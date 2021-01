Il est temps de se nourrir dans le seul zoo de Grèce, et un singe capucin attrape autant de mandarines que possible – même en rentrant une dans sa longue queue souple. Il serait peut-être sage de faire le plein.

Après avoir été fermé pendant près de trois mois en raison du COVID-19, le zoo à la périphérie d’Athènes pourrait être en voie d’extinction: sans visiteurs payants ou – contrairement à d’autres zoos européens – une aide gouvernementale suffisante pour couvrir ses besoins très particuliers, le Le parc zoologique Attica doit faire face à d’énormes factures pour garder 2000 animaux bien nourris et en bonne santé.

« Dans l’état actuel des choses … nous pouvons encore continuer pendant au moins un mois », a déclaré le fondateur et PDG du zoo, Jean Jacques Lesueur. «Après cela, nous ne savons pas.

Contrairement à certaines entreprises contraintes de fermer temporairement en raison de restrictions de contrôle des virus, le zoo continue d’avoir des dépenses d’exploitation importantes. Entre la nourriture, les salaires, les services publics, les soins médicaux et d’autres dépenses, le coût des soins aux animaux dépasse actuellement 200 000 euros (243 000 dollars) par mois.

«C’est la différence entre nous et les autres entreprises: quand elles ferment, elles ferment. Nous fermons, mais nous ne fermons pas », a déclaré Lesueur à l’Associated Press.

Fondé en 2000 et situé dans la ville de Spata, le zoo occupe 20 hectares (50 acres) et abrite 290 espèces, des éléphants aux chiens de prairie. Il est impliqué dans l’éducation, la conservation et l’élevage et appartient à l’Association européenne des zoos et aquariums, qui compte environ 400 membres.

« En Grèce, les gens vont sur les plages, dans les îles, ils ne visitent pas les zoos »

Le fait de devoir fermer à nouveau le 7 novembre après le verrouillage de printemps de deux mois en Grèce est arrivé à un mauvais moment pour le parc zoologique Attica. Le zoo fonctionne normalement toute l’année mais fait beaucoup de ses affaires par temps plus frais « parce qu’en Grèce les gens vont sur les plages, dans les îles, ils ne visitent pas les zoos » l’été, a déclaré Lesueur, d’origine française.

Les visiteurs représentent plus de 99% de ses revenus, provenant des ventes de billets, de nourriture et de boissons et de boutiques de cadeaux. Ainsi, chaque mois compte, et la perte de décembre, généralement chargée en raison des vacances de Noël, a été particulièrement lourde.

Jusqu’à présent, les fournisseurs ont fait preuve de compréhension et acceptent le crédit. Les deux tiers du personnel du zoo sont en congé financé par l’État, et une tranche prévue d’aide publique prendra en charge le salaire de ce mois-ci pour le reste, a déclaré le PDG.

Le zoo a également vendu 5000 billets à l’avance à des prix réduits pour la fin du verrouillage, et Lesueur dit que cela a aidé à payer les salaires de décembre.

Le verrouillage affecte également les résidents du zoo, habitués aux foules d’humains. Depuis près de trois mois, ils ne voient que leurs gardiens. La situation a donc été inversée lors de la visite d’un journaliste de l’AP la semaine dernière: plusieurs animaux et oiseaux curieux se sont approchés pour un bon aperçu.

«Les animaux manquent aux visiteurs parce que cela fait partie de leur vie», a déclaré Lesueur. «Tous les animaux que vous voyez (ici) sont nés dans d’autres zoos. Ils sont donc habitués aux gens.

La Grèce a enregistré jusqu’à présent environ 150 000 infections confirmées au COVID-19 et environ 5 800 décès dans la pandémie. Après avoir culminé au-dessus de 3 300 en novembre, le nombre de nouveaux cas quotidiens se maintient dans les trois chiffres.

Néanmoins, la grande région d’Athènes reste la zone la plus touchée du pays et les autorités ont annoncé vendredi qu’elles y réimposeraient des restrictions de verrouillage plus strictes après le renversement de la baisse des taux d’infection en janvier cette semaine.

Dans l’ensemble, Lesueur dit qu’il est optimiste que le zoo obtiendra l’autorisation de rouvrir dans les semaines à venir.

«Sauf si le COVID (situation) s’aggrave. C’est une autre histoire », dit-il. «Maintenant, si nous sommes fermés pendant encore deux ou trois mois, je ne sais vraiment pas ce qui va se passer.»