La menace d’extinction s’aggrave pour les animaux migrateurs

Plus d’une espèce migratrice sur cinq officiellement considérée comme ayant besoin d’une protection internationale est désormais en danger d’extinction. C’est selon le plus complet rapport de leurs populations, publiées alors qu’une conférence des Nations Unies sur la conservation de la faune s’ouvre cette semaine à Samarkand, en Ouzbékistan.

L’activité humaine pousse ces espèces au bord du gouffre. Mais cela signifie également que les gens peuvent prendre des mesures concrètes pour préserver leur avenir. Le premier inventaire en son genre des espèces migratrices du monde n’est pas que pessimiste : il contient quelques réussites. Cela montre simplement qu’il n’est pas trop tard pour agir ; il faut simplement que ce soit rapide, car le temps presse pour bon nombre des milliards d’animaux qui migrent chaque année.

Les animaux migrateurs aident d’autres espèces, y compris les humains, tout au long de leur voyage

Les animaux migrateurs aident d’autres espèces, y compris les humains, tout au long de leur voyage. Ils peuvent jouer un rôle dans la pollinisation des plantes, la propagation des graines ou l’élimination des parasites, par exemple. D’autres nous aident même à lutter contre le changement climatique en séquestrant le carbone qui réchauffe la planète.

Pour bon nombre de ces raisons – et parce qu’elles sont si cool, il suffit de regarder les photos ci-dessous – 1 189 espèces ont été officiellement reconnues comme nécessitant une protection internationale au titre de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS). Parmi ces espèces, 44 pour cent voient leurs populations diminuer, selon le nouveau rapport des scientifiques de la conservation du Centre mondial de surveillance de la conservation du Programme des Nations Unies pour l’environnement. Environ 22 pour cent d’entre eux sont menacés d’extinction, les poissons étant bien plus mal lotis que les autres.

Photo par : Luca Picciau / REDA&CO / Universal Images Group via Getty Images

Pas moins de 97 pour cent des espèces de poissons figurant sur la liste de la CMS sont menacées d’extinction. Cela inclut le requin soyeux qui parcourt une bande chaude d’eaux tropicales à travers le monde. C’est une des espèces les plus capturées de requin dans le monde – soit se retrouvant emmêlé dans les lignes de pêche, soit chassé pour sa viande et ses ailerons.

Depuis 1988, 70 espèces inscrites à la CMS sont passées à une catégorie plus proche de l’extinction sur la fameuse « Liste rouge » des espèces menacées maintenue par l’Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN).

L’une de ces créatures malchanceuses est le vautour percnoptère, que l’UICN a déclaré «en voie de disparition.» Ironiquement, les oiseaux ont toujours été un présage de bonne santé et un symbole du printemps – leur saison de reproduction – autour de la Méditerranée. Ils perdent rapidement du terrain au profit du développement urbain et de l’agriculture en Europe, en Afrique et en Asie.

Depuis 1999, leur nombre diminue 35 pour cent chaque année rien qu’en Inde. Les drogues administrées au bétail et finalement consommées par les charognards pourraient être responsables de leur mort.

Photo de SAM PANTHAKY / AFP via Getty Images

Les deux plus grandes menaces qui pèsent sur toutes les espèces migratrices sont la perte d’habitat et la surexploitation. L’étalement urbain, les terres agricoles et même les clôtures et les murs le long des frontières peuvent traverser les habitations de ces animaux ou entraver les déplacements qu’ils doivent entreprendre pour se reproduire, trouver de la nourriture ou s’abriter du froid. La « surexploitation » est une façon polie de dire que les gens en consomment trop lorsqu’ils chassent ou pêchent ou qu’ils piègent ou tuent par inadvertance des animaux qu’ils ne voulaient peut-être même pas en premier lieu (comme ces requins emmêlés).

La pollution, notamment chimique, plastique, sonore et lumineuse, peut causer des dommages et perturber les routes de migration. Prenez la puissante tortue verte, qui peut parcourir des centaines de kilomètres (jusqu’à des milliers de kilomètres) pour pondre ses œufs sur la même plage de sable où elle a éclos. Les jeunes nouveau-nés retrouvent le chemin de la mer avec l’aide de la lune et de la lumière des étoiles se reflétant sur l’eau. Les lumières artificielles des routes et des lampadaires à proximité peuvent à la place les attirer à leur mort.

Le changement climatique crée davantage d’obstacles pour les tortues marines et d’autres espèces migratrices. Ils perdent des plages à cause de l’élévation du niveau de la mer et de l’érosion, et les digues que les gens construisent pour tenter de se protéger de ces menaces peuvent couper les tortues de leurs zones de reproduction.

Les températures plus chaudes affectent même le rapport femelles/mâles chez les tortues vertes, puisque la température du sable influence le sexe des nouveau-nés. Plus le sable est chaud, plus il est probable qu’un nouveau-né soit une femelle, et il y a donc plus de femelles ces derniers temps. Femelles composé à 99 pour cent de jeunes tortues vertes dans une étude réalisée en 2018 sur une population née le long de la grande barrière de corail australienne.

Photo de JOSEPH PREZIOSO / AFP via Getty Images

Les solutions à ces problèmes ne sont pas hors de portée. Des lampadaires à intensité variable et activés par des détecteurs de mouvement et des lumières LED plus chaudes peuvent limiter les effets de la pollution lumineuse sur la faune. L’énergie propre élimine la pollution à l’origine du changement climatique.

Le rapport indique également qu’il faut travailler davantage pour identifier les espèces migratrices menacées et les endroits qui doivent être protégés pour les sauvegarder. Il répertorie 399 espèces supplémentaires qui « sont menacées ou presque menacées d’extinction » mais ne figurent toujours pas sur la liste CMS des espèces nécessitant une protection internationale. Il met également en évidence 10 000 « zones clés pour la biodiversité » dont dépendent les espèces migratrices – dont plus de la moitié ne disposent pas de désignations de protection pour la conservation.

Efforts de conservation a ramené l’antilope saïga d’une quasi-extinction, souligne le rapport. Cette espèce préhistorique a survécu à la période glaciaire, survivre au mammouth laineux. Malgré cela, son nombre est tombé à moins de 50 000 individus au Kazakhstan en 2006 à cause du braconnage et des maladies. décimé leurs troupeaux. Les efforts visant à restaurer les habitats des steppes et des zones humides au Kazakhstan et à travailler avec les communautés locales pour mettre fin au braconnage ont permis à leur population de se rétablir pour atteindre 1,3 million d’habitants au Kazakhstan en 2022. Le saïga n’est plus considéré comme en danger critique d’extinction, une victoire rare mais pleine d’espoir.

Photo par ABDUAZIZ MADYAROV / AFP via Getty Images

La baleine à bosse fait un nouveau retour remarqué. Leur graisse – sous forme d’huile de baleine – allumait des lampes et des bougies à l’apogée de la chasse à la baleine, dans les années 1700 et 1800. Depuis que des protections ont été mises en place et que les gens ont trouvé d’autres sources de carburant, leur nombre est revenu à 93 pour cent de ce qu’il était avant la chasse à la baleine dans l’ouest de l’Atlantique Sud. Elle est désormais considérée comme une « espèce la moins préoccupante » par l’UICN.

En se rétablissant, les baleines contribuent même à ralentir le réchauffement climatique. Les baleines à bosse, ainsi que 11 autres espèces de baleines, collectivement stocker 2 millions de tonnes de carbone dans leurs énormes corps, estime une étude de 2022. Même ainsi, même si cela pourrait être équivalent Pour éviter les émissions annuelles de cinq centrales électriques à gaz, les gens pourraient éviter bien plus de pollution et de dommages environnementaux en passant à une énergie propre. La lutte contre le changement climatique était une autre des principales recommandations du rapport.

Photo de CARL DE SOUZA / AFP via Getty Images