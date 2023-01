La menace de «violence potentielle» entraîne le verrouillage de l’école primaire Lake in the Hills – Shaw Local

Aucune menace n’a été découverte après le verrouillage de l’école élémentaire Hannah Martin de Lake in the Hills jeudi après-midi, a déclaré le district scolaire Huntley 158 dans un message.

L’école élémentaire s’est retrouvée dans une situation de “Tenir sur place et enseigner” en réponse à “une menace de violence potentielle avec une arme provenant d’une source anonyme”, selon le communiqué, qui a été publié sur le site Web du district et sur les réseaux sociaux.

Le département de police de Lake in the Hills est arrivé sur le campus et a mené une enquête, qui comprenait une fouille du terrain et de chaque salle de classe, mais n’a trouvé aucune menace active pour les élèves ou le personnel, ont déclaré les responsables du district scolaire dans le message.

“Nous comprenons que ces situations peuvent causer un certain degré de stress et d’incertitude pour nos étudiants et leurs familles”, a déclaré le district dans le message. “Nous apprécions votre soutien alors que nous nous efforçons de maintenir l’environnement d’apprentissage le plus sûr possible pour votre enfant.”

Marlowe Middle School et Chesak Elementary School, qui font partie du même campus Reed Road, n’ont pas été touchées par le verrouillage, selon le message.