La menace d’escroqueries liées aux prêts étudiants refait surface à l’approche de la fin de la pause de paiement

Des millions d’emprunteurs se préparent à la fin de la pause sur les remboursements des prêts étudiants en octobre. Malheureusement, de nombreux escrocs cherchent également à profiter de personnes incertaines de leurs options après que la Cour suprême a annulé le plan initial d’allégement de la dette de l’administration Biden.

« Les escrocs et les mauvais acteurs ciblent depuis longtemps les étudiants vulnérables qui peuvent se retrouver désorientés à différents moments du processus d’aide financière », a déclaré Justin Draeger, président de l’association. Association nationale des administrateurs de l’aide financière aux étudiants, a déclaré à CNET. « Cette date de début de remboursement massif constitue une telle opportunité. »

Le FBI avait précédemment averti que des escrocs pourraient cibler les emprunteurs lorsque les demandes de pardon des prêts étudiants échoués ont été rendues disponibles en octobre.

Selon A été vérifiéune société en ligne qui permet aux particuliers d’accéder aux dossiers publics, les SMS impliquant des escroqueries liées aux prêts étudiants figuraient parmi les 12 fraudes les plus courantes au cours des trois dernières années, sur la base d’une analyse de 150 000 numéros douteux signalés via son outil de téléphonie inversée.

Une soumission fréquente impliquait quelqu’un envoyant des SMS aux emprunteurs au sujet d’une « date limite qui approchait à grands pas » et les avertissant que leur salaire serait saisi s’ils n’appelaient pas avec un certain code d’accès.

« Les escrocs suivent l’actualité et adaptent leurs escroqueries en conséquence », BeenVerified dit dans un communiqué. « Comme l’annulation de la dette étudiante est un sujet brûlant ces dernières années, les escrocs font de fausses déclarations sur des délais inexistants. »

Les experts affirment que les fraudeurs tentent fréquemment de contraindre leurs victimes à payer pour des services que les prestataires de prêts légitimes offriraient gratuitement.

« Les étudiants et les parents doivent savoir qu’ils n’ont jamais besoin de payer pour obtenir des conseils ou de l’aide pour gérer leurs prêts étudiants fédéraux, et qu’ils ne devraient pas non plus payer de frais pour accéder à un report, une abstention ou un plan de remboursement basé sur le revenu d’un prêt étudiant fédéral », a déclaré Draeger. .

Les fraudeurs peuvent également promettre une réduction ou une remise immédiate de la dette, ce que les sociétés d’allègement de la dette n’ont pas vraiment le pouvoir de négocier.

L’annulation de prêt pour la plupart des emprunteurs n’est disponible que dans le cadre de programmes qui peuvent prendre des années de paiements constants ou d’autres critères de qualification, selon le Bureau de protection du financement des consommateurs. (Même les montants mensuels en plans de paiement basés sur le revenu sont fixées par la loi fédérale.)

Certains escrocs se font passer pour des gestionnaires de prêts et exigent le paiement des montants en souffrance. Ils peuvent même avoir glané des détails sur vos prêts à partir d’un rapport de crédit.

Cette semaine seulement, le Annonce de la Commission fédérale du commerce plus de 9 millions de dollars de remboursements ont été accordés à des personnes arnaquées par une entreprise promettant de les inscrire à un programme d’allègement des prêts étudiants.

Selon la FTC, Ameritech Financial a affirmé être affiliée au ministère américain de l’Éducation et facturer illégalement aux victimes jusqu’à 800 $ de frais initiaux et jusqu’à 100 $ de « frais d’adhésion mensuels ». On a dit aux emprunteurs que l’argent serait versé à leur solde, mais au lieu de cela, cela a rempli les poches d’Ameritech Financial.

Les experts en sécurité affirment que les consommateurs ne devraient jamais répondre aux e-mails, appels ou SMS non sollicités concernant leurs prêts et toujours vérifier toute entreprise proposant de les aider avec les paiements. De plus, ne partagez jamais votre ID d’aide fédérale aux étudiants ou d’autres informations de connexion.

Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant votre prêt, contactez directement votre gestionnaire de prêt. Il y a cinq entreprises qui gèrent la plupart des prêts étudiants fédéraux, dont le plus important est Nelnet.

Vous pouvez également utiliser les ressources en ligne fournies par le département d’éducation et FSA.

Si vous pensez avoir été victime d’une escroquerie liée au prêt étudiant, informez-en le procureur général de votre État ou le Bureau de la protection financière des consommateurs