregorio Borgia/Associated Press)

Cette sobriété, ainsi qu’une série de compromis, ont marqué ses trois premiers mois au pouvoir.

L’ancien eurosceptique a notamment effectué à Bruxelles sa première visite à l’étranger pour rassurer la Commission européenne Ursula von der Leyen sur le fait que l’Italie, sous sa direction, tiendrait ses promesses de réforme énoncées par le précédent gouvernement dirigé par Draghi.

Le nouveau ministre de l’intérieur, Matteo Piantedosi, a adopté un décret obligeant les navires à naviguer directement vers le port plutôt que de rester en mer à la recherche d’autres bateaux de migrants en détresse, bien que le gouvernement de Meloni ait renoncé à une interdiction totale des navires de sauvetage des migrants des ONG accostant ici après un bras de fer avec la France.

“Il s’agit clairement d’un gouvernement de droite”

Elle a augmenté la limite légale des transactions en espèces de 2 000 à 5 000 euros (environ 5 000 $ à 7 000 $ CAN), mais a reculé sur une promesse électorale d’assouplir les restrictions imposées aux commerçants pour accepter le paiement électronique, une concession à l’UE et à d’autres qui ont dit que ce serait un grand pas en arrière dans la lutte de l’Italie contre l’évasion fiscale.

Meloni prend la parole lors de sa conférence de presse de fin d’année à Rome le 29 décembre 2022. (Alessandra Tarantino/Associated Press)

Et bien que sa confiance en soi ait vacillé lorsqu’elle a été interrogée sur les détails de la politique économique italienne lors de sa conférence de presse de fin d’année, elle a été suffisamment stable à la barre pour que l’écart entre les obligations d’État italiennes et allemandes à 10 ans, un indicateur de confiance clé dans la capacité de l’Italie à assurer le service de sa dette, est passé de 2,3 à environ 1,8.

À la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie l’année dernière, elle a été un partisan indéfectible de l’OTAN et de l’Ukraine, du moins en paroles – l’Italie a peu d’armes à offrir.

“Il s’agit clairement d’un gouvernement de droite”, en ce qui concerne les politiques économiques, sécuritaires et migratoires, a déclaré Cecilia Emma Sottilotta, politologue à l’Université de Pérouse.

Mais, dit-elle, comparé au partenaire de coalition de Meloni, le chef du parti de la Ligue Matteo Salvini, Meloni est beaucoup plus habile en politique.

“Elle n’augmente pas les enjeux et ne va pas à la recherche de collisions frontales sur des questions comme la migration, mais les évite.”

Il est maintenant courant d’entendre des gens qui disent qu’ils ne voteraient jamais pour Meloni exprimer également une admiration ouverte pour elle.

“J’aime le fait qu’elle se soit complètement débrouillée”, a déclaré Alessandro Caleffi, un dentiste romain qui dit avoir toujours voté pour le centre-gauche.

“Elle a abandonné toute cette odieuse propagande de campagne et se transforme en homme d’État, en femme d’État. C’est aussi magnifique qu’elle garde des gens détestables comme Salvini et [Silvio] Berlusconi à leur place.”

Le sentiment commence à se refléter dans les sondages.

Popularité croissante

La popularité de Meloni a grimpé à plus de 30% contre 26% qu’elle et son parti ont obtenus lors des élections de l’automne, bien qu’avec un taux de participation historiquement bas. Le soutien à Salvini et Berlusconi, en revanche, s’est estompé.

Meloni peut décider parmi ses alliés et ne fait face à pratiquement aucune opposition.

“Les choses ont été bonnes pour elle jusqu’à présent”, a déclaré Tocci. “Mais la question à un million de dollars est de savoir ce qui se passera s’ils ne le sont pas.”

En attendant, disent les observateurs, sans un mouvement radical vers la modernisation, le pays est destiné à décliner davantage.

L’éléphant dans chaque salle de décision est une dette approchant 150% de son PIB – la troisième plus lourde des nations développées, juste derrière la Grèce et le Japon. La Banque centrale européenne envisage de relever les taux d’intérêt et de réduire son programme d’achat d’obligations qui a aidé l’Italie ne fera que rendre la dette plus difficile à gérer.

Des médecins discutent avec des infirmières du service de soins intensifs COVID-19 de l’hôpital Tor Vergata à Rome le 7 février. (Gregorio Borgia/Associated Press)

En tant que premier et l’un des pays les plus durement touchés d’Europe par la pandémie de COVID-19, l’Italie est le plus grand bénéficiaire des fonds de relance et de résilience de l’UE – quelque 190 milliards d’euros (275 milliards de dollars canadiens) en subventions et en prêts. Mais les fonds sont assortis de règles strictes sur la manière dont ils peuvent être dépensés – de la numérisation et de l’innovation aux énergies renouvelables et aux infrastructures de voyage – Meloni se plaignant déjà que l’argent ne suffit pas.

Pourtant, ce qui manque vraiment, disent les observateurs, c’est une classe politique avec suffisamment de compétence, de vision et de courage pour mener à bien les réformes dont le pays a besoin pour grandir et empêcher les générations futures de partir.

« Meloni est probablement beaucoup plus intelligent que la plupart des politiciens italiens », a déclaré Sottilotta. “Mais ça ne suffit pas. Il y a un problème avec les gens qui l’entourent.”

La structure politique de l’Italie est un problème

L’exemple le plus récent est le vice-ministre de la Justice nommé par Meloni, Giovanni Donzelli. Dans une tirade contre l’opposition au parlement la semaine dernière, il a révélé des informations classifiées obtenues grâce à l’enregistrement secret de prisonniers.

Le pape François salue Meloni lors des funérailles de l’ancien pape Benoît XVI au Vatican le 5 janvier. (Vatican Media/Handout via Reuters)

Plusieurs appels à sa démission ont été ignorés.

Un système électoral descendant dans lequel les partis politiques ont une emprise étroite sur qui se présente aux élections signifie qu’il y a peu de responsabilité politique du type qui peut conduire à un changement politique, selon l’expert politique Sottilotta.

“Ce n’est pas une question de ce gouvernement, mais une question de déclin structurel de ce pays – économique, culturel, technologique, international”, a déclaré Tocci. “Pourquoi étions-nous tous amoureux de Draghi ? Parce que nous pensions que nous allions peut-être enfin inverser la tendance.

“Mais il était une exception, et nous sommes revenus à la tendance.”