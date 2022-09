La menace d’écrasement dans le ciel du Mississippi se termine par l’arrestation du pilote

Un employé de l’aéroport avec seulement des compétences de base en vol a volé un petit avion et l’a fait voler au-dessus du nord du Mississippi pendant cinq heures samedi après avoir menacé de l’écraser dans un Walmart, atterrissant finalement dans un champ de soja où la police l’a arrêté.

Cory Wayne Patterson, 29 ans, n’a pas été blessé après l’atterrissage brutal peu de temps après avoir publié un message d’adieu à ses parents et sa sœur sur Facebook, ont annoncé les autorités lors d’une conférence de presse. Le message disait qu’il “n’avait jamais vraiment voulu blesser qui que ce soit”.

Après une matinée anxieuse à observer la trajectoire sinueuse de l’avion au-dessus de sa tête, le maire de Tupelo, Todd Jordan, a qualifié la résolution de “meilleur scénario”.

Personne n’a été blessé.

Patterson était employé pour ravitailler des avions à l’aéroport régional de Tupelo, lui donnant accès au Beechcraft King Air C90A, a déclaré le chef de la police John Quaka.

On ne savait pas immédiatement pourquoi, peu après 5 heures du matin, l’employé de 10 ans de Tupelo Aviation a décollé dans l’avion entièrement ravitaillé. Quinze minutes plus tard, Patterson a appelé un répartiteur du 911 du comté de Lee pour dire qu’il prévoyait de faire s’écraser l’avion dans un Tupelo Walmart, a déclaré Quaka.

“Il s’agit plus probablement d’un crime d’opportunité”, a déclaré Quaka, ajoutant que la tour de l’aéroport n’est pas occupée avant 6 heures du matin.

Les négociateurs de la police ont pu entrer en contact pendant le vol et convaincre Patterson d’atterrir, mais il ne savait pas comment. Il a été entraîné par un pilote privé pour presque atterrir à l’aéroport de Tupelo, mais il a interrompu la tentative à la dernière minute et a repris le vol, ont indiqué les autorités.

Un négociateur a rétabli le contact vers 10 heures du matin et a appris que Patterson avait atterri dans un champ et n’était pas blessé, a déclaré Quaka. L’avion a atterri près de Ripley, Mississippi, à environ 85 miles (140 kilomètres) au sud-est de Memphis, Tennessee, et à environ 45 miles (70 kilomètres) au nord-ouest de Tupelo.

“Il y a des dégâts, mais croyez-le ou non, l’avion est intact”, a déclaré le chef aux journalistes.

Patterson, dont la page Facebook indiquait qu’il venait de Shannon, a été accusé de vol qualifié et de menaces terroristes. La police a déclaré que Patterson n’était pas censé être un pilote breveté, mais qu’il avait une certaine instruction de vol.

Jordan a déclaré que Patterson avait contacté des membres de sa famille pendant le vol. Le maire a déclaré qu’il espérait que Patterson “obtiendrait l’aide dont il a besoin”.

“Désolé tout le monde. Je n’ai jamais voulu blesser qui que ce soit. J’aime mes parents et ma sœur, ce n’est pas ta faute. Au revoir », a lu le message Facebook de Patterson publié vers 9h30.

Peter Goelz, ancien directeur général du National Transportation Safety Board, a déclaré que la vulnérabilité des petits aéroports, qui accueillent de petits avions et des jets d’affaires, inquiète les experts en sécurité depuis des années.

“Si vous avez un pilote formé qui peut monter et attraper un jet d’affaires, vous avez là une arme assez mortelle”, a-t-il déclaré.

Roxanne Ward a déclaré à l’Associated Press qu’elle avait suivi l’avion en ligne et s’était rendue chez son beau-père avec l’intention d’aller au sous-sol pour des raisons de sécurité. Elle a dit avoir entendu le bruit sourd lorsque l’avion a heurté le sol sur la propriété de son beau-père.

Elle et d’autres sont montées sur des véhicules à quatre roues pour traverser.

“Dès qu’il s’est écrasé, la police était là et attendait”, a déclaré Ward, qui regardait à distance. “La police l’a fait sortir. Ils lui ont crié : “Les bras en l’air”. Elle a dit que le pilote était sorti de l’avion sans résister à la police.

Michael Canders, directeur de l’Aviation Center du Farmingdale State College à New York, a qualifié l’incident de « signal d’alarme » pour les aéroports d’aviation générale et leur personnel.

La Transportation Security Administration exige une formation annuelle mettant l’accent sur une approche «voir quelque chose, dire quelque chose» pour essayer d’empêcher un scénario comme ce que la police pense avoir eu lieu à Tupelo – un employé ayant accès à un avion, a déclaré Canders.

“Cette chose même est discutée dans le cours, le potentiel pour quelqu’un d’accéder et d’avoir l’intention de causer des dommages”, a-t-il déclaré. « Cela dépend de tous ceux qui travaillent dans un aéroport. Si vous voyez quelqu’un que vous ne reconnaissez pas ou une activité inhabituelle, vous êtes censé le signaler.

Un service de suivi des vols en ligne a montré la trajectoire tourbillonnante de l’avion dans le ciel tôt samedi.

Leslie Criss, rédactrice en chef d’un magazine qui vit à Tupelo, s’est réveillée tôt et regardait la situation à la télévision et sur les réseaux sociaux. Plusieurs de ses amis étaient à l’extérieur en train de regarder l’avion tourner au-dessus de sa tête.

“Je n’ai jamais rien vu de tel dans cette ville”, a déclaré Criss à AP. “C’est une façon effrayante de se réveiller un samedi matin.”

Goelz a déclaré que la FAA et le Département de la sécurité intérieure examineraient probablement l’incident et publieraient des directives axées sur le renforcement de la sécurité, une perspective potentiellement coûteuse.

“Pour un aéroport comme Tupelo, pour eux, augmenter la sécurité le samedi matin à 5 heures du matin, alors que leur tour n’ouvre qu’à 6 heures, c’est cher”, a déclaré Goelz. “Ils n’auront pas les fonds à moins que le gouvernement fédéral ne les leur fournisse.”

Le drame de l’avion s’est déroulé alors que des dizaines de milliers de fans de football universitaire se dirigeaient vers le nord du Mississippi pour les matchs de football du samedi à l’Université du Mississippi à Oxford et à la Mississippi State University à Starkville. Tupelo est entre ces deux villes.

Jane et Daniel Alsup se sont tenus dans leur cour avant près de l’endroit où l’avion a atterri et l’ont regardé tourner bas au-dessus des pins et des chênes.

« Il est parti un moment, puis on l’a entendu revenir. À peine quelques secondes plus tard, nous avons entendu un gros “coup de poing” et il a atterri dans le champ de soja », a déclaré Jane Alsup.

Daniel Alsup a déclaré que l’avion avait atterri de l’autre côté de certains arbres, de sorte qu’ils ne l’ont pas vu toucher le sol.

“C’était le meilleur endroit où cela aurait pu arriver”, a-t-il déclaré à propos du site de débarquement rural.